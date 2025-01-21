Перед судом предстал житель Алтая, убивший соседа поленом
Убийца спрятал тело в лесу и сжег личные вещи жертвы
21 января 2025, 19:00, ИА Амител
В Алтайском крае перед судом предстал 64-летний житель Петропавловского района, обвиняемый в убийстве 70-летнего мужчины. Об этом сообщает краевой СК.
Преступление было совершено 25 октября 2024 года в поселке имени Калинина.
По данным следствия, обвиняемый пригласил к себе в гости знакомого. Мужчины выпивали и беседовали, а позже поссорились. Конфликт перерос в драку.
"В результате хозяин дома не менее четырех раз ударил гостя поленом по голове, отчего последний скончался", – рассказали в ведомстве.
После убийства обвиняемый вывез тело в лесополосу. Полено и личные вещи жертвы он сжег в печи. Однако следователи нашли следы крови и установили личность убийцы. Мужчина признался в содеянном и указал место, где скрывал труп.
Собрав достаточную доказательную базу, следствие завершило расследование и направило дело в суд с утвержденным обвинительным заключением.
19:09:52 21-01-2025
Старики-разбойники...
14:51:40 22-01-2025
Гость (19:09:52 21-01-2025) Старики-разбойники...... так то оно так, но почему-то люди забывают об одном, коли уж выпил держи язык за зубами.
ведь для тебя просто пошутить а для собеседника могут быть обидными словами.
это всё равно что назвать малознакомого человека который недавно вышел из тюрьмы петухом и оправдыватся что у тебя так принято мол по дружески чо такова а он хлоп и всё.
Люди не умеют пить не знают меры, жрут как не в себя переклинит и начинается.