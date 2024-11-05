Планируют ли алтайские коммунисты отмечать годовщину Октябрьской революции 7 ноября?
КПРФ собирается проводить митинги и акции, а "Коммунисты России" ограничатся возложением цветов
05 ноября 2024, 07:00, Антон Дегтярев
Алтайское отделение партии КПРФ планирует проводить митинги и акции во всех городах и большей части райцентров края в годовщину революции, 7 ноября. Главное мероприятие состоится в Барнауле на площади Советов. А вот "Коммунисты России" ограничатся только встречами с избирателями и возложением цветов к "красным" памятникам. Об этом amic.ru рассказали в двух партиях.
КПРФ
КПРФ планирует провести митинг 7 ноября в 17:30 на площади Советов, он уже согласован властями, пояснили в партии. На мероприятии выступят краевые и городские секретари, будет подготовлена резолюция, возлагать цветы к памятнику Ленину коммунисты не планируют.
В Рубцовске митинг власти согласовали на набережной имени Пирогова, он состоится в 17 часов.
А вот администрация Бийска в проведении митинга 7 ноября (с 11 до 12 часов) в центре города (на Петровском бульваре) отказала, рассказал amic.ru первый секретарь бийского горкома КПРФ Владимир Балахнин. По его словам, чиновников не устроили цели мероприятия, а именно "выражение мнения об исторической значимости революции, о тарифах ЖКХ, о росте цен на основные товары и услуги, о проблемах молодежи и опасности фашизации общества". Также администрация отметила, что 7 ноября на Петровском бульваре начнется подготовка к празднованию Нового года. В качестве альтернативной площадки чиновники предложили Льняной комбинат.
Коммунисты посчитали основания для отмены митинга незаконными. Поэтому они попытались оспорить решение властей в суде и все-таки добиться проведения акции на Петровском бульваре. Однако в итоге суд встал на сторону мэрии.
"Мэрия ответила, что цель публичного мероприятия должна быть "определенной и не допускающей произвольного трактования". Такого в законе нет, поэтому мы пошли в суд. Там администрация представила документы, что перекроет треть бульвара для подготовки к Новому году. Поэтому мы решили проводить митинг в гайд-парке. Льняной комбинат находится в семи километрах от центра, неудобно туда ехать на общественном транспорте", – поделился Балахнин.
В итоге бийский митинг состоится в в гайд-парке на площади 9 Января с 11 до 12 часов 7 ноября, сообщил Балахнин. На его проведение коммунистам уведомления уже подавать не нужно.
В КПРФ отметили, что в остальных городах и в райцентрах тоже будут акции разных форматов – начиная от пикетов до возложения цветов к памятникам.
"Коммунисты России"
Лидер алтайского отделения партии "Коммунисты России" Сергей Матасов пояснил amic.ru, что 7 ноября он поедет в Сростки, там будет встреча с активистами и возложение цветов к памятнику Ленину. Затем состоится торжественное собрание бийского горкома партии с возложением цветов к памятнику.
В Барнауле планируется возложение цветов к мемориалу "От борющихся павшим борцам за социализм".
"Планируется в большей степени символическая часть, то есть возложение цветов и встречи с избирателями. Больших демонстраций и шествий не будем делать. Во-первых, рабочий день, а во-вторых, на данный момент нет возможности массовое шествие провести", – пояснил Сергей Матасов.
Напомним, что на Первомай в 2024 году барнаульские власти отказали алтайскому отделению КПРФ в проведении митинга в центре города. Коммунисты хотели пройти от площади Октября до площади Советов, где планировался митинг у памятника Ленину. Однако "красным" не разрешили, из-за того что на площади 1 мая планировалось проводить спортивные мероприятия. Представители КПРФ тогда обратились в суд, однако он признал решение барнаульской мэрии законным. После этого партия организовала мероприятие в сквере Германа Титова.
09:11:26 05-11-2024
"выражение мнения об исторической значимости революции, о тарифах ЖКХ, о росте цен на основные товары и услуги, о проблемах молодежи - чиновников не устроили цели мероприятия
09:13:09 05-11-2024
Как Администрация может отказать второй по численности парламентской партии? Как суд может признать это законным? И как мы допустили такую администрацию и такой суд к власти?
09:50:53 05-11-2024
Дюша (09:13:09 05-11-2024) Как Администрация может отказать второй по численности парламентской партии? Как суд может признать это законным? И как мы допустили такую администрацию и такой суд к власти? как такое может допустить вторая по численности партия? неужели ничего не сделают? бгггг!!
10:03:00 05-11-2024
Дюша (09:13:09 05-11-2024) И как мы допустили такую администрацию и такой суд к власти? Исключительно демократически, большинством голосов, так же, как в 1933 сам знаешь кто к власти пришёл- хитростью, обманом, лживыми обещаниями, коррупцией и хитрыми законами, принимаемыми альтернативно одарёнными депутатами...
