Паша Техник обошел Путина и Трампа по популярности в русской Википедии

Всплеск популярности также замечен у статьи о Тигране Кеосаяне

10 января 2026, 19:15, ИА Амител

Рэпер Паша Техник / Фото: социальные сети артиста

Рэпер Паша Техник оказался популярнее президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа в русской Википедии, об этом свидетельствуют данные сервиса в рубрике "Анализ популярных просмотров" по итогам 2025 года.

Статья о рэпере набрала 3,77 млн просмотров, что позволило ему обойти президента России Владимира Путина (3,71 млн). Третье место заняла публикация об актере и режиссере Тигране Кеосаяне с 3,45 млн просмотров.

Бывший президент США Дональд Трамп с показателем 3,38 млн разместился на четвертой позиции. Замыкают первую пятерку общественница Екатерина Мизулина (3,14 млн) и серийный убийца Андрей Чикатило (2,79 млн).

Всплеск интереса к личностям Техника и Кеосаяна может быть связан с их кончинами в 2025 году. Рэпер умер 4 апреля в таиландской больнице после тяжелого отравления и недельной борьбы за жизнь. Кеосаян, много лет имевший проблемы с сердцем, скончался 26 сентября, ранее пережив клиническую смерть и впав в кому.

Комментарии 8

Avatar Picture
Гость

19:30:52 10-01-2026

Люди заходили к Тиграну, чтобы наконец-то убедиться, что статьи на амике закончатся. Но тут Маргарита нанесла ответный удар...

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:58:01 10-01-2026

это лишь по тому, что люди реально не знают КТО ЭТО вот и искали в запроснике

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Олег

20:01:54 10-01-2026

Любит наш народ всякое...

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:42:48 10-01-2026

Плохой вкус, плохой.

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:17:10 10-01-2026

А как же Маргарита?
Я бы её на первое место поставил, а второе конечно Паша

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

16:50:49 11-01-2026

что за Марго?

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:38:38 10-01-2026

Просто про этого клоуна никто не знает, вот и гуглили.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:36:30 11-01-2026

Кто это ? Даже искать не хочу.

  -7 Нравится
Ответить
