Первомай в Барнауле завершился пятиминутным салютом над Обью. Фото и видео

Яркие и разноцветные вспышки в небе красиво отражались в воде

02 мая 2023, 07:01, ИА Амител





































































Салют в Барнауле 1 мая / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле завершилась первая часть продолжительных майских выходных, посвящённая Празднику Весны и Труда. Финальным аккордом стал пятиминутный салют с баржи на Оби в районе городской набережной – яркие вспышки в небе красиво отражались в воде.

Напомним, следующий салют барнаульцев ожидает 9 мая – по завершении второй части майских праздников. В этот день фейерверк в честь 78-летия Победы запустят не в акватории реки, а на традиционном месте – на площади Сахарова.

Кстати, салют в День Победы будет более насыщенным. Для сравнения: для Первомая закупили батареи салютов двух типов и заряды четырёх типов, а для Дня Победы – батареи салютов трёх типов, заряды четырёх типов и римские свечи двух типов.

Amic.ru поздравляет барнаульцев и с прошедшим Праздником Весны и Труда, и с наступающим 78-летием Победы в Великой Отечественной войне.