НОВОСТИПроисшествия

"Как объяснить детям, что мама погибла?" Подробности страшного ДТП с грузовиком на Алтае

Легковушка, в которой были родители и двое детей, выехала на встречную полосу

12 мая 2026, 10:55, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Жительница Новосибирска погибла в ДТП с фурой на 168-м километре автодороги Р-256 "Чуйский тракт" в Алтайском крае. Женщина сидела на пассажирском кресле и весь удар пришелся на нее, рассказала "КП-Новосибирск" фельдшер, которая в момент аварии ехала в автобусе позади.

«Водитель автобуса остановился, спросил, есть ли медики, я откликнулась, потому что была фельдшером. У машины стоял водитель-мужчина с ребенком на руках, он был в шоке, кричал: "Что мне теперь делать, как объяснить детям?"» — рассказала фельдшер.

Она отметила, что весь удар пришелся на женщину, которая сидела на переднем сиденье рядом с водителем:

«Травмы головы были страшные. Ее подушка безопасности не сработала, но вряд ли это спасло бы. На обочине лежала девочка, она была в сознании, в средней степени тяжести, с травмой грудной клетки».

ДТП произошло 10 мая. Водитель Nissan Note выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой Volvo.

35-летняя женщина скончалась на месте. Детей отвезли в больницу: 12-летняя девочка находится в тяжелом состоянии, трехлетний мальчик — на амбулаторном лечении. В Госавтоинспекции указали, что девочка была пристегнута ремнем безопасности, а мальчик находился в детском автокресле.

Как отметила фельдшер, в том месте, где произошло ДТП, есть двойная сплошная, однако водители часто превышают скорость и идут на обгон. Предположительно, водитель легкового автомобиля не справился с управлением.

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НОВОСТИПроисшествия
ДТП Алтайский край Новосибирская область
       

Комментарии 10

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Гость

11:17:39 12-05-2026

"стоял водитель-мужчина с ребенком на руках, он был в шоке, кричал: "Что мне теперь делать, как объяснить детям?" ну пусть так и объясняет: "милые дети, я сознательно нарушил ПДД и этим убил вашу маму".

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Гость

11:24:17 12-05-2026

Долетались жители Новосибирска.
Новосибирцы, Кемеровчане, это особая категория летящих в горный и обратно.
Вот и долетались.

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Гость

11:50:23 12-05-2026

Гость (11:24:17 12-05-2026) Долетались жители Новосибирска. Новосибирцы, Кемеровчане... Рисовать сплошную от начала до конца, ставить камеры через каждые 100 метров и лишать прав за нарушения постоянно. До них только так доходит что летать опасно. Самые уставшие это Энск и Кемерово, летят на отдых и с отдыха как будто последний день живут и надо всё успеть. Некоторые действительно последний.

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Гость

11:29:49 12-05-2026

как как словами через рот

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Гость

11:33:12 12-05-2026

Родители погибшей могут судиться за убийство преднамеренное совей дочери

и нефиговый штраф + за то что не настоял что бы она пристегнулась

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Внимательный из Б

12:26:45 12-05-2026

Мои соболезнования, но ИМХО, идти на обгон на праворульке со слабеньким мотором, 2 детей, авто скорее всего груженный, можно только обгоняя тихоход или стоячую фуру. "Тошни" правым рядом 60 км и молись... Прости меня Господи.

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Гость

16:22:30 12-05-2026

Внимательный из Б (12:26:45 12-05-2026) Мои соболезнования, но ИМХО, идти на обгон на праворульке с... вы правы

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гость

20:07:43 12-05-2026

Внимательный из Б (12:26:45 12-05-2026) Мои соболезнования, но ИМХО, идти на обгон на праворульке с... То есть на бэхе с мощным мотором нормально через сплошную обгонять?? Да хоть плац литровый хоть Рам 5 литровый мозга если нет можно на велосипеде убиться.

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гость

20:43:18 12-05-2026

Там ехать от силы минут 10, потом нормальная дорога двухполосная, все эти обгоны дают возможность приехать в Новосибирск минут на 20-25 быстрее и все, это время не стоит себя лишать жизни.

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Гость

21:24:56 12-05-2026

Эх новосибирцы, какая же головная боль от вас на Алтае! 54 регион издалека издалека заметен.

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