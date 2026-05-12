"Как объяснить детям, что мама погибла?" Подробности страшного ДТП с грузовиком на Алтае

Легковушка, в которой были родители и двое детей, выехала на встречную полосу

12 мая 2026, 10:55, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Жительница Новосибирска погибла в ДТП с фурой на 168-м километре автодороги Р-256 "Чуйский тракт" в Алтайском крае. Женщина сидела на пассажирском кресле и весь удар пришелся на нее, рассказала "КП-Новосибирск" фельдшер, которая в момент аварии ехала в автобусе позади.

«Водитель автобуса остановился, спросил, есть ли медики, я откликнулась, потому что была фельдшером. У машины стоял водитель-мужчина с ребенком на руках, он был в шоке, кричал: "Что мне теперь делать, как объяснить детям?"» — рассказала фельдшер.

Она отметила, что весь удар пришелся на женщину, которая сидела на переднем сиденье рядом с водителем:

«Травмы головы были страшные. Ее подушка безопасности не сработала, но вряд ли это спасло бы. На обочине лежала девочка, она была в сознании, в средней степени тяжести, с травмой грудной клетки».

ДТП произошло 10 мая. Водитель Nissan Note выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой Volvo.

35-летняя женщина скончалась на месте. Детей отвезли в больницу: 12-летняя девочка находится в тяжелом состоянии, трехлетний мальчик — на амбулаторном лечении. В Госавтоинспекции указали, что девочка была пристегнута ремнем безопасности, а мальчик находился в детском автокресле.

Как отметила фельдшер, в том месте, где произошло ДТП, есть двойная сплошная, однако водители часто превышают скорость и идут на обгон. Предположительно, водитель легкового автомобиля не справился с управлением.