Первый шаг. Как на Алтае удалось остановить отток медиков, начавшийся в пандемию
В регионе увеличилось количество терапевтов и педиатров, рассказал губернатор Виктор Томенко
26 ноября 2023, 08:00, ИА Амител
Алтайский край продолжает жить в условиях дефицита медицинских кадров. Об этом в ходе своей прямой линии рассказал губернатор региона Виктор Томенко. Так он объяснил, почему жителям порой приходится подождать какое-то время, чтобы попасть на прием к врачу.
Впрочем, первый шаг к решению проблемы уже сделан, считает глава региона. По его словам, в 2023 году краю удалось остановить отток кадров, который достиг серьезных масштабов в пандемию. Следующий шаг – восполнение дефицита.
О том, сколько врачей и медсестер не хватает в Алтайском крае и как удалось остановить отток, – в материале amic.ru.
Сколько медиков не хватает Алтайскому краю?
Во время прямой линии Виктору Томенко пожаловались, что иногда консультацию терапевта в Алтайском крае нужно ждать две недели. А в случае с узкими специалистами сроки ожидания еще больше.
Губернатор признал, что дефицит есть. По его словам, сейчас в государственной сети здравоохранения трудится около 7800 врачей и около 20 тысяч средних медработников. В младшем звене медперсонала работает около полутора тысяч человек.
Сейчас для полноценного функционирования системы здравоохранения в регионе не хватает около 2-3 тысяч медработников, заявил Томенко.
Отток остановился
Глава региона отметил, что пандемия ковида на Алтае стала не просто испытанием, а стрессом для всей системы здравоохранения. Многие врачи уезжали работать в другие регионы.
"К сожалению, в период ковида, который стал мощнейшим стрессом для медицины, пошел отток специалистов. Необходимость какое-то время подождать врача обусловлена именно дефицитом", – сказал в ходе прямой линии Томенко.При этом сейчас отток специалистов в другие субъекты уже остановлен, подчеркнул губернатор.
Действительно, год назад Томенко называл почти те же самые цифры по укомплектованности кадрами. Количество врачей и медсестер впервые за долгое время не уменьшилось.
Больше денег – меньше желания уехать
Главной причиной, по которой отток медработников остановился, глава региона назвал масштабные меры поддержки врачей и медсестер, которые появились в 2022 и 2023 годах. Причем это не только федеральная, но и краевая помощь.
Так, в 2023 году российское правительство ввело дополнительные социальные выплаты для медработников. Это ежемесячная прибавка к зарплате, которая положена представителям самых дефицитных специальностей: сотрудникам центральных районных больниц, районных и участковых больниц, врачам поликлиник и медикам скорой помощи.
В зависимости от занимаемой должности, медик может каждый месяц дополнительно получать до 18,5 тысячи рублей. Минимальный размер прибавки – 4,5 тысячи рублей.
Сообщалось, что в Алтайском крае социальные выплаты получают порядка 11 тысяч медиков: 4,5 тысячи врачей, 6 тысяч сотрудников среднего медперсонала и 500 младших медработников.
Край не отстает
Правительство Алтайского края тоже ввело масштабные меры поддержки для медиков, причем даже раньше федеральных властей.
В 2022 году появились выплаты для молодых специалистов, которые сразу после вуза пошли работать в медицину.
Например, фельдшеры ФАПов и станций скорой помощи, кабинетов неотложной и доврачебной помощи ежемесячно получают по 6 тысяч рублей в течение трех лет.
Чуть больше денег положено для врачей-терапевтов и участковых педиатров. Ежемесячно они дополнительно к зарплате получают по 9 тысяч рублей.
Кстати, Алтайский край также доплачивает и медикам, которые остались работать по достижению пенсионного возраста. Врачи-пенсионеры ежемесячно получают по 9 тысяч рублей, а фельдшеры и медсестры – по 6 тысяч рублей.
В первую очередь, именно финансовая поддержка помогла остановить отток медиков из Алтайского края, подчеркнул Томенко. И добавил, что это только первый этап – теперь региону предстоит восполнить накопившийся дефицит кадров.
Также в ходе своей прямой линии губернатор Алтайского края рассказал, как обстоят дела с планами по строительству в регионе новой краевой офтальмологической больницы. Томенко заверил, что идея возведения медучреждения все еще жива, а профильные ведомства сейчас прорабатывают этот вопрос.
О самых важных высказываниях и поручениях губернатора, прозвучавших в ходе прямой линии, читайте в нашем материале.
08:13:19 26-11-2023
Зарплату достойную платите и всё. А ваши отчёты, как и липовая диспансеризация - для лохов. Нехватка кадров жуткая.
08:18:28 26-11-2023
А точно удалось? С трудом верится. За отток Попову "спасибо" скажите.
08:19:04 26-11-2023
А как остановить отток учителей из школ? У нас,к примеру,в школе работают практически одни пенсионеры и люди предпенсионного возраста,которые ещё и ведут по 2 разных предмета.
