40 дней без Тиграна Кеосаяна. Как семья и близкие переживают утрату режиссера

В день памяти Алена Хмельницкая опубликовала пронзительный пост с фотографией и песней Леонида Агутина "Тоскую"

05 ноября 2025, 12:42, ИА Амител

Тигран Кеосаян / Фото: кадр из программы "Международная пилорама" на НТВ

4 ноября исполнилось 40 дней со дня смерти режиссера Тиграна Кеосаяна. Вдова Маргарита Симоньян пригласила родных и близких почтить память усопшего, кратко сообщив об этом в своих социальных сетях.

Напомним, Тигран Кеосаян ушел из жизни 26 сентября 2025 года в возрасте 59 лет. Последние девять месяцев жизни режиссер провел в медикаментозной коме после клинической смерти и серьезного обострения сердечных проблем.

В настоящее время Симоньян борется с онкологическим заболеванием, проходя курс химиотерапии. Несмотря на тяжелый период, она сохраняет силы духа и надежду на выздоровление.

Глубокую скорбь разделяет и первая жена режиссера Алена Хмельницкая. В день памяти она опубликовала пронзительный пост с фотографией и песней Леонида Агутина "Тоскую", где за темными очками пыталась скрыть слезы.

Особого внимания заслуживают отношения между двумя женщинами – несмотря на сложную историю, они сохранили взаимное уважение и теплоту в общении. Как отмечает Симоньян, именно Хмельницкая первой проявила инициативу в налаживании контакта между семьями.

Последней работой Тиграна Кеосаяна стал фильм "Семь дней Петра Семеныча", который сейчас демонстрируется на благотворительном фестивале "Лучезарный Ангел".