Ставку НДС повысят до 22%, студентов-медиков обяжут отрабатывать после вуза, а маркетплейсы возьмут под контроль

02 января 2026, 12:00, ИА Амител

Иллюстрации к материалу: amic.ru

Уже частично известно, какие важные законы начнут действовать в 2026 году – многие из них приняли еще в течение 2025-го. Среди них и повышение НДС, и нашумевшие законы о локализации такси и обязательных отработках для медиков. А еще в России появится технологический сбор, из-за которого может подорожать электроника. Кроме того, некоторые семьи с детьми смогут получить новую выплату.

Об этих и других самых важных законах, которые изменят жизнь россиян в 2026 году, – в материале amic.ru.

Повышение МРОТ

Уже с 1 января в России традиционно проиндексируют минимальный размер оплаты труда. Но в этот раз повышение будет гораздо более заметным – 21%. С нынешних 22 440 рублей МРОТ вырастет сразу до 27 093 рублей, превысив тем самым прожиточный минимум.

Подробнее о повышении МРОТ и том, на что он влияет, читайте в нашем материале.

Прожиточный минимум, кстати, тоже повысится. В среднем по стране его величина составит 18 939 рублей, для трудоспособного населения – 20 644 рубля, для детей – 18 371 рубль, а для пенсионеров – 16 288 рублей.

Семейная налоговая выплата

С начала следующего года появится новая мера поддержки для семей с детьми – семейная налоговая выплата или "налоговый кешбэк", как ее прозвали в СМИ. В декабре о введении этой льготы в очередной раз напомнил Владимир Путин.

«Со следующего года будет введена новая мера поддержки семей с двумя и более детьми, так называемая семейная выплата», – сказал президент.Идея состоит в том, чтобы возвращать семьям часть уплаченного за предыдущий год налога на доходы (НДФЛ). Ставка для получателей меры поддержки будет льготной – 6%. Учитывая, что для большинства россиян она сейчас равна 13%, размер выплаты составит разницу между двумя этими ставками. Естественно, он будет индивидуальным и зависеть от годового дохода семьи.

Право на выплату будут иметь семьи, где среднедушевой доход меньше полутора прожиточных минимумов. В Минтруде подсчитали, что в 2026 году получить "налоговый кешбэк" смогут семьи из четырех человек, в которых общий годовой доход за 2025 год составил около 1,3 млн рублей.

«Мы предполагаем, что ею воспользуются порядка 7,3 млн работающих родителей двух и более детей. Этой выплатой мы сможем дополнительно поддержать порядка 11 млн детей, растущих в семьях с работающими родителями», – комментировал инициативу министр труда РФ Антон Котяков.В 2026 году подать заявление на выплату можно будет с 1 июня по 1 октября. Как мы уже уточнили, в расчет возьмут общий доход семьи и размер уплаченного НДФЛ за 2025 год. Заявление можно будет оформить на "Госуслугах" или обратиться в клиентскую службу Соцфонда России. Деньги перечислят на карту единой выплатой.

Рост НДС

Ставка НДС в России с 1 января увеличится с 20 до 22%. Соответствующий закон Владимир Путин подписал в конце ноября. При этом льготная ставка в размере 10% сохранится для социально значимых товаров: продуктов питания, лекарств, детских товаров.

Президент страны, выступая на заседании совета по нацпроектам и стратегическому развитию, выразил надежду, что повышение НДС будет временной мерой.

«Когда коллеги и, кстати, Центральный банк поддержали, а Минфин решил, что при выборе всех инструментов все-таки честнее, прямее и надежнее просто пойти на это повышение. Временное, надеюсь, но повышение», – цитирует главу государства РБК.Также поправки в Налоговый кодекс предусматривают и снижение порога годовой выручки, при котором малый и средний бизнес обязаны переходить на НДС. Со следующего года его размер составит 20 млн рублей вместо нынешних 60 млн рублей.

В Минфине убеждены, что повышение НДС позволит "преодолеть негативные последствия инфляционного финансирования дефицита бюджета" – так на том же заседании высказался Антон Силуанов.

Кстати, о том, что подорожает в 2026 году, в том числе и из-за роста НДС, читайте в нашем материале.

Доступные рабочие профессии

В ноябре депутаты Госдумы приняли законопроект, который должен сделать рабочие профессии более доступными. Согласно тексту документа, школьники, не сдавшие ГИА, после девятого класса смогут бесплатно получить рабочую специальность, параллельно готовясь к пересдаче экзамена.

Перечень профессий и образовательных организаций, где молодым людям будет доступно бесплатное обучение, определят сами регионы.

Закон о локализации такси

Еще в мае Госдума приняла нашумевший закон о локализации такси, который депутаты обсуждали на протяжении нескольких лет.

Согласно документу, с 1 марта 2026 года для включения автомобиля в реестр такси будут действовать жесткие требования по локализации. Другими словами, он должен быть произведен в России и, насколько это возможно, из отечественных комплектующих. Считать уровень локализации будут в баллах – к работе в такси допустят только машины, набравшие определенное их количество.

Другими словами, таксопарки теперь должны будут комплектоваться отечественными авто или теми, которые войдут в перечень разрешенных.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что его цель – поддержать российский автопром и иностранных производителей, которые локализуют свои мощности в нашей стране.

Предусмотрен и своего рода переходный период. Пока для включения подойдут и машины, произведенные в рамках специального инвестиционного контракта, заключенного в период с 1 марта 2022 по 1 марта 2025 года.

На автомобили, которые внесли в реестр до 1 марта 2026 года, новые правила распространяться не будут – им разрешать работать и дальше. Кстати, для СФО начало действия требований отсрочили до 1 марта 2028 года, а для Дальнего Востока – до 1 марта 2030 года.

