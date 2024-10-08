Пекарню в Барнауле закрыли после отравления двух сотрудниц сероводородом

Возможной причиной случившегося является неисправность канализации

08 октября 2024, 20:09, ИА Амител

Хлеб / Фото: pxhere.com/ru/photo/1221989

Суд в Барнауле приостановил работу пекарни, где две сотрудницы отравились сероводородом, одна из которых умерла, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

1 октября в Барнауле отравились две работницы хлебопекарного предприятия, обе были госпитализированы в тяжелом состоянии, одна из них скончалась. Суд на 90 дней запретил деятельность юридического лица по производству хлеба и мучных кондитерских изделий.

Специалисты установили, что предприятие работало в санитарно-защитной зоне, что запрещено законом. Юридическое лицо признано виновным в нарушении ст. 6.3 КоАП РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологического благополучия населения").

Правоохранители считают, что причина отравления – неисправная канализация, ведется расследование по ст. 143 УК РФ ("Нарушение требований охраны труда").