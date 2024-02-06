Песков назвал возможную дату послания Путина Федеральному собранию

Он не стал опровергать информацию, которая ранее появилась в СМИ

06 февраля 2024, 17:58, ИА Амител

Президент России Владимир Путин / Фото: Kremlin.ru

Президент Владимир Путин может обратиться к Федеральному собранию в конце февраля или начале марта. Как сообщает телеканал "360", об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как ранее писали СМИ, послание президента может пройти в период между 23 февраля и 8 марта.

"Мы не можем этого исключать", – ответил Песков журналистам на просьбу прокомментировать информацию. Напомним, с какими темами будет выступать президент – пока неизвестно. Предположительно, речь будет идти о СВО, суверенитете страны, социально-экономическом развитии и прочем. Что известно о послании президента Совфеду в 2024 году – в материале amic.ru.