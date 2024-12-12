Пластик или бумага? Развенчиваем мифы об экологичной упаковке

Отходы – ценный ресурс к устойчивому будущему

12 декабря 2024, 11:30, ИА Амител

Пластиковые отходы. Переработка / Фото: freepik.com

По оценкам Российского экологического оператора, в общей массе твердых коммунальных отходов большую часть (30%) наших мусорных корзин занимают пищевые отходы. Кроме органики в ТКО есть и упаковка: бумага и картон (22%), пластик (10%), а также стекло (7%). Снижению ее воздействия на окружающую среду во всем мире уделяется все большее значение. Экологичность упаковки напрямую зависит от ее способности к эффективной переработке. Чем больше одноразовой посуды, пакетов, столовых приборов и других видов упаковки направят на производство новых полезных вещей, тем более рационально будут использованы вторичные материальные ресурсы.

Много слоев – больше проблем

Многие считают, что бумажная упаковка – это экологичная альтернатива пластику. На самом деле это не так. Популярные бумажные стаканчики для кофе состоят не только из бумаги. Внутри они покрыты слоем полимерной пленки, которая защищает посуду от размокания. Также привычный нам тетрапак, в котором продают молочные продукты и напитки, состоит из нескольких слоев картона, полимеров и фольги. Именно такие "сэндвичи" создают проблемы для экологии.

Дело в том, что многокомпонентную упаковку очень трудно перерабатывать. Количество заводов в России, на которых есть оборудование для разделения слоев пленки, фольги и картона в тетрапаке, а также бумажных стаканчиков, можно пересчитать по пальцам. Сбор, доставка такой упаковки со всей страны на рециклинг нерентабельна. В итоге большую часть тетрапака, бумажных стаканчиков в России захоранивают на мусорных полигонах, где они производят на 39% больше выбросов парниковых газов, чем пластиковая упаковка.

Более того, производство бумажной упаковки, включая "экопосуду", требует первичной целлюлозы, что приводит к вырубке миллионов деревьев. Другие традиционные материалы, такие как стекло, – хрупкие и тяжелые, что увеличивает расход топлива при транспортировке. А алюминиевые банки без специального полимерного слоя внутри были бы опасны для хранения газировок, соков и других продуктов.

Даже с обычным картоном не все так просто. Испачканная или намокшая картонная упаковка, например, коробка из-под пиццы со следами жира, уже не подлежит переработке. На рециклинг принимают только сухой и чистый материал. А вот пластик легко собрать, очистить и сдать на переработку. В том числе благодаря раздельному сбору отходов. В Алтайском крае оранжевые контейнеры предназначены для пластика, а зеленые – для твердых коммунальных отходов. Регулярные экологические акции в Барнауле и других городах края поддерживают этот процесс.

Несмотря на распространенное заблуждение, полимерная однокомпонентная упаковка может быть более экологичной, чем бумага или картон, благодаря большей прочности и, соответственно, более длительному жизненному циклу. Поэтому тут встает вопрос не о запрете пластика, а о поисках способов его переработки.

Будущее – за перерабатываемыми монорешениями

Пластиковая моноупаковка может стать эффективной альтернативой сложным многокомпонентным решениям благодаря своим возможностям переработки. Это позволяет повторно использовать пластик без ущерба природе и экономике. Переработанный полиэтилен можно вовлекать в производство разнообразных изделий, таких как пленки, мешки и другие упаковочные материалы. При этом в производственные процессы зачастую добавляется первичное сырье, что обеспечивает необходимую прочность и качество конечной продукции.

Согласно исследованию Российского союза химиков о потенциале рециклинга базовых полимеров, пластик можно вторично переработать до десяти раз без потери потребительских качеств. Рециклинг существенно сокращает потребление первичного невозобновляемого сырья – нефти и газа, а также уменьшает выбросы углекислого газа в атмосферу.

В России уже есть успешные примеры создания моноупаковки. Например, совместная разработка СИБУРа и "Данафлекса" – однокомпонентный дой-пак, в котором продают кетчупы, майонезы, соусы, джем и детское питание. Ранее он представлял собой "сэндвич" и не подлежал переработке. В госорганах поднимали вопрос запрета таких решений и перехода к стеклянной таре. Благодаря новой разработке привычная и удобная упаковка перестала быть неэкологичной и осталась на полках магазинов, что позволило избежать удорожания продукции.

Другие однокомпонентные решения – прозрачные барьерные пленки, которые защищают продукты от внешних воздействий, сохраняя их свежесть и качество. Одно из преимуществ такой упаковки – нет необходимости в предварительной классификации, что в разы упрощает процесс сортировки. Хотя переработка окрашенного полиэтилена может быть несколько сложнее, современные технологии позволяют успешно справляться с этой задачей. Процесс переработки включает в себя этапы очистки и удаления красителей, после чего материал становится готовым для повторного использования. Такие решения способствуют уменьшению негативного воздействия на окружающую среду и рациональному использованию ресурсов.

Переработка – новый ресурс

Каждый год на территории Алтайского края образовывается около 550 тысяч тонн твердых коммунальных отходов. Отбор вторичных материалов, которые вместо мусорного полигона отправятся прямиком на переработку для производства новых полезных вещей, позволит улучшить экологическую ситуацию в крае.

Некоторые виды отходов уже являются дефицитными для предприятий переработки. В среднем одна тонна полиэтилентерефталата (ПЭТ), из которого делают бутылки для напитков, стоит около 60 тысяч рублей. Это гораздо больше, чем то количество средств, которое предложат поставщику сырья за сдачу на рециклинг стеклянных бутылок или алюминиевых банок. Уже формируются предпосылки того, что за вывоз пластиковых отходов будут платить не жильцы, а компании-переработчики или сортировочные предприятия.

Может быть, стоит пересмотреть привычки и быть внимательнее, выбирая, как и в чем хранить еду? Пакеты можно использовать несколько раз, а затем вместе с использованной пленкой отправлять на переработку в контейнер для вторичных отходов. Изменить потребительские привычки можем мы сами.

Тогда, возможно, и экологическую обстановку получится улучшить, упаковка будет служить гораздо дольше и эффективнее, а отходов – скапливаться меньше. Главное – относиться к вещам разумно, постараться понять, из чего они сделаны и как перерабатываются. Потому что даже такие простые вещи, как упаковка в мусорной корзине, могут стать ценным ресурсом и ключом к устойчивому будущему.