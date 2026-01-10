Паша Техник обошел Путина и Трампа по популярности в русской Википедии

Всплеск популярности также замечен у статьи о Тигране Кеосаяне

10 января 2026, 19:15, ИА Амител

Рэпер Паша Техник / Фото: социальные сети артиста

Рэпер Паша Техник оказался популярнее президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа в русской Википедии, об этом свидетельствуют данные сервиса в рубрике "Анализ популярных просмотров" по итогам 2025 года.

Статья о рэпере набрала 3,77 млн просмотров, что позволило ему обойти президента России Владимира Путина (3,71 млн). Третье место заняла публикация об актере и режиссере Тигране Кеосаяне с 3,45 млн просмотров.

Бывший президент США Дональд Трамп с показателем 3,38 млн разместился на четвертой позиции. Замыкают первую пятерку общественница Екатерина Мизулина (3,14 млн) и серийный убийца Андрей Чикатило (2,79 млн).

Всплеск интереса к личностям Техника и Кеосаяна может быть связан с их кончинами в 2025 году. Рэпер умер 4 апреля в таиландской больнице после тяжелого отравления и недельной борьбы за жизнь. Кеосаян, много лет имевший проблемы с сердцем, скончался 26 сентября, ранее пережив клиническую смерть и впав в кому.