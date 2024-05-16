Архитекторы завершили работу над концепцией парка 300-летия Барнаула

Презентация концепции должна пройти в ближайшее время

16 мая 2024, 08:15, ИА Амител

Архитекторы закончили работу над концепцией так называемого парка 300-летия Барнаула, который начнут создавать на месте пустыря за торговым центром "Европа" уже в следующем, 2025 году. В ближайшее время авторы обещают ее презентовать. Об этом amic.ru рассказал архитектор Андрей Атаджанов.

По его словам, сейчас архитекторы вместе с инициативной группой думают, что делать с концепцией дальше. Они намерены провести презентацию своей работы, однако пока неизвестно, когда это произойдет, отметил Атаджанов. Концепцию покажут либо в мэрии, либо же на мероприятии, которое организуют активисты, сказал он.

Подробнее он пообещал рассказать на презентации проекта.

"Общество видело только несколько картинок. Но концепция больше включает градостроительный анализ, это более объемная вещь. По самим картинкам мало что поменялось, но визуализация здесь, по сути, ничего не значит. Это были картинки для понимания общественностью. Визуализация – это не концепция", – сказал Атаджанов.

Инициативной группе парка, которая тоже участвовала в создании проекта, в ближайшее время архитекторы представят готовую версию, сказал он.

Ранее Атаджанов рассказывал о том, что архитекторы в своей концепции сделали упор на аналитику, "которая могла бы стать подспорьем для эскизной версии". Кроме того, они отказались от задумки сделать в парке своеобразные "отсылки" к снесенным архитектурным объектам города. Их хотели сделать в виде визит-центра, кафе или беседок, слегка напоминающих утраченные здания.

Напомним, что в 2024 году пустырь за ТРЦ "Европа" победил в голосовании по благоустройству общественных территорий в 2025 году, которое шло с 15 марта по 30 апреля 2024 года. Территория набрала 9,4 тысячи голосов. В следующем году там начнут создавать парк 300-летия Барнаула. Подробнее о благоустройстве этой зеленой зоны можно прочитать здесь.