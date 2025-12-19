Платформа "Игры Ростелеком" представила эксклюзивный шутер Pioner

Игрокам предлагают выжить на постапокалиптическом острове, проходя квесты и задания

Иллюстрация предоставлена компанией "Ростелеком"

Шутер Pioner* (18+), созданный российской студией GFAGames*, теперь доступен для пользователей РФ и Белоруссии эксклюзивно на онлайн-платформе "Игры Ростелеком". Действие игры происходит на постапокалиптическом острове Тартарус. Игроки могут выбирать между выполнением сюжетных квестов или миссий фракций, где за лояльность к группам открываются различные награды и дополнительные элементы сюжета.

Для тех, кто ранее оформил предзаказ на "Игры Ростелеком", теперь доступна версия Pioner Deluxe Edition*. Это специальное издание включает уникальные аксессуары, скины, экипировку и дополнительные кристаллы – внутриигровую валюту. Также на платформе можно приобрести основную версию игры. Для начала игры нужно скачать лаунчер "Игры Ростелеком", авторизоваться, установить игру из библиотеки и запустить ее.

«Рады представить пользователям эксклюзивный доступ к Pioner на платформе "Игры Ростелеком". Это яркий пример того, как мы поддерживаем отечественных разработчиков и предлагаем игрокам уникальный контент», – сказал директор игрового направления "Ростелекома" Антон Быковский.И уточнил, что новый проект от GFAGames – одно из ключевых событий года для геймеров России и Белоруссии, и первый масштабный эксклюзив платформы "Игры Ростелеком". И это только начало.

«Ранний доступ Pioner стартовал! Это важное событие, но, вместе с тем, это лишь начало – у нас есть планы, в том числе, по расширению контента в игре. Довольны, что выбрали платформу "Игры Ростелеком", ведь благодаря таким региональным партнерам можем обеспечить комфортный доступ к игре максимальному количеству игроков и более плотно взаимодействовать с аудиторией», – отметил основатель, CEO GFAGames, Александр Никитин.В ноябре этого года "Ростелеком" представил новый бренд "Игры Ростелеком" – онлайн-платформу, которая объединяет первый отечественный игровой маркетплейс и лаунчер. На площадке уже доступно более шести тысяч игровых тайтлов. "Игры Ростелеком" – собственная разработка компании.

*Pioner ("Пионер"); GFAGames ("ДжиЭфЭйГеймс"); Deluxe Edition ("Делюкс Эдишн")

