Первое заседание в Калманском суде по делу Манишина состоится уже в начале июня

Виталия Манишина подозревают в 11 убийствах "политеховского" маньяка

29 мая 2024, 12:46, ИА Амител

Виталий Манишин за решеткой / Фото: Следком Алтайского края

Первое заседание по делу возможного "политеховского" маньяка Виталия Манишина состоится в Калманском районном суде 3 июня в 14:00. Подозреваемому изберут меру пресечения. Информация об этом есть в картотеке дел на сайте Калманского районного суда.

В картотеке дел сказано, что дело было зарегистрировано в суде 22 мая, тогда же материалы были переданы судье.

В Калманском районном суде amic.ru пояснили, что заседание пройдёт в открытом режиме. Самого Манишина доставят на процесс из Барнаула.

В СИЗО Манишин находится еще с мая 2023-го. Целый год меру пресечения ему продлевали в Октябрьском районном суде. Однако в мае 2024 года в Октябрьский районный суд не поступил запрос о продлении срока содержания Манишина под стражей. Все потому, что дело передали в Калманский районный суд для рассмотрения по существу. Манишина будут судить в Калманском районе, потому что именно там он жил и, по версии следствия, совершал убийства.

Рассмотрение дела Манишина должно начаться уже в ближайшее время. Однако пожизненного наказания он, скорее всего, избежит, так как срок давности по делу давно прошел, рассказывали ранее в Следкоме.

Напомним, что Манишина задержали по подозрению в убийстве и попытке изнасилования, которые произошли 16 сентября 1989 года. Следствие считает, что тогда его жертвой стала 17-летняя Людмила Обидина. С ней он проводил время в одной компании, а затем остался с девушкой наедине, и больше ее никто не видел. На допросах Манишин признался и в совершении других преступлений, в том числе в убийствах "политеховского" маньяка. Кто именно стал жертвами Виталия Манишина, можно прочитать здесь. При этом следователи не исключают, что он может быть причастен и к другим преступлениям.