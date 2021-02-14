Когда внутри зажигается. Пять известных семейных пар Барнаула о том, что такое любовь

Счастливые семьи счастливы одинаково, писал Лев Толстой. Но, похоже, он ошибался. Герои нашего материала – тому доказательство. Их объединяют разные убеждения, занятия, увлечения и ценности, но им хорошо вместе. Каждая из этих семей обрела свое собственное, уникальное и ни на что не похожее счастье. В День всех влюбленных Алексей Перфильев, Виктория Гальцева, Иван Нифонтов, Ирина Яковенко, Константин Емешин и их вторые половинки рассказали amic.ru о том, как сильно они любят друг друга.

Семья Емешиных: "Счастье быть рядом"

Константин и Вера Емешины



Вместе 57 лет. Константин Емешин – руководитель отдела защиты прав пациентов АНО "Медицина и право", председатель правления ТСЖ "Красноармейский, 53". Вера Емешина – пенсионерка.

История любви ❤️

"Ваши вопросы, естественно, насторожили мою супругу Веру Георгиевну Емешину, и она бросила мне упрек: "А как ты обойдешь эпизод, когда увлекся другой женщиной и мы даже на два дня расставались с тобой?" – рассказывает Константин Николаевич.

С будущей женой Верочкой (он называет ее именно так) Константин Николаевич познакомился в августе 1962 года на приемных экзаменах в Алтайский мединститут: "Она, конечно, привлекла мое внимание. Но в этот период у меня была девушка, которой я был увлечен. Да и у нее было несколько поклонников".

Оба поступили в институт и учились в параллельных группах, занятия у них иногда проходили объединенные. Вера Георгиевна до сих пор вспоминает, как на семинарах по истории КПСС юный Константин обращал внимание преподавателя на то, что он не точно цитирует слова классиков марксизма-ленинизма. Она тогда говорила подругам: "Вот трудно будет его жене – такой в каждую кастрюлю заглянет!"

Он пригласил ее на первое свидание 14 февраля 1964 года❤️ К Вере тогда прилетел поклонник из Ленинграда, но она в этот день ("почему-то") выбрала Константина, а поклонника отправила домой.

"В те времена мест для встреч было мало, да и жили мы бедно. Потому просто грелись в гастрономе на углу Ленина – Анатолия или в междугороднем переговорном пункте на углу Никитина и Социалистического, – рассказывает Константин Николаевич. – И вот 17 февраля 1964 года при выходе из переговорного пункта, в котором мы грелись, я увлек ее в телефонную будку, и мы впервые поцеловались".

В следующем году Константин перевелся в группу Верочки. Их родные считали, что жениться в таком юном возрасте рано, надо окончить институт. Тем не менее в 1966 году Константин сделал Вере предложение и придумал спецоперацию "Свадьба".

Они подали заявление в ЗАГС, когда его мама уезжала в командировку. А на следующий день отправились на практику в Егорьевскую центральную районную больницу. Там два месяца работали на ставках хирургов и заработали на свадьбу, которая состоялась 7 августа. "Естественно, денег на шикарную свадьбу не было, мы отпраздновали ее у меня в квартире. Но соблюли принцип "Добрая свадьба – неделю".

На "мусор" им набросали денег, которых хватило на свадебное путешествие в Новосибирск. Там они купили три бутылки крымских коллекционных вин, и решили открыть их на 10, 25 и 50 лет свадьбы. В бутылке, которую открывали на 50-летие, еще осталось немного вина.

В их жизни было не все гладко. "Однажды я пытался уйти к другой женщине, но на второй день понял, что без Верочки не смогу, и вернулся. Счастье, что она меня простила", – вспоминает Константин Николаевич.

Он говорит, что их связала общая специальность, занятия наукой и совместные путешествия. Но, кажется, есть и еще кое-что – любовь.

Любовь – это...❤️



Константин Емешин (как врач-физиолог): "Как врач-физиолог по своей первой специальности могу сказать, что в основе любви, конечно, лежат "подсознательные мотивы". Когда я просыпаюсь ночью, а Верочка лежит рядом со мной, у меня в душе вспыхивает искра счастья, что она рядом. И в жизни я постоянно говорю ей о своей любви".



