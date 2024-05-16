Архитекторы завершили работу над концепцией парка 300-летия Барнаула
Презентация концепции должна пройти в ближайшее время
16 мая 2024, 08:15, ИА Амител
Архитекторы закончили работу над концепцией так называемого парка 300-летия Барнаула, который начнут создавать на месте пустыря за торговым центром "Европа" уже в следующем, 2025 году. В ближайшее время авторы обещают ее презентовать. Об этом amic.ru рассказал архитектор Андрей Атаджанов.
По его словам, сейчас архитекторы вместе с инициативной группой думают, что делать с концепцией дальше. Они намерены провести презентацию своей работы, однако пока неизвестно, когда это произойдет, отметил Атаджанов. Концепцию покажут либо в мэрии, либо же на мероприятии, которое организуют активисты, сказал он.
Подробнее он пообещал рассказать на презентации проекта.
"Общество видело только несколько картинок. Но концепция больше включает градостроительный анализ, это более объемная вещь. По самим картинкам мало что поменялось, но визуализация здесь, по сути, ничего не значит. Это были картинки для понимания общественностью. Визуализация – это не концепция", – сказал Атаджанов.
Инициативной группе парка, которая тоже участвовала в создании проекта, в ближайшее время архитекторы представят готовую версию, сказал он.
Ранее Атаджанов рассказывал о том, что архитекторы в своей концепции сделали упор на аналитику, "которая могла бы стать подспорьем для эскизной версии". Кроме того, они отказались от задумки сделать в парке своеобразные "отсылки" к снесенным архитектурным объектам города. Их хотели сделать в виде визит-центра, кафе или беседок, слегка напоминающих утраченные здания.
Напомним, что в 2024 году пустырь за ТРЦ "Европа" победил в голосовании по благоустройству общественных территорий в 2025 году, которое шло с 15 марта по 30 апреля 2024 года. Территория набрала 9,4 тысячи голосов. В следующем году там начнут создавать парк 300-летия Барнаула. Подробнее о благоустройстве этой зеленой зоны можно прочитать здесь.
09:23:59 16-05-2024
Парк - это много зелени, скамеек, аттракционов. Где всё это на картинке? Асфальт и кое где деревья.
09:41:23 16-05-2024
Больше похоже на какой-то мемориал. Видимо мемориал городу Барнаулу, бесславно уничтоженному "талантливыми" архитекторами.
09:57:42 16-05-2024
Сделать проект с деревьями это одно а содержать его потом смогут?
10:16:28 16-05-2024
Там в свое время был достопримечательностью какой то извращенец, это получается он перестанет быть изюминкой этого места?
10:50:18 16-05-2024
Сделайте ПАРК!!! Тенистые аллейки среди зелени, зимой заснеженные ели и сосны! А не вот эта вот голытьба!!
12:13:43 16-05-2024
Сколько минусов! Администрация с архитекторами работают!
15:32:41 16-05-2024
Гость (12:13:43 16-05-2024) Сколько минусов! Администрация с архитекторами работают!...
ВСЕ (!!!) положительные оценки ВСЕХ комментариев "вдруг поменялись" на ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ!!!
16:36:28 16-05-2024
Гость (15:32:41 16-05-2024) ВСЕ (!!!) положительные оценки ВСЕХ комментариев "вдруг ... Вот вот. Только вот комменты сплошь отрицательные- а это показатель. Хоть минусуй-хоть нет.
12:47:28 16-05-2024
Концепция проекта — это документ, в котором описаны основные цели и задачи проекта и способы их достижения.
Способы достижения понятны, а каковы основные цели и задачи?
Похоже на мемориал, а не на парк.
Много широких замощённых дорожек, пустых лужаек, эстакад с лестницами, провалов...
Мало деревьев, не видно скамеек, детской площадки. Да прудик с фонтаном не помешал бы.
15:49:09 16-05-2024
Все вам нытикам не так.
19:01:18 16-05-2024
Гость (15:49:09 16-05-2024) Все вам нытикам не так....
Вот он! Единственный положительный комментатор, которому всё нравится.
16:33:49 16-05-2024
Совершенно не понравилось..
16:39:18 16-05-2024
Туриста надо позвать. Из новости про снос ЦУМа. Он все разжует и объяснит. Правда однобоко, только со своей точки зрения и без образования.
16:56:43 16-05-2024
парк получится просто никакой. Масса линий, прямоугольников, каких то мостов
Это и дорого и человеческую психику травмирует. А значит и преступность будет здесь большая
Парк - это исскуство которому по 20 лет обучаются в азии.
1 нужны пруды
2 нужны беседки с возможнеостью пожарить шашлыки и островки между прудами соединенные дорожками из валунов либо дорожками непрямыми. Все это должно быть засажено цветами и породистыми деревьями -то есть должен быть дендрарий и в прудах развести золотых карпов
Парк должен быть не городом а зоной отдыха - только природа сакура яблони рыбы цветы
18:26:17 16-05-2024
Ничего так концепция.Весьма нетривиальная.
21:36:45 16-05-2024
Сатанинская геометрия - отличительная черта современной ландшафтной архитектуры.