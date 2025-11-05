40 дней без Тиграна Кеосаяна. Как семья и близкие переживают утрату режиссера
В день памяти Алена Хмельницкая опубликовала пронзительный пост с фотографией и песней Леонида Агутина "Тоскую"
05 ноября 2025, 12:42, ИА Амител
4 ноября исполнилось 40 дней со дня смерти режиссера Тиграна Кеосаяна. Вдова Маргарита Симоньян пригласила родных и близких почтить память усопшего, кратко сообщив об этом в своих социальных сетях.
Напомним, Тигран Кеосаян ушел из жизни 26 сентября 2025 года в возрасте 59 лет. Последние девять месяцев жизни режиссер провел в медикаментозной коме после клинической смерти и серьезного обострения сердечных проблем.
В настоящее время Симоньян борется с онкологическим заболеванием, проходя курс химиотерапии. Несмотря на тяжелый период, она сохраняет силы духа и надежду на выздоровление.
Глубокую скорбь разделяет и первая жена режиссера Алена Хмельницкая. В день памяти она опубликовала пронзительный пост с фотографией и песней Леонида Агутина "Тоскую", где за темными очками пыталась скрыть слезы.
Особого внимания заслуживают отношения между двумя женщинами – несмотря на сложную историю, они сохранили взаимное уважение и теплоту в общении. Как отмечает Симоньян, именно Хмельницкая первой проявила инициативу в налаживании контакта между семьями.
Последней работой Тиграна Кеосаяна стал фильм "Семь дней Петра Семеныча", который сейчас демонстрируется на благотворительном фестивале "Лучезарный Ангел".
12:51:05 05-11-2025
Может отдельный сайт создать с новостями про семью эту?
15:24:07 05-11-2025
Евлампий (12:51:05 05-11-2025) Может отдельный сайт создать с новостями про семью эту? ... совместно с "толком", он тоже ежедневно статейку тискает о "высоких, высоких отношениях"
13:28:43 05-11-2025
а вы зачем вообще столько пишете про семью той, кто предлагал кое-что нехорошее над Сибирью сделать ?
13:41:53 05-11-2025
Он прибрался еще год назад
15:35:37 05-11-2025
да они нас просто троллят. 100%
18:29:03 05-11-2025
народ просто проходите мимо такой темы - им надоест и перестанут печатать