Константин Емешин (как человек): "Я вспоминаю фрагмент из фильма "Дерсу Узала". Когда солдаты спросили его: "Дерсу, а что такое солнце?" Они рассчитывали, что этот неграмотный таежный человек растеряется. Но он ответил просто: "Солнце? Да вот оно!" И показал на небо".

И вы не упускайте шанс. Боритесь за свою любовь. И дарите любимым валентинки от amic.ru❤️

Семья Яковенко: "Дома должна быть поддержка"

Станислав и Ирина Яковенко



Вместе больше 16 лет. Занимаются бизнесом – развивают студию EMS-тренировок MyBodyTec в Барнауле. Воспитывают троих детей. Пережили автомобильную аварию, которая разделила их жизнь на до и после. С тех пор Ирина не может ходить – она в инвалидной коляске. Им было сложно, но они справились, и в итоге стали сильнее. Станислав отучился на психолога и помогает людям. Ирина ведет блог в Instagram (10,9K), где вдохновляет подписчиков и делится своим опытом активной, интересной и насыщенной жизни.

История любви ❤️

"У нас был период, года два, когда мы вообще не ругались – такое возникло понимание между нами. А в последний год превратились в нормальную семью – иногда ругаемся и это даже прикольно. Оба понимаем, что не всерьез, а просто, чтобы выпустить накопившееся за день напряжение", – говорит Станислав Яковенко.

Они познакомились, когда им было около 20 лет. Ирина в огромной футболке и яркой кепке рекламировала в супермаркете известную марку растворимого кофе. Станислав учился зарабатывать деньги в сетевом бизнесе – строил структуру, чтобы продавать БАДы. Каждый день он знакомился с разными людьми и предлагал им стать партнерами.

"Заметил ее, потому что у нее был звонкий голос. Подумал: о, нормально, хороший продавец получится, – описывает Станислав первые впечатления от знакомства с Ириной. – На вторую встречу она пришла уже в обычной одежде, а не в безразмерной футболке промоутера. Тогда я увидел, какая она красивая".

Ирина же не поняла, что Станислав хочет "завербовать ее в сетевики". Она решила, что он приглашает на свидание. "Мне было непонятно, что между нами происходит. Мы встречались, разговаривали обо всем на свете. Стас много рассказывал о бизнесе и о себе тоже – это потом я узнала, что на мне он тестировал новый подход установления контакта с людьми", – смеется девушка.

Но спустя несколько встреч искра между ними стала очевидной, и они начали встречаться. Меньше чем через год уже жили вместе❤️

Тогда они не знали, что вскоре после свадьбы и рождения первого сына им предстоит пережить сложнейшее испытание. Сначала умерла мама Станислава – для Ирины это был первый близкий человек, которого она хоронила. А потом они попали в аварию, после чего девушка оказалась в инвалидном кресле.

"Тяжелый период длился где-то семь лет, – рассказывает она. – В первый год мы практически не разговаривали. Потом начали друг друга цеплять и делали так больно, как могут только близкие люди. Были молодые, не понимали, как справиться со случившимся, не принимали ситуацию. Я все надеялась, что буду ходить – и тогда жизнь ко мне вернется. А у Стаса было чувство, что он потерял все, что ему дорого. Сейчас, когда вспоминаю, не знаю, кому из нас пришлось труднее". Они даже разъезжались на месяц, и, по мнению Станислава, именно это время показало, что им нужно быть вместе.

Только спустя пять лет Ирина решила: надо продолжать жить. Она находила себе различные подработки, которые могла делать из дома, стала ездить в гости к подругам в другие города. Искала себя заново и пробовала во всем, что подворачивалось.

В тот же период оба увлеклись психологией, а Станислав даже пошел учиться на процессуального психолога. "Эта профессия меня сама нашла, я к ней не шел. В первую очередь я предприниматель, им и остаюсь. Но жизнь меня переформатировала, чтобы я стал таким, какой есть сейчас, и начал помогать людям. Они ко мне в какой-то момент просто стали обращаться, просить помощи", – рассказывает Станислав.

