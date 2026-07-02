Перевернувшийся на Телецком озере паром отбуксировали к берегу у села Артыбаш
Угрозы экологии нет — разлива топлива не зафиксировано
02 июля 2026, 12:19, ИА Амител
Паром, перевернувшийся на воде в Республике Алтай, отбуксировали к берегу рядом с селом Артыбаш в Турочакском районе. Подробности рассказали в республиканском МЧС.
Сейчас экологии ничего не угрожает — разлива топлива не обнаружили. Чтобы точно не допустить загрязнения воды, вокруг места, где стоит судно, поставили специальные заграждения — боны.
Специалисты продолжают работать: сейчас они стараются вернуть парому плавучесть, а потом перевернуть его в обычное положение. Причины, по которым паром перевернулся, еще выясняют.
Напомним, на Телецком озере перевернулся паром с автомобилями. Капитан судна самостоятельно выбрался на берег. К счастью, пассажиров на борту не было.
12:25:08 02-07-2026
А что за автомобили теперь покоятся на дне озера?
14:48:05 02-07-2026
А что за автомобили? (12:25:08 02-07-2026) А что за автомобили теперь покоятся на дне озера?... Два педальных автомобиля. Потому и нет разлива топлива.