Площадь Свободы хотят сделать главной локацией для празднования Дня города в Барнауле
В мэрии обсудили подготовку к празднованию 295-й годовщины краевой столицы
19 июня 2025, 18:50, ИА Амител
Глава Барнаула Вячеслав Франк провел заседание организационного комитета по подготовке и празднованию Дня города, сообщили в пресс-службе мэрии. Основной локацией в этом году планируют сделать площадь Свободы.
В заседании приняли участие председатель БГД Галина Буевич, врио начальника УМВД России по Барнаулу Петр Бандурин, зампред постоянного комитета АКЗС по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи, общественный советник главы города по вопросам перспективного развития Ксения Белоусова, генеральный директор ООО "Классика", почетный архитектор России, член Союза архитекторов и Союза дизайнеров России, член правления Алтайской организации Союза архитекторов России, общественный советник главы города по вопросам градостроительства и архитектуры Александр Деринг, а также заместители главы администрации города, руководители администраций районов и комитетов администрации города.
"Праздничные мероприятия, приуроченные к 295-й годовщине со дня образования Барнаула, рассматриваем как подготовку к грядущему 300-летнему юбилею, поэтому главной темой праздничного сценария Дня города в 2025 году должна стать богатая история Барнаула и люди, его жители, внесшие значительный вклад в зарождение и развитие города", – заявил Вячеслав Франк.
Когда и где пройдут основные мероприятия?
О концепции праздничной программы рассказал председатель городского комитета по культуре Валерий Паршков. Он отметил, что в День города пройдет множество значимых мероприятий, в том числе традиционное вручение наград администрации города и открытие обновленной городской Доски почета "Слава и гордость Барнаула".
"Торжественные церемонии запланированы на 27 и 28 августа. В "Титов-Арене" 29 августа состоится открытие IV Сибирского фестиваля духовых оркестров "Звуки праздничного марша" с участием коллективов из Новосибирска, Кызыла, Абакана, Новокузнецка, Луганска, Барнаула", – рассказал Валерий Паршков.
По плану основные праздничные мероприятия пройдут 30 августа. День города торжественно начнется в театре драмы с вручения государственных наград, а также знака "За заслуги в развитии г. Барнаула" и присвоения звания "Почетный гражданин города Барнаула". Далее на площади Сахарова состоится плац-концерт фестиваля духовых оркестров.
В этом году местом проведения мероприятий намерены сделать площадь Свободы, где установят главную сцену, на которой выступят лучшие коллективы и солисты города. По словам Валерия Паршкова, эта площадка объединит в единое праздничное пространство набережную Оби, Нагорный и Центральный парки и улицу Мало-Тобольскую.
Валерий Паршков также отметил, что прорабатывается вопрос участия авиационной группы высшего пилотажа "Русские витязи" с показательными полетами над акваторией Оби.
Вечером на площадке Старого базара пройдет межрегиональный турнир по смешанным единоборствам ММА "Алтайское сражение – 4".
Завершить День города планируют праздничным фестивалем фейерверков. Предварительное согласие на участие в шоу над Обью дали команды из Барнаула, Новосибирска и Сургута.
Праздничные мероприятия и фейерверки также пройдут на традиционных районных площадках и в пригороде Барнаула.
Как украсят город?
Председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула Роман Тасюк рассказал об основных подходах к праздничному оформлению краевой столицы:
- создание и поддержание праздничной атмосферы;
- равномерное размещение элементов оформления по всей территории города, включая основные въезды и участки проведения мероприятий;
- рекламные конструкции хотят украсить сюжетными плакатами, отражающими основные вехи в истории Барнаула (становление города, годы ВОВ, современный период);
- внимание также уделят флажному и цветочному оформлению;
- в вечернее время рекомендуется максимально использовать светодинамические элементы на фасадах зданий.
Город должны празднично оформить до 22 августа, отметил руководитель комитета.
Национальные культуры
О подготовке и проведении фестиваля национальных культур "Единой семьей в Барнауле живем!" рассказал председатель комитета общественных связей и безопасности Максим Белоцерковец. Фестиваль, посвященный Году защитника Отечества и 80-летию Великой Победы, откроет шествие представителей национально-культурных объединений в национальных костюмах по улице Мало-Тобольской, от проспекта Ленина до проспекта Социалистического, в сторону парка "Центральный", который на день превратится в стилизованную национальную деревню.
Национально-культурные объединения оформят стенды с портретами участников ВОВ и спецоперации, рядом с тематическими жилищами разместят предметы национальной культуры и быта. Профессиональные и любительские творческие коллективы подготовят концертную программу. Также для горожан организуют интерактивные и спортивные площадки, мастер-классы. Предполагается, что участниками фестиваля станут не менее 15 национально-культурных объединений.
Туристическая выставка и ярмарка
В День города на пешеходной зоне улицы Мало-Тобольской организуют выставку "Барнаул туристский", запланировано проведение масштабного ярмарочного мероприятия. В рамках программы выставки будут работать различные тематические зоны:
- мастер-классы по чеканке монет "Барнаул-295";
- детские аниматоры и дворовые игры;
- селфи-зеркало;
- продажа сувенирных изделий ручной работы.
Запланированы выступления музыкальных групп, танцевальных коллективов, барабанное и песочное шоу, арт-шоу с участием профессиональных художников, танцевальных батлов, квест по исторической части города, рассказала заведующая отделом по развитию туризма Юлия Трепезникова.
