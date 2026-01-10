Паша Техник обошел Путина и Трампа по популярности в русской Википедии
Всплеск популярности также замечен у статьи о Тигране Кеосаяне
10 января 2026, 19:15, ИА Амител
Рэпер Паша Техник оказался популярнее президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа в русской Википедии, об этом свидетельствуют данные сервиса в рубрике "Анализ популярных просмотров" по итогам 2025 года.
Статья о рэпере набрала 3,77 млн просмотров, что позволило ему обойти президента России Владимира Путина (3,71 млн). Третье место заняла публикация об актере и режиссере Тигране Кеосаяне с 3,45 млн просмотров.
Бывший президент США Дональд Трамп с показателем 3,38 млн разместился на четвертой позиции. Замыкают первую пятерку общественница Екатерина Мизулина (3,14 млн) и серийный убийца Андрей Чикатило (2,79 млн).
Всплеск интереса к личностям Техника и Кеосаяна может быть связан с их кончинами в 2025 году. Рэпер умер 4 апреля в таиландской больнице после тяжелого отравления и недельной борьбы за жизнь. Кеосаян, много лет имевший проблемы с сердцем, скончался 26 сентября, ранее пережив клиническую смерть и впав в кому.
19:30:52 10-01-2026
Люди заходили к Тиграну, чтобы наконец-то убедиться, что статьи на амике закончатся. Но тут Маргарита нанесла ответный удар...
19:58:01 10-01-2026
это лишь по тому, что люди реально не знают КТО ЭТО вот и искали в запроснике
20:01:54 10-01-2026
Любит наш народ всякое...
20:42:48 10-01-2026
Плохой вкус, плохой.
21:17:10 10-01-2026
А как же Маргарита?
Я бы её на первое место поставил, а второе конечно Паша
16:50:49 11-01-2026
что за Марго?
21:38:38 10-01-2026
Просто про этого клоуна никто не знает, вот и гуглили.
20:36:30 11-01-2026
Кто это ? Даже искать не хочу.