Он говорит, что ему было необходимо осознать, что вторую половину любят не за внешнюю красоту, а за то, какой она человек. "Можно жить с человеком без внешних изъянов, но внутри он будет чудовищем. А Ира.. Она же светится всегда. Мотылька ловишь, закрываешь в ладошке в темноте, а он там все равно светится. Люди живут вместе, потому что им хорошо. Надо повзрослеть, чтобы это понять", – говорит Станислав.

Сейчас пара занимается бизнесом, растит детей и радуется жизни.

Любовь это…❤️



Станислав Яковенко: "Как сказал психолог Эрих Фромм, любовь – это активная заинтересованность в жизни и развитии того, кого мы любим".



Ирина Яковенко: "Для меня любовь, это когда твой партнер поддерживает тебя во всем. Хочешь начать учиться в 30 лет? Пожалуйста! Хочешь чем-то заниматься для души, а не ради денег? Пожалуйста! Тогда человек будет приходить к тебе с горящими глазами и рассказывать обо всем. Если дома нет поддержки, туда и идти не хочется".

Любовь – это красиво, да? Вот и мы в редакции сидим и улыбаемся, читая эти в общем-то простые, но такие красивые, трогательные и удивительные истории любви. И понимаем еще раз: нельзя терять время. Любишь – говори. Любишь – дари валентинку от amic.ru❤️

Семья Перфильевых: "Посидеть вдвоем в тишине"

Алексей и Екатерина Перфильевы



Вместе 19 лет. Воспитывают четверых детей. Алексей Перфильев – министр спорта Алтайского края, мастер спорта по настольному теннису. Екатерина Перфильева – специалист по правильному питанию.

История любви ❤️

"У нас есть две версии знакомства – официальная и неофициальная", – говорит Екатерина. "Дети знают неофициальную и верят в нее, – продолжает Алексей. – Папа ехал на белом коне, увидел плачущую девочку, остановился и взял ее с собой".

В реальном мире, а не в сказочном, Екатерина и Алексей оказались соседями по подъезду. Екатерина жила на четвертом этаже, а ее будущий супруг переехал на второй. Они встречались каждый день, знали друг друга в лицо, но особо не общались.

Спустя какое-то время, когда Екатерина работала на выставке "Человек. Экология. Здоровье", к ней подошел парень. Он начал разговаривать с ней как со знакомой и пригласил на свидание, а она, не узнав в нем своего соседа, резко отказалась. Но Алексей не растерялся, проявил настойчивость, и Екатерина, конечно, вспомнила его. В апреле состоялось их первое свидание, а в сентябре они поженились❤️

Екатерина младше Алексея на восемь лет. Когда она вышла за него замуж, ей было 18. По словам супругов, разница в возрасте в начале семейной жизни стала для них проверкой на прочность.

Им было сложно понять друг друга, ведь интересы и взгляд на мир сильно различались. Приходилось учиться искать компромиссы и договариваться. Супруги считают, что любые отношения – это работа, необходимо уметь подстраиваться под человека, не теряя себя, и искать точки соприкосновения.

Каждый из них живет очень насыщенной жизнью, потому они любят проводить время вместе в тишине и спокойствии. У пары есть традиция раз в неделю сидеть вдвоем около огня.

Любовь это…❤️



Алексей Перфильев: "Термин".



Екатерина Перфильева: "Просто слово. Оно из многих моментов складывается. Любовь невозможно объяснить, ее можно только почувствовать".



Алексей Перфильев: "Надо что-то потерять, чтобы начать это ценить – так говорило старшее поколение. Следуем советам старших: как они говорят, так и есть".

Ну же, дочитывай и вперед за цветами любимой! ❤️

Семья Пашкова – Гальцевой: "Нас объединяет служение"

Виктория Гальцева и Владислав Пашков



Не помнят точно, сколько лет вместе, но говорят, что примерно 150. "В нашей паре год иногда идет за два, а иногда за пять", – шутит Виктория. Воспитывают троих детей. Виктория Гальцева – актриса театра музыкальной комедии. Владислав Пашков – звонарь в Знаменском храме.

