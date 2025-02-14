Планеты и собаки. Куда сводить вторую половинку на свидание?

Amic.ru назвал лучшие места для романтических встреч

14 февраля 2025, 07:00, ИА Амител

Куда сводить вторую половинку / Фото: amic.ru

Наступило 14 февраля и практически всем влюбленным парам срочно нужно выбраться из привычной "среды обитания" и, что наиболее важно, провести время вместе со своей второй половинкой. Amic.ru решил помочь влюбленным барнаульцам определиться и сделал подборку лучших мест для романтических и интересных свиданий.

Отметим, что любой из предложенных вариантов можно воплотить в жизнь в Барнауле. Обратите внимание, каждое место подходит для какого-то конкретного человека – конкретной половинки. Вспомните, что любит ваша пара – звезды или животных, активных отдых или тру-крайм?