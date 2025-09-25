Законопроект о круглогодичном призыве на военную службу успешно прошел первое чтение в Госдуме. Документ, который предлагает существенно изменить порядок работы военкоматов по всей стране, в случае одобрения во втором и третьем чтениях очень быстро вступит в силу.
О том, как предлагается проводить круглогодичный призыв на службу и правда ли, что молодых людей смогут забирать в армию в любой момент, – в материале amic.ru.
1
Правда ли, что призыв в армию сделаю круглогодичным?
Да, но не совсем в том смысле, как это многие могли понять. Законопроект действительно предлагает расширить график работы военных комиссариатов. Предполагается, что многие процедуры, которые сейчас доступны только в определенные периоды (в весенний и осенний призывы), разрешено будет проводить вне временных рамок, в течение всего года.
Но речь идет не обо всех действиях, касающихся призыва на службу.
2
Значит ли это, что призывника смогут забрать в армию в любой момент?
Нет. Саму отправку новобранцев в военные части никто не собирается делать круглогодичной. Даже если законопроект вступит в силу, забирать в армию будут, как и раньше, – с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.
При этом законопроект предлагает установить для определенных категорий другие сроки отправки в части. Так, призывников из сел, которые заняты на полевых работах, хотят отправлять с 15 октября по 31 декабря, а педагогов – с 1 мая по 15 июля. Жителей Крайнего Севера предлагается забирать в армию с 1 мая по 15 июля или с 1 ноября по 31 декабря.
3
Какие именно процедуры военкоматы смогут проводить в течение всего года?
Речь идет о таких обязательных процедурах, как медосвидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседания призывной комиссии. Сейчас их проводят только в периоды весеннего и осеннего призывов. Законопроект предлагает разрешить военкоматам заниматься этими делами в течение всего года – с 1 января по 31 декабря.
4
Зачем призыв на военную службу решили сделать круглогодичным?
Сейчас нагрузка на военкоматы слишком велика, пояснил "Парламентской газете" председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, из-за нынешнего формата работы сотрудники вынуждены трудиться практически круглосуточно во время весеннего и осеннего призывов. Если законопроект вступит в силу, ситуация изменится: призывники смогут проходить необходимые процедуры в течение всего года, а во время самого призыва им останется лишь отправиться в часть.
«Призывники смогут спокойно, без лишней суеты, спешки и очередей пройти необходимые мероприятия. В нынешнем цикличном призыве военные комиссариаты работают, по сути, в круглосуточном режиме», – цитирует газета депутата.
5
Какие новые специальности станут доступны для альтернативной службы?
Список профессий, доступных для альтернативной гражданской службы, предлагается расширить с 238 до 266 позиций. Среди основных новых специальностей:
аппаратчик производства бактерийных препаратов;
водитель мототранспортных средств;
жиловщик мяса и субпродуктов;
изготовитель пищевых полуфабрикатов;
кладовщик;
лесовод;
охотник промысловый;
пробоотборщик;
раскройщик материалов.
6
Когда призыв в армию станет круглогодичным в России?
Если законопроект примут во втором и третьем чтениях, он вступит в силу с 1 января 2026 года.
13:12:36 25-09-2025
на альтернативную службу наверное желающих сейчас много
13:27:28 25-09-2025
Гость (13:12:36 25-09-2025) на альтернативную службу наверное желающих сейчас много... Обслуживающий персонал.
13:34:30 25-09-2025
Если прошел алтернативную службу, военную специальность не получил. Мобилизуют с военной специальностью, а без нее предлагают поработать без мобилизации. Можно не захотеть
13:35:44 25-09-2025
В сериале Жуки, чтобы попасть на альтернативну службу взятку дали, но в жизни так не бывает
13:47:44 25-09-2025
"забирают" в полицию... в армию "призывают"