Что еще будет на барнаульском Арбате?
По информации председателя комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда Натальи Кротовой, в течение дня на улице Мало-Тобольской можно будет купить товары алтайских производителей, организуют мастер-классы, продажу уличной еды, дегустационные представления, детскую игровую программу, выступление творческих коллективов на сцене, работу фотозон, интерактивные площадки, а также розыгрыши от участников мероприятия.
Кроме того, на барнаульском Арбате состоится награждение победителей конкурса на лучшее благоустройство среди предприятий промышленности и потребительского рынка.
Председатель комитета отметила, что во время праздничных мероприятий на площади Свободы хотят разместить более 30 торговых точек, которые предложат барнаульцам и гостям города продукцию общественного питания, мороженое, напитки, сладкую вату, попкорн, сувениры.
Будут ли продавать алкоголь?
Наталья Кротова отдельно напомнила об ограничении продажи алкогольной продукции в городе в соответствии с действующим региональным законодательством.
Основной акцент
Подводя итоги заседания, Вячеслав Франк отметил, что предстоящий День города будет насыщен различными по направлению и содержанию мероприятиями. Мэр поручил доработать программу, чтобы мероприятия прошли во всех районах города.
Глава Барнаула также поручил подготовить схему дорожных перекрытий, организации движения общественного транспорта, тематического наполнения набережной Оби. Основной акцент при подготовке и праздновании Дня города сделают на обеспечении безопасности барнаульцев и гостей краевой столицы, заключил Вячеслав Франк.
19:40:23 19-06-2025
Угробили площадь Сахарова
08:52:43 20-06-2025
Гость (19:40:23 19-06-2025) Угробили площадь Сахарова ... Согласен абсолютно. Ботяры дизлайки ставят
20:20:02 19-06-2025
Почему не рассматриаается вариант площади ветеранов на ул. Шевченко - напротив правительства, перекрывать ничего не надо, места достаточно, центрее некуда, и зимой ёлку там же можно
20:35:36 19-06-2025
Площадь Свободы давно стала тесной для таких мероприятий, а Мало-Тобольская и особенно набережная, зажатая со всех сторон и имеющая фактически один узкий выход - просто опасны, там нельзя собирать такое количество людей, особенно в наше неспокойное время. Но нашим чинушкам об этом думать некогда - надо побыстрей захватить все общественные места под свои элитные жилища. А чернь пусть давится в набережной-бутылке - авось пронесет.
21:36:48 19-06-2025
От проспекта Строителей и до парка Нагорного пешеходная зона даст реально комфортную городскую и радующую людей среду и не только в самые большие праздники, а в любой день. Боюсь, что скопление людв и большое количество событий преимущественном месте в один день - это плохая затея. Опыт скоплений толп, толчеи и неудобств подобных мероприятий похоже ничему не учит. Может этот раз даст повод задуматься.
08:31:48 20-06-2025
Господин Франк и его подручная госпожа Буевич, может хватит с праздниками деньги распылять?
Не лучше было бы дороги строить, развязку достроить, места отдыха для граждан организовать, бесплатные пляжи, Бассейн Обь привести в порядок и т.п. Заняться действительно ДЕЛОМ, а не фикцией дела.
08:37:56 20-06-2025
Несколько лет назад пробовали перенести праздники на пл. Свободы. И результат был плачевным: в этом месте большая транспортная развязка, парковочных мест нет, да и сама площадь не очень большая по размерам. А пространство на Мало-Тобольской практически не хватает. Кстати, ул. Арбат есть только в Москве и хватит изменять историческое название улицы.(((((
09:01:38 20-06-2025
а где там паковаться?
09:37:38 20-06-2025
гость (09:01:38 20-06-2025) а где там паковаться?... Паркуйся возле дома, а на общественные мероприятия - организован (дополнительно) общественный транспорт. Всем добраться будет комфортно даже семьям. Главе министерства респект за это.
13:18:41 21-06-2025
Сергей (09:37:38 20-06-2025) Паркуйся возле дома, а на общественные мероприятия - организ... Семья из 4х человек: 160р туда,160 обратно, в бюджете минус 320. Если с пересадкой, 640. Главе министерства респект за это.
09:56:45 20-06-2025
Эта площадь уже была "главной" для городских мероприятий, празднование перенесли на Сахарова именно из за ее неудобства, зачем наступать второй раз на грабли ?
11:18:11 20-06-2025
Ну вот сегодня приводят в порядок парк в районе улиц А. Петрова и Ленинградской чем не место для проведения общественных мероприятий. Парк , место много , Зоопарк , транспорт и население в своей массе проживает в этих районах. Зачем переносить все эти " праздники" на окраину города?
13:20:41 20-06-2025
Тем, кто продал пл.Сахарова застройщикам надо как то задницу прикрыть, вот и переносят праздники куда кривая выведет. И чтобы в очередной раз повысить градус народного негодования запрещают продажу алкоголя. Так у нас праздник или панихида? - 100 500 администрации города!!!
15:05:10 20-06-2025
Лучше уж за городом . Меньше пьяных, меньше расходов. Меньше мусора.
16:05:41 20-06-2025
нормальная идея. Там сама площадь плюс арбат -нормально пойдет
13:20:22 21-06-2025
А потом скажут, что надо убрать кольцо единички, народу негде справлять День города.