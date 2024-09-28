Удвоенную выплату к пенсии получат пенсионеры, которым исполнилось 80 лет

Деньги начислят в беззаявительном порядке

28 сентября 2024, 18:02, ИА Амител

Десятирублевые монеты / Фото: unsplash.com

Достигшие 80-летнего возраста пенсионеры в следующем за юбилейным месяце получат удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по соцполитике Светлана Бессараб.

При этом подавать заявление для получения денег не нужно.

На сегодня фиксированная выплата составляет 8134 рубля. Двойной размер составит 16 269 рублей.

Ранее сообщили, что в Алтайском крае проживает 97 человек старше 100 лет – 86 женщин и 11 мужчин.