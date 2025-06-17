Пенсионерка из Рубцовска поверила мошеннику и "обезопасила" 250 тысяч рублей

Полицейские возбудили уголовное дело

17 июня 2025, 12:15, ИА Амител

Фото: Андрей Сизов / unsplash.com

Полицейские из Рубцовска расследуют дело о мошенничестве на 250 тысяч рублей. Жертвой аферистов стала 63-летняя местная жительница.

Как сообщили в МВД Алтайского края, в мае женщине позвонил якобы представитель банка и заявил, что ее счета пытались взломать. И чтобы не лишиться сбережений призвал перевести их на "безопасный счет".

В итоге пенсионерка перечислила 250 тысяч рублей, и связь с "банкиром" прекратилась. Тогда она поняла, что стала жертвой мошенников.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Барнауле парень помог мошенникам обчистить 72-летнюю пенсионерку и оставить ее без дома.