Закон о защите русского языка

С марта начнет действовать закон об обеспечении использования русского языка как государственного в публичном пространстве. Другими словами, его намерены защитить от использования иностранных заимствований.

Под публичным пространством законодатели понимают вывески, таблички и информационные указатели в общественных местах. Согласно новым нормам законодательства, они должны быть написаны на русском языке. На иностранных языках разрешено лишь дублировать эти надписи (как и на языке народов России).

Кстати, поправки коснулись и названия жилкомплексов: девелоперов обяжут использовать для них только кириллицу.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что язык – это одна из основ российской идентичности, а потому его надо защищать.«Надо делать все, чтобы защищать свой суверенитет, а это значит, защищать свои основы – язык, культуру, веру, историю, что мы с вами и делаем», – прокомментировал председатель ГД.

Проверка фильмов на традиционные ценности

С марта начнут действовать поправки в законодательство, призванные защитить традиционные ценности в сфере кинематографа.

Так, в перечень причин для отказа в выдаче прокатного удостоверения добавят наличие материалов, "дискредитирующих традиционные духовно-нравственные ценности и (или) пропагандирующих их отрицание". Полномочия по изучению контента и выдаче заключений о присутствии в фильме "запрещенки" получит Минкульт. Кстати, фильмы, которые уже получили прокатные удостоверения в РФ, после 1 марта могут их лишиться, если там обнаружат дискредитацию.

Еще одно правило касается и владельцев онлайн-кинотеатров, стриминговых сервисов и социальных сетей. Они должны будут вести собственный мониторинг, чтобы не допустить у себя размещение фильмов и сериалов, пропагандирующих нетрадиционные ценности. А по требованию Роскомнадзора эти материалы нужно будет удалить в кратчайшие сроки.

Обязательные отработки для медиков

Осенью 2025-го Госдума приняла еще один громкий закон. Речь идет об обязательных отработках для выпускников медицинских вузов, которые будут введены с 1 марта 2026 года.

Документ включает в себя несколько пунктов. Во-первых, все бюджетные места в ординатурах станут целевыми. Это значит, что при поступлении абитуриент должен заключить целевой договор с медучреждением, по которому он обязуется отработать там три года. А если выпускник откажется и нарушит условия договора, то ему придется не только возместить стоимость своего обучения, но и заплатить штраф в его двукратном размере.

Во-вторых, отработки появятся и для студентов специалитета, причем для всех: как бюджетников, так и "платников". Но здесь формат будет более мягким, в законопроекте его назвали наставничеством. Предполагается, что после окончания вуза выпускник должен отработать определенный срок в больнице, которую выберет сам. Главное условие – медучреждение должно оказывать услуги по ОМС.

Срок такой отработки будет индивидуальным, но не более трех лет: все зависит от специальности, на которой учился человек. Здесь никаких многомиллионных штрафов не предусмотрено: если человек не наберет необходимый стаж наставничества, его просто не допустят к периодической аккредитации. Таким образом, выпускники медвузов, не прошедшие через отработку, просто не смогут трудиться в профессии.

Закон вызвал массу споров в обществе, а также вопросов по поводу конкретных деталей. Мы подготовили материал, где постарались собрать все, что известно об отработках. Прочитать его можно здесь.

Технологический сбор

С 1 сентября 2026 года в России появится новый вид сбора – технологический. Это косвенный налог для бизнеса, который нужно будет платить за ввоз или производство электронных компонентов и продукции, которая их содержит. Другими словами, импортеры и производители должны будут уплачивать сбор за каждую единицу электроники.

Собранные таким образом деньги предполагается направлять на поддержку отечественных разработок в сфере электронной и радиоэлектронной промышленности.

Несмотря на то, что сбор должен платить бизнес, эта финансовая нагрузка все равно ляжет на обычных россиян, убеждены эксперты. По их мнению, компании просто начнут включать стоимость пошлины в цену товара.

Размер технологического сбора определят для каждого конкретного вида электроники. Прописано лишь, что он не может превышать 5 тысяч рублей. Ведущий эксперт компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с радио "Говорит Москва" высказал мнение, что рост цен составит 4–6%. По его словам, технологический сбор коснется порядка 90% всей электроники на рынке.

Платформенная экономика

С октября следующего года вступит в силу закон "Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в Российской Федерации". Под платформенной экономикой понимается реализация товаров и услуг через маркетплейсы, которая за последние годы приобрела бешеную популярность в России.

Власти страны решили навести порядок в этой сфере, а потому прописали четкие правила для продавцов (селлеров), пунктов выдачи заказов и самих маркетплейсов. Теперь становится понятно, какие требования предъявляются ко всем участникам процесса и какие у них есть права.

Так, маркетплейс и продавец с октября обязательно должны будут заключить гражданско-правовой договор, чтобы сотрудничать. Сейчас чаще всего операторы используют для работы с селлерами оферту – предлагают свои условия, а человек их просто принимает. Руководство площадки, в свою очередь, перед заключением договора должно будет тщательно проверить продавца.

Маркетплейсы смогут менять некоторые условия соглашения в одностороннем порядке, но теперь должны будут уведомить об этом продавца не позднее чем за 45 дней. Также на площадки возложат обязанность тщательнее проверять ассортимент товаров и наличие необходимых сопроводительных документов.

Решили вопрос и с "головной болью" селлеров – ситуацией, когда маркетплейс самостоятельно снижает цену на их товар за их же счет. Теперь руководство площадки обязано предупредить продавца о снижении цены за пять дней. При этом продавец имеет полное право отказаться от этой скидки, и его нельзя за это наказывать.

О самых громких законах, которые Госдума приняла в уходящем 2025 году, читайте в нашем материале.