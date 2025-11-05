НОВОСТИОбщество

40 дней без Тиграна Кеосаяна. Как семья и близкие переживают утрату режиссера

В день памяти Алена Хмельницкая опубликовала пронзительный пост с фотографией и песней Леонида Агутина "Тоскую"

05 ноября 2025, 12:42, ИА Амител

Тигран Кеосаян / Фото: кадр из программы "Международная пилорама" на НТВ
Тигран Кеосаян / Фото: кадр из программы "Международная пилорама" на НТВ

4 ноября исполнилось 40 дней со дня смерти режиссера Тиграна Кеосаяна. Вдова Маргарита Симоньян пригласила родных и близких почтить память усопшего, кратко сообщив об этом в своих социальных сетях.

Напомним, Тигран Кеосаян ушел из жизни 26 сентября 2025 года в возрасте 59 лет. Последние девять месяцев жизни режиссер провел в медикаментозной коме после клинической смерти и серьезного обострения сердечных проблем.

В настоящее время Симоньян борется с онкологическим заболеванием, проходя курс химиотерапии. Несмотря на тяжелый период, она сохраняет силы духа и надежду на выздоровление.

Глубокую скорбь разделяет и первая жена режиссера Алена Хмельницкая. В день памяти она опубликовала пронзительный пост с фотографией и песней Леонида Агутина "Тоскую", где за темными очками пыталась скрыть слезы.

Особого внимания заслуживают отношения между двумя женщинами – несмотря на сложную историю, они сохранили взаимное уважение и теплоту в общении. Как отмечает Симоньян, именно Хмельницкая первой проявила инициативу в налаживании контакта между семьями.

Последней работой Тиграна Кеосаяна стал фильм "Семь дней Петра Семеныча", который сейчас демонстрируется на благотворительном фестивале "Лучезарный Ангел".

Комментарии 6

Avatar Picture
Евлампий

12:51:05 05-11-2025

Может отдельный сайт создать с новостями про семью эту?

  39 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

15:24:07 05-11-2025

Евлампий (12:51:05 05-11-2025) Может отдельный сайт создать с новостями про семью эту? ... совместно с "толком", он тоже ежедневно статейку тискает о "высоких, высоких отношениях"

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:28:43 05-11-2025

а вы зачем вообще столько пишете про семью той, кто предлагал кое-что нехорошее над Сибирью сделать ?

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:41:53 05-11-2025

Он прибрался еще год назад

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:35:37 05-11-2025

да они нас просто троллят. 100%

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:29:03 05-11-2025

народ просто проходите мимо такой темы - им надоест и перестанут печатать

  1 Нравится
Ответить
