За четыре года на благоустройство парка направлено 328 млн рублей — теперь для его развития планируется привлечь частного инвестора

28 ноября 2025, 13:46, ИА Амител

Власти Барнаула обсудили будущее парка "Юбилейный" / Фото: barnaul.org

В администрации города Барнаула состоялось совещание, посвященное будущему одной из ключевых зеленых зон города – парка "Юбилейный", сообщает мэрия города. Был представлен амбициозный план превращения этой территории в современный, многофункциональный парк регионального значения.

Глава администрации города по экономической политике Сергей Рябчун напомнил, что масштабные работы по благоустройству "Юбилейного" стартовали в 2022 году, и парк закономерно стал одним из лидеров голосования в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", набрав почти 12 тысяч голосов горожан. С завершением четвертого этапа благоустройства на первый план вышел вопрос качественного и содержательного будущего обновленной территории.

Детальную картину проделанной работы представил председатель комитета по благоустройству Петр Воронков:

«С 2018 по 2025 год в Барнауле благоустроено 18 общественных территорий. За восемь лет реализации проектов на благоустройство было направлено более полутора миллиарда рублей. Что касается непосредственно "Юбилейного", то за четыре года в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" на благоустройство парка "Юбилейный" направлено почти 328 млн рублей».

Воронков перечислил масштабные преобразования: отремонтирована входная группа, обустроена пешеходно-тропиночная сеть, установлены 252 светильника и 17 камер видеонаблюдения, высажено почти 1150 деревьев и кустарников, смонтировано 24 спортивных элемента и 19 тренажеров.

Однако ключевой проблемой, по его словам, остается содержание. Из 18 благоустроенных территорий лишь две ("Центральный" и "Изумрудный") имеют активных операторов, в то время как остальные 16, включая "Юбилейный", обслуживаются МБУ "Благоустройство и озеленение", мощности которого ограничены.

«В связи с этим предлагаем рассмотреть альтернативные варианты содержания общественных территорий, возможность привлечения к их эксплуатации заинтересованных организаций», – резюмировал Воронков.

Альтернативу, которая может вывести "Юбилейный" на принципиально новый уровень, представил руководитель КГКУ "Фонд имущества Алтайского края" Владислав Вакаев. Поблагодарив администрацию за проделанную работу и отметив, что в городе произошла настоящая "парковая революция", он подробно изложил концепцию развития парка через концессионное соглашение.

«По пути концессий уже идут такие города, как Воронеж, Благовещенск, Омск. Они схожи с Барнаулом по населению, по территории, поэтому это правильный путь, который позволит решить сразу несколько проблем», – аргументировал Вакаев.

По его мнению, "Юбилейный", являясь самым большим парком в Алтайском крае, обладает всем потенциалом, чтобы стать главным парком региона. Для этого есть все предпосылки: большая территория для создания новых локаций, водоем как точка притяжения и возможность круглогодичного наполнения событиями.

«Концессия сегодня выгодна для развития парков, так как она привлекает частные инвестиции, освобождая бюджет от крупных затрат, и позволяет улучшить инфраструктуру и качество услуг благодаря опыту частных компаний», – подчеркнул Вакаев.

Инициатива нашла активную поддержку среди участников совещания. Депутат Вячеслав Перерядов отметил, что концессия позволит плотно заняться развитием этой "непростой территории". Архитекторы Сергей Боженко и Александр Деринг поддержали идею, указав, что такой подход ускорит развитие парка, особенно с учетом программы комплексного развития территории Поток. Борис Черниченко провел параллель с успешным развитием парка "Изумрудный", команду которого также стоит поддержать.

Председатель комитета по спорту Петр Кобзаренко и председатель Совета женщин Валентина Косинова высказались за создание в парке сильного спортивного ядра, включая развитие зимних видов спорта и обустройство терренкуров, что особенно актуально, учитывая близость образовательных и медицинских учреждений.

Подводя итоги, Сергей Рябчун акцентировал, что привлечение инвестора ни в коем случае не должно ограничивать свободный и бесплатный доступ жителей к парку. С целью снять все возникающие вопросы он поручил профильным комитетам проработать проект концессионного соглашения с обязательным участием представителей общественности, что гарантирует учет интересов всех барнаульцев в процессе преобразования "Юбилейного".