Ответственный за очистку дорог Барнаула может возглавить Железнодорожный район

Кандидатуру Андрея Курышина поддержат барнаульские депутаты

18 апреля 2023, 21:33, ИА Амител

Фото: vk.com/id722224644

Барнаульские депутаты решили поддержать кандидатуру руководителя МБУ "Автодорстрой" Андрея Курышина на предстоящем заседании Барнаульской гордумы к назначению на пост главы Железнодорожного района. Об этом на своей странице во "Вконтакте" рассказал глава фракции партии "Единая Россия" Вячеслав Перерядов.

По его словам, 18 апреля в БГД прошел совет руководителей фракции и председателей комитетов. Во время него обсуждался вопрос согласования кандидатуры на должность главы Железнодорожного района. В качестве кандидата выступил Курышин — он находится в муниципальном резерве управленческих кадров.

Глава фракции единороссов отметил, что у Курышина два высших образования, а его трудовой стаж составляет 25 лет, 10 из которых прошли на руководящих должностях в муниципальных предприятиях краевой столицы.

"Считаю, что в лице Андрея Александровича район приобретет опытного руководителя и крепкого хозяйственника. По итогу встречи было единогласно принято решение поддержать данную кандидатуру на предстоящем заседании Барнаульской городской Думы", — подчеркнул Перерядов.

Напомним, что уже бывший глава района Михаил Звягинцев ушел в отставку 11 апреля. Сейчас обязанности руководителя Железнодорожного района Барнаула выполняет первый заместитель Лев Ночевной.