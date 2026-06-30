Парализованная в жестком ДТП сибирячка семь лет борется за компенсацию

Виновники аварии должны выплатить Ларисе Дорожкиной крупную сумму и пожизненные ежемесячные платежи, однако один скрывается, второй переводит копейки

30 июня 2026, 15:39, ИА Амител

Лариса Дорожкина / Фото: предоставлено "КП-Новосибирск"

Семь лет назад жизнь свадебного организатора из Новосибирска Ларисы Дорожкиной кардинально изменилась из‑за тяжелой аварии: теперь женщина вынуждена передвигаться в инвалидном кресле, а добиться исполнения судебного решения о выплатах ей до сих пор не удается. Об этом рассказала сама Лариса в беседе с "КП‑Новосибирск".

Трагедия случилась в сентябре 2019 года: Лариса вместе с мамой ехала в Кемеровскую область — машину нашли через сервис поиска попутчиков. Недалеко от Юрги водитель "Жигулей" выехал на встречную полосу, автомобиль несколько раз перевернулся.

В результате ДТП Лариса получила крайне серьезные травмы — перелом шейного отдела позвоночника с повреждением спинного мозга, а также переломы ребер и таза. Эти повреждения привели к необратимым последствиям: женщина навсегда осталась прикованной к инвалидному креслу.

Изначально в отношении виновника аварии возбудили уголовное дело, но позже его прекратили из‑за истечения срока давности. Тогда Лариса обратилась в гражданский суд.

По решению суда с двух виновников ДТП должны были взыскать миллион рублей в качестве компенсации морального вреда и 600 тысяч рублей за утраченный заработок, а один из ответчиков обязан ежемесячно выплачивать Ларисе по 16 тысяч рублей пожизненно. Однако, по словам женщины, исполнение решения практически не осуществляется.

Лариса поясняет, что один из виновников скрывается, а второй выплачивает лишь небольшие суммы — время от времени приходят переводы по пять или восемь тысяч рублей. За все время один должник перечислил чуть больше двухсот тысяч рублей, второй — около восьмидесяти тысяч.

При этом общий долг остается внушительным: 1,6 миллиона рублей по единовременным выплатам, плюс ежемесячные платежи, которые должны поступать пожизненно. Сейчас одного из должников разыскивают в Кемеровской области, другого — в Красноярске. По местам прописки и последнего известного проживания их нет.

Юристы уже два года активно взаимодействуют с судебными приставами, направляют множество запросов, а на выезд из страны одного из должников, так как он является гражданином другого государства, наложен арест — но на его счетах средств не оказалось.

«Помимо борьбы за положенные выплаты, Лариса ежедневно сталкивается с необходимостью оплачивать постоянный уход. Из‑за тяжести травм она не может оставаться одна дольше двух‑трех часов: чтобы избежать пролежней, ее нужно переворачивать каждые два часа — в том числе ночью. Кроме этого, требуется регулярно выполнять целый ряд обязательных медицинских манипуляций. Услуги сиделки обходятся примерно в три тысячи рублей в сутки, то есть около 90 тысяч рублей в месяц. К этим расходам добавляются ипотека, коммунальные платежи, траты на питание и другие жизненно важные нужды», — говорится в публикации.

Чтобы покрывать эти расходы, Лариса периодически открывает сборы среди своих подписчиков. Обычно нужную сумму удается собрать за два‑три дня, но в последний раз получилось собрать лишь половину. При этом женщина не прекращает заниматься любимым делом — она по‑прежнему организовывает свадьбы.

Правда, теперь Лариса не может лично выезжать на площадки: работу на местах выполняет ее команда, а сама она координирует процесс дистанционно. Лариса признается, что ей горько осознавать: хотя успех мероприятия — это общая заслуга, она не может присутствовать на свадьбе, обнять коллег и разделить с ними радость. Тем не менее она подчеркнула, что не сидит без дела и старается зарабатывать, чтобы хотя бы летом накопить средства на жизнь и выплаты по ипотеке до следующего сезона.