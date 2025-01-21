Перед судом предстал житель Алтая, убивший соседа поленом

Убийца спрятал тело в лесу и сжег личные вещи жертвы

21 января 2025, 19:00, ИА Амител

Деревянный молоток судьи / Фото: amic.ru

В Алтайском крае перед судом предстал 64-летний житель Петропавловского района, обвиняемый в убийстве 70-летнего мужчины. Об этом сообщает краевой СК.

Преступление было совершено 25 октября 2024 года в поселке имени Калинина.

По данным следствия, обвиняемый пригласил к себе в гости знакомого. Мужчины выпивали и беседовали, а позже поссорились. Конфликт перерос в драку.

"В результате хозяин дома не менее четырех раз ударил гостя поленом по голове, отчего последний скончался", – рассказали в ведомстве.

После убийства обвиняемый вывез тело в лесополосу. Полено и личные вещи жертвы он сжег в печи. Однако следователи нашли следы крови и установили личность убийцы. Мужчина признался в содеянном и указал место, где скрывал труп.

Собрав достаточную доказательную базу, следствие завершило расследование и направило дело в суд с утвержденным обвинительным заключением.