11:47:58 05-11-2024
Гость (10:03:00 05-11-2024) Исключительно демократически, большинством голосов, так же, ... А кто пришел в 33-ем?
13:00:39 05-11-2024
Дюша (11:47:58 05-11-2024) А кто пришел в 33-ем? ... Ну только не надо говорить, что не знаешь. Адольф Алоизович Шикельгрубер, в народе более известный как Гитлер.
13:23:03 05-11-2024
Гость (13:00:39 05-11-2024) Ну только не надо говорить, что не знаешь. Адольф Алоизович ... Так то не у нас...
13:49:34 05-11-2024
Дюша (09:13:09 05-11-2024) Как Администрация может отказать второй по численности парла... потому как Право - есть воля господствующего класса, возведённая в закон!
а кто у нас сегодня господствующий класс...??!
09:16:59 05-11-2024
Каждый год хожу на митинг 7 ноября. Каждый год принимается резолюция...И НИ РАЗУ никто не отчитался о том, как эта резолюция исполнялась...И почему большая часть декларированного не исполнилась. Коммунисты когда нибудь начнут работать или надо новую партию создавать?
09:39:36 05-11-2024
Дюша (09:16:59 05-11-2024) Каждый год хожу на митинг 7 ноября. Каждый год принимается р... Так им и так хорошо,что лучше некуда.Зачем какие то лишние телодвижения?
11:07:03 05-11-2024
Дюша (09:16:59 05-11-2024) Каждый год хожу на митинг 7 ноября. Каждый год принимается р... Дюша, ты еще не поняла, если глав. коммунист ренегат с миллиардами на своих счетах, то он будит пилить свой сук, на котором он хорошо устроился? Какой же дебелизм у его рядовых членов.
11:53:30 05-11-2024
Гость (11:07:03 05-11-2024) Дюша, ты еще не поняла, если глав. коммунист ренегат с милли... Не поняла корова, а я мужского пола, если что...
09:22:15 05-11-2024
Андрейка, твои комменты в 9-16 и в 9-13, тебе самому не кажутся изощреннейшим оксюмороном?
09:38:38 05-11-2024
Гость (09:22:15 05-11-2024) Андрейка, твои комменты в 9-16 и в 9-13, тебе самому не кажу... Мне это вообще юмороном не кажется, особенно если посмотреть вокруг...Ничего смешного, даже депутатская глупость вызывает не смех, а бессильную злобу.
09:59:47 05-11-2024
Дюша (09:38:38 05-11-2024) Мне это вообще юмороном не кажется, особенно если посмотреть... Эт точно, тяжело в деревне без нагана...
10:05:53 05-11-2024
Гость (09:59:47 05-11-2024) Эт точно, тяжело в деревне без нагана...... РПК носите в кармане
11:26:04 05-11-2024
Musik (10:05:53 05-11-2024) РПК носите в кармане... Рубцовский Педагогический Колледж?
10:32:53 05-11-2024
Гость (09:59:47 05-11-2024) Эт точно, тяжело в деревне без нагана...... ...А с наганом - вдвое тяжелей...
10:05:45 05-11-2024
А по сути КПРФ- такие же коммунисты, как и многие служители культа, т.е. ряженые. Такая позиция кормит.
10:50:14 05-11-2024
Почему именно в Бийске всегда не дают отпраздновать годовщину такого великого события?
11:19:53 05-11-2024
возлагать цветы к памятнику Ленину --- интересно, на площади Октября памятник Ленину убрали, а на площади Советов нет
11:20:30 05-11-2024
в гайд-парке --- неудачное название
11:51:17 05-11-2024
Ну я то точно пойду...И цветы возложу , да и хотел там встретиться с одним законодателем, который зоозащитников живьем не видел и голосовал за маркировку собак...Сильно хочется сказать "спасибо"...
18:55:57 05-11-2024
Современные краснопузые - это позор Ленина, Сталина и идеи коммунизма. Ну хоть декларацию принять могут.
22:19:06 06-11-2024
Гость (18:55:57 05-11-2024) Современные краснопузые - это позор Ленина, Сталина и идеи к... ты синежопый?
10:25:08 07-11-2024
В 17:00 в Барнауле синоптиками запланирован сильный ветер с порывами до 20 м/с и дождь со снегом. Бегите, глупцы, какой, нафиг, митинг? Его надо запретить из чувства человеколюбия. Прусакова со своими юноалкокоммунистами опять потащат стариков на тусовку, а там начнет всякие штуки срывать и с ног валить. Понятно, что для отчета перед Зюгановым надо фоточки тусни выложить. Но людей бы пожилых пожалела бы