Без катка, но с горками. Как парк "Центральный" в Барнауле украшают к Новому году
Новогодняя дискотека и открытие зимнего сезона здесь пройдет 30 ноября
25 ноября 2025, 12:00, ИА Амител
Парк "Центральный" готовится встретить барнаульцев в новогоднем облике. После временного закрытия, необходимого для подготовительных работ, территория снова доступна для посещения и постепенно превращается в зимнюю сказку.
На центральной аллее уже установлена главная новогодняя елка парка – пока без украшений. На месте пешеходного фонтана появился световой фонтан, по территории устанавливают искусственные елки и светящихся снеговиков, в планах – построить снежный лабиринт. Также ведется подготовка площадки под горку.
При этом в мэрии Барнаула уточнили, что в этом году катка в парке "Центральный" не будет.
Главный же новогодний городок развернется на площади Свободы, по соседству с парком. С 5 декабря здесь перекроют движение транспорта, установят большую городскую новогоднюю елку и множество праздничных объектов. Помимо ели, на площади появятся световые фигуры, горка, фигуры Деда Мороза и Снегурочки, а также 30 светодинамических элементов. Торжественное открытие новогодней елки на площади Свободы запланировано на 26 декабря, в рамках праздника пройдет концерт с участием местных творческих коллективов.
В самом парке "Центральный" зимний сезон откроют 30 ноября новогодней дискотекой. А с 2 по 11 января 2026 года для барнаульцев и гостей города подготовят развлекательную программу для всей семьи.
Кроме того, в парке продолжается прием работ на конкурс уличной елочной игрушки. Организаторы отмечают, что уже поступили первые интересные изделия и приглашают всех желающих присоединиться и проявить свое творческое мастерство. Работы принимаются ежедневно с 09:00 до 17:00 по адресу: проспект Социалистический, 11.
12:16:38 25-11-2025
А на каток денег не хватило??? Всё для детей...
12:35:19 25-11-2025
Каток то мало залить, его еще и чистить надо. Были в том году прям в снегу катались. Хоть бы лопаты рядом поставили. Было бы развлечение какое-то - кати перед собой лопату со снегом.
14:06:05 25-11-2025
Позорища. Ходил туда на каток уже несколько лет пару раз в неделю (в сезон), но в прошлом году пожаловалась какая-то яжмать, что скользко до аттракциона дойти. Вот теперь нет катка. А без катка на эти аттракционы никто не придет, в лучшем случае пару человек в неделю. Такой позор, горок у детей нет, теперь и катки будем закрывать только потому, что не умеют люди рядом с катком дойти до аттракциона - нада прям по льду переться. Итог - в центре нет катка, спасибо - жизнь стала лучше)
14:14:49 25-11-2025
"А с 2 по 11 января 2026 года для барнаульцев и гостей города подготовят развлекательную программу для всей семьи." ------- Спасибо. Попытка зазвать на новую елку не удалась.
14:18:45 25-11-2025
"в этом году катка в парке "Центральный" не будет" - а не надо было все эти годы с людей деньги драть за свой убогий каток! Аренда коньков - не возражаю, а брать плату за лёд - ну такое себе развлечение, все все на налоги там содержитесь на наши, и с нас же деньги дерёте. Пусть на месте вашего парка торговый центр откроют.