История любви ❤️

"Ну как познакомились?.. Как обычно! Я – на сцене. Он – в зале. Выхожу – стоит с цветами. На коленях. Говорит: станьте моей женой, жить без вас не могу. Дает мне фотографию для автографа. Я спрашиваю: что написать? Он: напишите "Дорогому Владу, с любовью", – так Виктория рассказывает о первой встрече с будущим мужем.

Влад сейчас сам толком не понимает, как оказался в театре. Говорит, что встреча с Викторией – это чудо и божественное провидение. Он влюбился в нее с первого взгляда, как только увидел на сцене. "А еще на полминуты раньше я влюбился в театр. Любить актрису и не любить театр – невозможно", – говорит он.

Конечно, Виктория не согласилась сразу же выйти замуж. Они встречались, писали друг другу стихи, обращались на "Вы" – как в романах.

Поженились 14 февраля❤️ "Взял меня за руку и говорит: пойдем жениться, – вспоминает Виктория. – Приходим в ЗАГС, все работники безумно удивились. Говорят нам: "Вы с ума сошли, заявление за два месяца подавать надо!" Там в День всех влюбленных очередь из пар стояла. Но мой муж обладает удивительным даром убеждения. Через пять минут мы вышли из кабинета заведующей со свидетельством о браке. Пошли купили торт и съели – вот и отпраздновали".

Праздник с гостями у них случился только два года назад – на свое пятидесятилетие Влад предложил Виктории обвенчаться. Прихожанами храма они стали давно, когда появились дети.

"Когда маленькие дети болеют, не знаешь, куда бежать. Как в последнюю инстанцию идешь в храм. Хоть веришь, хоть не веришь – никого не интересует. Если ребенок болеет, поверишь во что угодно. Хорошо, что именно это напрямую привело меня в храм", – рассказывает Влад.

Последние два года он служит звонарем. Отчасти это и подтолкнуло к венчанию. "Храм стал нашим вторым домом: дети там растут, мы служим. Я звонарем, Вика поет, – говорит Влад. – К венчанию люди приходят осознанно. Вслушиваешься в слова на таинстве, понимаешь их смысл, и мороз по коже. Батюшка говорит, что теперь все ссоры у нас должны быть до конца дня, а вечером, несмотря ни на что, надо мириться! Так теперь и живем".

Как в любой семье, у них бывают трудности. "В нашей жизни две катастрофы: когда дети возвращаются из школы и когда надо делать ремонт. Мы решаем, как детей воспитывать и как ремонт делать", – шутит Виктория.

Влад считает, что словосочетание "семейная жизнь" – это синоним слова "проблемы". Когда семейной жизни нет, то нет и проблем. А жизнь в одиночестве – это не проблема, а беда.

"Семья – это сплошные испытания с утра до вечера, ежесекундно. Ты же сам себе не принадлежишь. Вся твоя жизнь подчинена высшему состоянию, которое называется семья. Живешь как на гранате. В любой момент надо быть готовым на нее броситься и не удивляться, что она взрывается", – говорит он.

Театр для этой семьи – еще одно служение. "Не может быть такого, что жена на сцене, а все остальные где-то рядом, – рассказывает Влад. – Я так и говорю знакомым: мы всей семьей в театре. Тогда меня спрашивают, кого я играю. Я отвечаю: мужа актрисы Виктории Гальцевой. Дети наши растут за кулисами, а иногда и участвуют в спектаклях".

Влад говорит, что когда его жена приходит домой после спектакля, где "ее на сцене изнасиловали и убили, то не человек приходит домой, а оболочка". И ее снова нужно наполнить жизнью, сделать человеком. Ведь в театре нельзя по-другому – нужно отдавать всего себя зрителям.

"Нам помогают общие цели, общее дело, общее служение, – говорит Влад. – По крайней мере в нашей семье это так".

Любовь это…❤️



Виктория Гальцева: "В нашем театре есть спектакль "Любовь и голуби". Там Надюха хорошо говорит: "Иду домой, трясуся вся – нет тебя там. А мне чего там делать?" Понимаете? Наверное, это и есть любовь: что делать там, когда тебя нет".



