Первомайские праздники хотят удлинить до четырех дней

На Первомай отдыхать россияне начнут 28 апреля, а на работу выйдут 2 мая

19 июня 2023, 12:00, ИА Амител

Первомай / Фото: amic.ru

Минтруд РФ решил в 2024 году добавить два дня плюс воскресенье к 1 Мая, в итоге удлинив праздники до четырех дней вместо одного, пишут "Известия" со ссылкой на заявление главы ведомства Антона Котякова.

Министр отметил, что в Минтруде "концентрируют майские так, чтобы было удобно гражданам".

"Предусматривается, что два рабочих дня в конце апреля станут выходными благодаря переносу двух выходных – одного с субботы 27 апреля, а второй позаимствуют у ноябрьских праздников", – уточнили в ведомстве.

Таким образом, на Первомай отдыхать россияне начнут 28 апреля, а на работу выйдут 2 мая. Однако предшествующая неделя будет шестидневной.

Котяков подчеркнул, что ведомство сохраняет баланс между новогодними и майскими праздниками.