Первый шаг. Как на Алтае удалось остановить отток медиков, начавшийся в пандемию

В регионе увеличилось количество терапевтов и педиатров, рассказал губернатор Виктор Томенко

26 ноября 2023, 08:00, ИА Амител

Фото: amic.ru

Алтайский край продолжает жить в условиях дефицита медицинских кадров. Об этом в ходе своей прямой линии рассказал губернатор региона Виктор Томенко. Так он объяснил, почему жителям порой приходится подождать какое-то время, чтобы попасть на прием к врачу.

Впрочем, первый шаг к решению проблемы уже сделан, считает глава региона. По его словам, в 2023 году краю удалось остановить отток кадров, который достиг серьезных масштабов в пандемию. Следующий шаг – восполнение дефицита.

О том, сколько врачей и медсестер не хватает в Алтайском крае и как удалось остановить отток, – в материале amic.ru.

Сколько медиков не хватает Алтайскому краю?

Во время прямой линии Виктору Томенко пожаловались, что иногда консультацию терапевта в Алтайском крае нужно ждать две недели. А в случае с узкими специалистами сроки ожидания еще больше.

Губернатор признал, что дефицит есть. По его словам, сейчас в государственной сети здравоохранения трудится около 7800 врачей и около 20 тысяч средних медработников. В младшем звене медперсонала работает около полутора тысяч человек.

Сейчас для полноценного функционирования системы здравоохранения в регионе не хватает около 2-3 тысяч медработников, заявил Томенко.

Фото: amic.ru

Отток остановился

Глава региона отметил, что пандемия ковида на Алтае стала не просто испытанием, а стрессом для всей системы здравоохранения. Многие врачи уезжали работать в другие регионы.

"К сожалению, в период ковида, который стал мощнейшим стрессом для медицины, пошел отток специалистов. Необходимость какое-то время подождать врача обусловлена именно дефицитом", – сказал в ходе прямой линии Томенко.При этом сейчас отток специалистов в другие субъекты уже остановлен, подчеркнул губернатор.

Действительно, год назад Томенко называл почти те же самые цифры по укомплектованности кадрами. Количество врачей и медсестер впервые за долгое время не уменьшилось.

Фото: amic.ru

Больше денег – меньше желания уехать

Главной причиной, по которой отток медработников остановился, глава региона назвал масштабные меры поддержки врачей и медсестер, которые появились в 2022 и 2023 годах. Причем это не только федеральная, но и краевая помощь.

Так, в 2023 году российское правительство ввело дополнительные социальные выплаты для медработников. Это ежемесячная прибавка к зарплате, которая положена представителям самых дефицитных специальностей: сотрудникам центральных районных больниц, районных и участковых больниц, врачам поликлиник и медикам скорой помощи.

В зависимости от занимаемой должности, медик может каждый месяц дополнительно получать до 18,5 тысячи рублей. Минимальный размер прибавки – 4,5 тысячи рублей.

Сообщалось, что в Алтайском крае социальные выплаты получают порядка 11 тысяч медиков: 4,5 тысячи врачей, 6 тысяч сотрудников среднего медперсонала и 500 младших медработников.

Край не отстает

Правительство Алтайского края тоже ввело масштабные меры поддержки для медиков, причем даже раньше федеральных властей.

В 2022 году появились выплаты для молодых специалистов, которые сразу после вуза пошли работать в медицину.

Например, фельдшеры ФАПов и станций скорой помощи, кабинетов неотложной и доврачебной помощи ежемесячно получают по 6 тысяч рублей в течение трех лет.

Чуть больше денег положено для врачей-терапевтов и участковых педиатров. Ежемесячно они дополнительно к зарплате получают по 9 тысяч рублей.

Кстати, Алтайский край также доплачивает и медикам, которые остались работать по достижению пенсионного возраста. Врачи-пенсионеры ежемесячно получают по 9 тысяч рублей, а фельдшеры и медсестры – по 6 тысяч рублей.

В первую очередь, именно финансовая поддержка помогла остановить отток медиков из Алтайского края, подчеркнул Томенко. И добавил, что это только первый этап – теперь региону предстоит восполнить накопившийся дефицит кадров.

Также в ходе своей прямой линии губернатор Алтайского края рассказал, как обстоят дела с планами по строительству в регионе новой краевой офтальмологической больницы. Томенко заверил, что идея возведения медучреждения все еще жива, а профильные ведомства сейчас прорабатывают этот вопрос.

О самых важных высказываниях и поручениях губернатора, прозвучавших в ходе прямой линии, читайте в нашем материале.