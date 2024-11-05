Планируют ли алтайские коммунисты отмечать годовщину Октябрьской революции 7 ноября?

КПРФ собирается проводить митинги и акции, а "Коммунисты России" ограничатся возложением цветов

05 ноября 2024, 07:00, Антон Дегтярев

Митинг КПРФ в Барнауле / Фото: amic.ru

Алтайское отделение партии КПРФ планирует проводить митинги и акции во всех городах и большей части райцентров края в годовщину революции, 7 ноября. Главное мероприятие состоится в Барнауле на площади Советов. А вот "Коммунисты России" ограничатся только встречами с избирателями и возложением цветов к "красным" памятникам. Об этом amic.ru рассказали в двух партиях.

КПРФ

КПРФ планирует провести митинг 7 ноября в 17:30 на площади Советов, он уже согласован властями, пояснили в партии. На мероприятии выступят краевые и городские секретари, будет подготовлена резолюция, возлагать цветы к памятнику Ленину коммунисты не планируют.

В Рубцовске митинг власти согласовали на набережной имени Пирогова, он состоится в 17 часов.

А вот администрация Бийска в проведении митинга 7 ноября (с 11 до 12 часов) в центре города (на Петровском бульваре) отказала, рассказал amic.ru первый секретарь бийского горкома КПРФ Владимир Балахнин. По его словам, чиновников не устроили цели мероприятия, а именно "выражение мнения об исторической значимости революции, о тарифах ЖКХ, о росте цен на основные товары и услуги, о проблемах молодежи и опасности фашизации общества". Также администрация отметила, что 7 ноября на Петровском бульваре начнется подготовка к празднованию Нового года. В качестве альтернативной площадки чиновники предложили Льняной комбинат.

Коммунисты посчитали основания для отмены митинга незаконными. Поэтому они попытались оспорить решение властей в суде и все-таки добиться проведения акции на Петровском бульваре. Однако в итоге суд встал на сторону мэрии.

"Мэрия ответила, что цель публичного мероприятия должна быть "определенной и не допускающей произвольного трактования". Такого в законе нет, поэтому мы пошли в суд. Там администрация представила документы, что перекроет треть бульвара для подготовки к Новому году. Поэтому мы решили проводить митинг в гайд-парке. Льняной комбинат находится в семи километрах от центра, неудобно туда ехать на общественном транспорте", – поделился Балахнин.

В итоге бийский митинг состоится в в гайд-парке на площади 9 Января с 11 до 12 часов 7 ноября, сообщил Балахнин. На его проведение коммунистам уведомления уже подавать не нужно.

В КПРФ отметили, что в остальных городах и в райцентрах тоже будут акции разных форматов – начиная от пикетов до возложения цветов к памятникам.

Митинг коммунистов/ Фото: amic.ru

"Коммунисты России"

Лидер алтайского отделения партии "Коммунисты России" Сергей Матасов пояснил amic.ru, что 7 ноября он поедет в Сростки, там будет встреча с активистами и возложение цветов к памятнику Ленину. Затем состоится торжественное собрание бийского горкома партии с возложением цветов к памятнику.

В Барнауле планируется возложение цветов к мемориалу "От борющихся павшим борцам за социализм".

"Планируется в большей степени символическая часть, то есть возложение цветов и встречи с избирателями. Больших демонстраций и шествий не будем делать. Во-первых, рабочий день, а во-вторых, на данный момент нет возможности массовое шествие провести", – пояснил Сергей Матасов.

Напомним, что на Первомай в 2024 году барнаульские власти отказали алтайскому отделению КПРФ в проведении митинга в центре города. Коммунисты хотели пройти от площади Октября до площади Советов, где планировался митинг у памятника Ленину. Однако "красным" не разрешили, из-за того что на площади 1 мая планировалось проводить спортивные мероприятия. Представители КПРФ тогда обратились в суд, однако он признал решение барнаульской мэрии законным. После этого партия организовала мероприятие в сквере Германа Титова.