09:01:49 26-11-2023
Создаем трудности и мужественно преодолеваем
09:11:05 26-11-2023
Ни хрена ни чего не остановили. Руководители делают все, что бы опытные медики увольнялись пачками и они увольняются. Говорят "Идите- завтра Вас заменят гасторбайтеры". Знакомый лежал 1,5 месяца в бывших Моторщиках, так в низовом звене работают одни студенты с монобровью, которые укол поставить не могут. зарплаты у жены в реанимации (высшая категория, 40 лет стажа) в августе 7 т.р., в сентябре 11, в октябре 20
10:02:25 26-11-2023
Гость (09:11:05 26-11-2023) Ни хрена ни чего не остановили. Руководители делают все, что... Врач из реанимации уверяет, что им платят просто реальные деньги! В смысле ОЧЕНЬ хорошо. Куча доплат. Без стажа, без категории.
11:02:12 26-11-2023
Гость (10:02:25 26-11-2023) Врач из реанимации уверяет, что им платят просто реальные де... что бы платили более менее - там жить надо, домой можно не возвращаться вообще. Зарплату в 2 детской реанимации урезали на 30%.
09:15:45 26-11-2023
Организовывать рейды в соседнюю Н-ску волость, откуда брать в плен недостающих в наших полуклиниках медработников. Куда они отсюда без денег и паспортов денутся?! Будут лечить, как миленькие, за еду!
10:00:50 26-11-2023
ежемесячная прибавка к зарплате, которая положена представителям самых дефицитных специальностей -Судя по адресности доплат, в стационарах всё окей, нет дефицита, продолжайте работать на 2 ставки.
11:44:07 26-11-2023
А у нас процветают очень хитрые. Лексусы новейшие меняют частенько. Всех из црб направляют к частникам. Узи простаты, внутренностей... Зубы если бесплатно полечишь, то потом жди флюс с удалением и иди ставь мост у частника. Видимо в доле кто надо.
11:45:42 26-11-2023
Кадры? В МСЧ жене не могли поставить укол, отправили в Гроз. больницу Барнаула, за три девять земель. Второй раз признали анкологию, отправили туда же, там врач пощупал, сказал, что нет этой заразы. Вот так пассажирские эшелоны набитые такими пациентами, каждый день мчатся туда и обратно, по всему краю.
11:48:04 26-11-2023
У нотариусов зп 800тр. Стране нужны самбисты и боксёры. Смотрите сколько первых мест наши ребята рвут! Какие врачи, вы о чём вообще?
12:36:29 26-11-2023
Надеюсь, следующий губернатор будет из Алтайского края, который хоть что-то тут понимает
13:00:57 26-11-2023
Мне тут недавно разъяснили что такое КАЗАПЕТА в Сургуте. Оказывается там так называют красивых девушек из бедных маленьких городков АК. Сургутские невесты имют больше требований, им верность ещё подавай. Казапеты согласны терпеть измены мужа в обмен на жизнь с путешествиями, косметологами и новенькими кроссоверами на которых можно лихо красоваться где-нибудь у себя на родине в Яровом. Вот такое вот ещё внезапно вскрылось предназначение людей края...
13:04:14 26-11-2023
Наши самбисты и боксёры лидируют! Невесты по всей стране утирают нос своим конкуренткам! Алтай для сильных!
14:24:26 26-11-2023
По поповскому указу ординаторы могли работать до 31.12 врачами на скорой. Вместо того, чтобы продлить действие приказа, ребят унизили, и с 1 января они становятся вновь медсёстрами и мёд братьями.
14:31:37 26-11-2023
Надеюсь, следующий губернатор будет из Алтайского края........................Перед Томенко уже был земляк. И чО??? Ниже канализации край опустил.
17:48:20 26-11-2023
В пятницу был в диагностическом, напоминает теперь как районная поликлиника, в платных отношение лучше к пациентам, за что деньги берут не понятно, и уровень врачей далекий от знаний, если врач смотрит подсказки в интернете.
19:05:45 26-11-2023
А за что платить им? Уровень врачей не выдерживает никакой критики. Если бы не современная техника и лекарства, к которым доступ есть только через больницы, то можно было бы вообще зарывать все клиники. Ценности как таковой современный врач не представляет.
22:59:40 26-11-2023
У педагогов и врачей, как и у всех, должна быть твердая, соответствующая качеству и объему выполненной работы заработная плата (ЗП), а не какие-то непонятные временные доплаты к МРОТ. Принят закон, что ЗП учителей и медиков должна быть не менее средней по региону, соблюдайте Закон.
07:15:55 27-11-2023
Гость (22:59:40 26-11-2023) У педагогов и врачей, как и у всех, должна быть твердая, соо... У врачей 2 средних по региону. С 2012 года ждём
23:03:08 26-11-2023
Зуб сам себе, Андрюша, починишь? Или аппендицит прооперируешь?