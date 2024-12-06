Песков оценил возможность размещения "Орешника" в Белоруссии

Решение могут принять лишь лидеры двух стран

06 декабря 2024, 21:15, ИА Амител

Применение "Орешника" / Фото: кадр из видео Минобороны РФ

Решение о размещении Белоруссией на своей территории российского ракетного комплекса средней дальности "Орешник" при необходимости может быть принято только президентами двух стран. Как сообщает ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

"Такие решения принимают президенты двух стран, руководствуясь соображениями национальной безопасности", – отметил представитель Кремля.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил, что в шутку предложил российскому лидеру Владимиру Путину разместить "Орешник" на территории республики. По его словам, использование ракетного комплекса смогло "охладить" Запад, а потому в их СМИ уже нет такой "единой линии".