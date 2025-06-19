Площадь Свободы хотят сделать главной локацией для празднования Дня города в Барнауле

В мэрии обсудили подготовку к празднованию 295-й годовщины краевой столицы

19 июня 2025, 18:50, ИА Амител

Заседание оргкомитета по подготовке и празднованию Дня города / Фото: пресс-служба мэрии

Глава Барнаула Вячеслав Франк провел заседание организационного комитета по подготовке и празднованию Дня города, сообщили в пресс-службе мэрии. Основной локацией в этом году планируют сделать площадь Свободы.

В заседании приняли участие председатель БГД Галина Буевич, врио начальника УМВД России по Барнаулу Петр Бандурин, зампред постоянного комитета АКЗС по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи, общественный советник главы города по вопросам перспективного развития Ксения Белоусова, генеральный директор ООО "Классика", почетный архитектор России, член Союза архитекторов и Союза дизайнеров России, член правления Алтайской организации Союза архитекторов России, общественный советник главы города по вопросам градостроительства и архитектуры Александр Деринг, а также заместители главы администрации города, руководители администраций районов и комитетов администрации города.

"Праздничные мероприятия, приуроченные к 295-й годовщине со дня образования Барнаула, рассматриваем как подготовку к грядущему 300-летнему юбилею, поэтому главной темой праздничного сценария Дня города в 2025 году должна стать богатая история Барнаула и люди, его жители, внесшие значительный вклад в зарождение и развитие города", – заявил Вячеслав Франк.

Фото: пресс-служба мэрии

Когда и где пройдут основные мероприятия?

О концепции праздничной программы рассказал председатель городского комитета по культуре Валерий Паршков. Он отметил, что в День города пройдет множество значимых мероприятий, в том числе традиционное вручение наград администрации города и открытие обновленной городской Доски почета "Слава и гордость Барнаула".

"Торжественные церемонии запланированы на 27 и 28 августа. В "Титов-Арене" 29 августа состоится открытие IV Сибирского фестиваля духовых оркестров "Звуки праздничного марша" с участием коллективов из Новосибирска, Кызыла, Абакана, Новокузнецка, Луганска, Барнаула", – рассказал Валерий Паршков.

По плану основные праздничные мероприятия пройдут 30 августа. День города торжественно начнется в театре драмы с вручения государственных наград, а также знака "За заслуги в развитии г. Барнаула" и присвоения звания "Почетный гражданин города Барнаула". Далее на площади Сахарова состоится плац-концерт фестиваля духовых оркестров.

В этом году местом проведения мероприятий намерены сделать площадь Свободы, где установят главную сцену, на которой выступят лучшие коллективы и солисты города. По словам Валерия Паршкова, эта площадка объединит в единое праздничное пространство набережную Оби, Нагорный и Центральный парки и улицу Мало-Тобольскую.

Валерий Паршков также отметил, что прорабатывается вопрос участия авиационной группы высшего пилотажа "Русские витязи" с показательными полетами над акваторией Оби.

Вечером на площадке Старого базара пройдет межрегиональный турнир по смешанным единоборствам ММА "Алтайское сражение – 4".

Завершить День города планируют праздничным фестивалем фейерверков. Предварительное согласие на участие в шоу над Обью дали команды из Барнаула, Новосибирска и Сургута.

Праздничные мероприятия и фейерверки также пройдут на традиционных районных площадках и в пригороде Барнаула.

Как украсят город?

Председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула Роман Тасюк рассказал об основных подходах к праздничному оформлению краевой столицы:

создание и поддержание праздничной атмосферы;

равномерное размещение элементов оформления по всей территории города, включая основные въезды и участки проведения мероприятий;

рекламные конструкции хотят украсить сюжетными плакатами, отражающими основные вехи в истории Барнаула (становление города, годы ВОВ, современный период);

внимание также уделят флажному и цветочному оформлению;

в вечернее время рекомендуется максимально использовать светодинамические элементы на фасадах зданий.

Город должны празднично оформить до 22 августа, отметил руководитель комитета.

Национальные культуры

О подготовке и проведении фестиваля национальных культур "Единой семьей в Барнауле живем!" рассказал председатель комитета общественных связей и безопасности Максим Белоцерковец. Фестиваль, посвященный Году защитника Отечества и 80-летию Великой Победы, откроет шествие представителей национально-культурных объединений в национальных костюмах по улице Мало-Тобольской, от проспекта Ленина до проспекта Социалистического, в сторону парка "Центральный", который на день превратится в стилизованную национальную деревню.

Национально-культурные объединения оформят стенды с портретами участников ВОВ и спецоперации, рядом с тематическими жилищами разместят предметы национальной культуры и быта. Профессиональные и любительские творческие коллективы подготовят концертную программу. Также для горожан организуют интерактивные и спортивные площадки, мастер-классы. Предполагается, что участниками фестиваля станут не менее 15 национально-культурных объединений.

Туристическая выставка и ярмарка

В День города на пешеходной зоне улицы Мало-Тобольской организуют выставку "Барнаул туристский", запланировано проведение масштабного ярмарочного мероприятия. В рамках программы выставки будут работать различные тематические зоны:

мастер-классы по чеканке монет "Барнаул-295";

детские аниматоры и дворовые игры;

селфи-зеркало;

продажа сувенирных изделий ручной работы.

Запланированы выступления музыкальных групп, танцевальных коллективов, барабанное и песочное шоу, арт-шоу с участием профессиональных художников, танцевальных батлов, квест по исторической части города, рассказала заведующая отделом по развитию туризма Юлия Трепезникова.

Что еще будет на барнаульском Арбате?

По информации председателя комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда Натальи Кротовой, в течение дня на улице Мало-Тобольской можно будет купить товары алтайских производителей, организуют мастер-классы, продажу уличной еды, дегустационные представления, детскую игровую программу, выступление творческих коллективов на сцене, работу фотозон, интерактивные площадки, а также розыгрыши от участников мероприятия.

Кроме того, на барнаульском Арбате состоится награждение победителей конкурса на лучшее благоустройство среди предприятий промышленности и потребительского рынка.

Председатель комитета отметила, что во время праздничных мероприятий на площади Свободы хотят разместить более 30 торговых точек, которые предложат барнаульцам и гостям города продукцию общественного питания, мороженое, напитки, сладкую вату, попкорн, сувениры.

Будут ли продавать алкоголь?

Наталья Кротова отдельно напомнила об ограничении продажи алкогольной продукции в городе в соответствии с действующим региональным законодательством.

Основной акцент

Подводя итоги заседания, Вячеслав Франк отметил, что предстоящий День города будет насыщен различными по направлению и содержанию мероприятиями. Мэр поручил доработать программу, чтобы мероприятия прошли во всех районах города.

Глава Барнаула также поручил подготовить схему дорожных перекрытий, организации движения общественного транспорта, тематического наполнения набережной Оби. Основной акцент при подготовке и праздновании Дня города сделают на обеспечении безопасности барнаульцев и гостей краевой столицы, заключил Вячеслав Франк.