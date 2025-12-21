Первый в Центральной Азии. В Узбекистане планируют открыть полноценный Диснейленд

Disney проявил интерес к реформам, проводимым в Узбекистане

В Узбекистане обсуждают возможность появления собственного аналога Диснейленда, который может стать новой туристической точкой притяжения, в том числе для россиян – без необходимости оформления визы. О перспективах проекта стало известно после встречи главы администрации президента Узбекистана Саиды Мирзиеевой с вице-президентом The Walt Disney Company, семикратным лауреатом премии "Эмми" Хаймой Вашингтоном.

Как следует из заявлений по итогам переговоров, стороны рассмотрели несколько масштабных инициатив. Центральной из них стало возможное создание тематического парка развлечений, а также запуск креативного пространства Cinema Park, ориентированного на международные компании и совместные медиапроекты.

По словам Саиды Мирзиеевой, отдельное внимание уделяется развитию кадрового потенциала. Планируется, что при участии голливудских специалистов в стране начнут готовить новое поколение аниматоров, режиссеров и сценаристов. Представитель Disney, в свою очередь, проявил интерес к реформам, проводимым в Узбекистане, и выразил готовность поддержать предложенные инициативы. Также была обозначена заинтересованность узбекской стороны в открытии центральноазиатского представительства компании именно в Узбекистане.

Помимо этого, в стране рассматривается запуск отдельного телеканала с полноценным детским контентом на национальном языке, который станет частью более широкой стратегии по развитию креативных индустрий и медиарынка.

