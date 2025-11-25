Без катка, но с горками. Как парк "Центральный" в Барнауле украшают к Новому году

Новогодняя дискотека и открытие зимнего сезона здесь пройдет 30 ноября

25 ноября 2025, 12:00, ИА Амител

Новогодний парк "Центральный" в Барнауле / Фото: amic.ru

Парк "Центральный" готовится встретить барнаульцев в новогоднем облике. После временного закрытия, необходимого для подготовительных работ, территория снова доступна для посещения и постепенно превращается в зимнюю сказку.

На центральной аллее уже установлена главная новогодняя елка парка – пока без украшений. На месте пешеходного фонтана появился световой фонтан, по территории устанавливают искусственные елки и светящихся снеговиков, в планах – построить снежный лабиринт. Также ведется подготовка площадки под горку.

При этом в мэрии Барнаула уточнили, что в этом году катка в парке "Центральный" не будет.

Главный же новогодний городок развернется на площади Свободы, по соседству с парком. С 5 декабря здесь перекроют движение транспорта, установят большую городскую новогоднюю елку и множество праздничных объектов. Помимо ели, на площади появятся световые фигуры, горка, фигуры Деда Мороза и Снегурочки, а также 30 светодинамических элементов. Торжественное открытие новогодней елки на площади Свободы запланировано на 26 декабря, в рамках праздника пройдет концерт с участием местных творческих коллективов.

В самом парке "Центральный" зимний сезон откроют 30 ноября новогодней дискотекой. А с 2 по 11 января 2026 года для барнаульцев и гостей города подготовят развлекательную программу для всей семьи.

Кроме того, в парке продолжается прием работ на конкурс уличной елочной игрушки. Организаторы отмечают, что уже поступили первые интересные изделия и приглашают всех желающих присоединиться и проявить свое творческое мастерство. Работы принимаются ежедневно с 09:00 до 17:00 по адресу: проспект Социалистический, 11.