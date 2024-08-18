О результатах лечения заболеваний известного французского актера родственники не сообщали

18 августа 2024, 15:20, ИА Амител

Фото из открытых источников

Ален Делон ушел из жизни 18 августа. Родные артиста, которые сообщили о его смерти, не раскрывают причины смерти. Рассказываем, что известно о состоянии артиста перед смертью.

Два инсульта, рак

Напомним, что в 2019 году Делон перенес два инсульта. Кроме того, врачи диагностировали у него болезнь Альцгеймера и рак. Артист восстанавливался в одной из швейцарских клиник. О результатах лечения заболеваний известного французского актера родственники не сообщали.

Позднее актер признался, что хотел бы уйти из жизни с помощью эвтаназии. В 2022 году его сын Энтони в интервью журналистам рассказал, что Делон действительно хочет сделать эвтаназию в Швейцарии и уже составил завещание. Он заявил, что пообещал быть с отцом рядом когда тот решится на такой шаг.

Помещение под опеку

В январе 2024 года стало известно, что Делона поместили под опеку. Такое решение принял суд. Актер оказался ограничен в ряде прав, в том числе и на распоряжение недвижимостью. За эти действия должен был отвечать специально назначенный человек, имя которого не разглашалось.

Позднее выяснилось, что под опекой он казался из-за инициированного детьми артиста разбирательства. Они потребовали провести оценку состояния здоровья отца.