Влад Пашков: "У нас дома на стене висит свадебный подарок, где написаны трогательные слова из послания апостола Павла, очень известные: "Любовь долготерпит, милосердствует, не ищет своего, не завидует, не превозносится, не терпит зла". Каждый день, проходя мимо, я цепляюсь за какое-то слово. Сегодня ты долготерпишь, завтра – милосердствуешь, послезавтра – не превозносишься. И понимаю: наверное, мы не просто соседи по квартире, у нас что-то намного-намного большее".

А вот о том, как живут Виктория и Влад, посмотрите выпуск "НеИзвестных". "А что мне жалеть? У меня все хорошо", – говорит Виктория Гальцева, для которой семья, дети, любящий муж – самое ценное, что может подарить жизнь. А что самое ценное дня вас?

Семья Нифонтовых: "Мечтаем о пятерых детях"

Иван и Кристина Нифонтовы



Вместе почти восемь лет. Воспитывают троих сыновей. Иван Нифонтов – чемпион мира и Европы по дзюдо, бронзовый призер Олимпийских игр. Кристина Нифонтова – мастер спорта по художественной гимнастике. Развивают в Алтайском крае спортивный клуб "Триумф", где тренируются дети по двум направлениям – дзюдо и художественная гимнастика.

История любви ❤️

Иван и Кристина познакомились на свадьбе у друзей и сразу понравились друг другу. После этой встречи Иван нашел телефон Кристины и позвонил ей, чтобы якобы "записать ребенка на занятия" (она работала тренером по художественной гимнастике).

Конечно, никакого ребенка Иван не привел, а просто дождался Кристину после работы. Когда она вышла, он "поморгал" фарами. Но девушка, которая торопилась по своим делам, не заметила. Она ведь ни с кем не назначала встреч. Иван вышел из машины, догнал ее и сказал: "Привет! Как дела?" – как будто они были давними друзьями. В тот же вечер он пригласил Кристину на свидание❤️

Молодые люди почти сразу стали жить вместе и вскоре поженились. "Нам всегда было комфортно вдвоем, и сейчас комфортно – я считаю, что это главное. Есть ощущение, что ты встретил в целом мире того единственного человека, который предназначен именно тебе", – говорит Иван.

У ребят трое сыновей с небольшой разницей в возрасте, и Кристина признается, что это нелегко. "Я не могу сказать, что у меня была послеродовая депрессия, но было сложно", – говорит она. Кристина успевает заниматься семьей, спортивным клубом, учиться и у нее много планов и целей.

"Иван замечательный, потрясающий, лучший папа! Когда я кому-нибудь рассказываю, что пошла встречаться с подружкой, а он остался с детьми (младшему сейчас шесть месяцев), все говорят: "В смысле?!" Мы друг друга понимаем и поддерживаем, стараемся открыто обсуждать все вопросы и не держать недовольство в себе", – рассказывает Кристина.

Иван тоже считает открытость залогом хороших отношений: "Твой родной человек в любом случае встанет на твою сторону и поймет".

Кристина также говорит, что не понимает, когда люди в паре что-то запрещают друг другу: туда не ходи, с тем не встречайся, сиди дома, цвет волос не меняй. "Очень круто, когда твоя вторая половинка тебя понимает", – говорит она.

Ребята мечтают о большой семье, где пятеро детей, и об огромном доме.

Любовь – это...❤️



Кристина Нифонтова: "Я скажу, как наш средний сын: стучит. Любовь – это когда стучит внутри. Коннект сумасшедший во всех смыслах, вы смотрите в одну сторону".



Иван Нифонтов: "Любовь – это когда внутри зажигается то, что не может погаснуть. Огонь страсти, который горит всегда".

А вот о том, как живет Иван Нифонтов, чем "болеет" и на что ему не хватает денег – в самое ближайшее время читайте на amic.ru. С ним уже поговорил Слава Кондаков и много интересного узнал.

...а пока ЛЮБИТЕ ДРУГ ДРУГА!❤️