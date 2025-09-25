Госдума уже одобрила соответствующий документ в первом чтении

Законопроект о круглогодичном призыве на военную службу успешно прошел первое чтение в Госдуме. Документ, который предлагает существенно изменить порядок работы военкоматов по всей стране, в случае одобрения во втором и третьем чтениях очень быстро вступит в силу.

О том, как предлагается проводить круглогодичный призыв на службу и правда ли, что молодых людей смогут забирать в армию в любой момент, – в материале amic.ru.

1 Правда ли, что призыв в армию сделаю круглогодичным? Да, но не совсем в том смысле, как это многие могли понять. Законопроект действительно предлагает расширить график работы военных комиссариатов. Предполагается, что многие процедуры, которые сейчас доступны только в определенные периоды (в весенний и осенний призывы), разрешено будет проводить вне временных рамок, в течение всего года. Но речь идет не обо всех действиях, касающихся призыва на службу.

2 Значит ли это, что призывника смогут забрать в армию в любой момент? Нет. Саму отправку новобранцев в военные части никто не собирается делать круглогодичной. Даже если законопроект вступит в силу, забирать в армию будут, как и раньше, – с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. При этом законопроект предлагает установить для определенных категорий другие сроки отправки в части. Так, призывников из сел, которые заняты на полевых работах, хотят отправлять с 15 октября по 31 декабря, а педагогов – с 1 мая по 15 июля. Жителей Крайнего Севера предлагается забирать в армию с 1 мая по 15 июля или с 1 ноября по 31 декабря.

3 Какие именно процедуры военкоматы смогут проводить в течение всего года? Речь идет о таких обязательных процедурах, как медосвидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседания призывной комиссии. Сейчас их проводят только в периоды весеннего и осеннего призывов. Законопроект предлагает разрешить военкоматам заниматься этими делами в течение всего года – с 1 января по 31 декабря.

4 Зачем призыв на военную службу решили сделать круглогодичным? Сейчас нагрузка на военкоматы слишком велика, пояснил "Парламентской газете" председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, из-за нынешнего формата работы сотрудники вынуждены трудиться практически круглосуточно во время весеннего и осеннего призывов. Если законопроект вступит в силу, ситуация изменится: призывники смогут проходить необходимые процедуры в течение всего года, а во время самого призыва им останется лишь отправиться в часть. «Призывники смогут спокойно, без лишней суеты, спешки и очередей пройти необходимые мероприятия. В нынешнем цикличном призыве военные комиссариаты работают, по сути, в круглосуточном режиме», – цитирует газета депутата.

5 Какие новые специальности станут доступны для альтернативной службы? Список профессий, доступных для альтернативной гражданской службы, предлагается расширить с 238 до 266 позиций. Среди основных новых специальностей: аппаратчик производства бактерийных препаратов;

водитель мототранспортных средств;

жиловщик мяса и субпродуктов;

изготовитель пищевых полуфабрикатов;

кладовщик;

лесовод;

охотник промысловый;

пробоотборщик;

раскройщик материалов.