Пекарню в Барнауле закрыли после отравления двух сотрудниц сероводородом
Возможной причиной случившегося является неисправность канализации
08 октября 2024, 20:09, ИА Амител
Суд в Барнауле приостановил работу пекарни, где две сотрудницы отравились сероводородом, одна из которых умерла, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
1 октября в Барнауле отравились две работницы хлебопекарного предприятия, обе были госпитализированы в тяжелом состоянии, одна из них скончалась. Суд на 90 дней запретил деятельность юридического лица по производству хлеба и мучных кондитерских изделий.
Специалисты установили, что предприятие работало в санитарно-защитной зоне, что запрещено законом. Юридическое лицо признано виновным в нарушении ст. 6.3 КоАП РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологического благополучия населения").
Правоохранители считают, что причина отравления – неисправная канализация, ведется расследование по ст. 143 УК РФ ("Нарушение требований охраны труда").
22:21:36 08-10-2024
ужас какой! что за пекарня?
22:22:45 08-10-2024
Судя по тому, как скрывают название, это ракшинская пекарня?
07:19:20 09-10-2024
Гость (22:22:45 08-10-2024) Судя по тому, как скрывают название, это ракшинская пекарня?... Точно не Ракшина
07:20:17 09-10-2024
Гость (22:22:45 08-10-2024) Судя по тому, как скрывают название, это ракшинская пекарня?... Хотите название читайте сайты прокуратуры и судов
07:18:44 09-10-2024
Почему в названии стоит Сотрудниц ? Там пострадали мужчина и женщина?