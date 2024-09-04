Праздник на каждом шагу. Чем День города в Барнауле покорил сердца горожан?

Барнаульцы не только восхитились авиашоу, но и оценили многообразие мероприятий

04 сентября 2024, 08:00, ИА Амител

День города в Барнауле / Фото: amic.ru

День города, который отмечали в Барнауле в 2024 году 31 августа, оставил у жителей массу положительных впечатлений. И дело не только в "Русских витязях", которые устроили над Обью потрясающее авиашоу. Людям также пришлось по душе ощущение "повсеместности" праздника. Власти задействовали максимальное количество площадок в разных районах, не допустив тем самым коллапса в центре. Зато выставки, мастер-классы и выступления были практически в каждом уголке города – как говорят, в шаговой доступности.

Такие мнения горожан услышали корреспонденты amic.ru, которые работали на Дне города. О том, почему праздник считают одним из лучших за долгое время, – в нашем материале.

Настоящий Арбат

Одной из главных точек притяжения горожан стала пешеходная улица Мало-Тобольская. На целый день она превратилась в большую праздничную ярмарку: яркие фотозоны, арт-объекты, мастер-классы, игры, конкурсы и много вкусной еды. Активно включился бизнес – многие компании проводили здесь активности и дегустации.

А еще здесь дали концерт известные музыкальные группы Барнаула.

Рядом организовали выставку ретроавтомобилей, а вечером тут прошел турнир по ММА под открытым небом, который собрал огромное количество зрителей.

"Чудесный праздник на Мало-Тобольской получился. Просто волшебная атмосфера. Сразу чувствуешь, что большой праздник. Мы почти весь день в этом районе и провели: парк "Центральный" отремонтировали, очень интересно, дети не хотели уходить, набережная очень красивая, Нагорный парк, где и погулять, и весь город как на ладони. И пройтись по старой части города интереснее, чем в центре", – поделилась горожанка Ирина, которая пришла на гулянья с двумя детьми.

В "Витязей" влюбились все

Гвоздем праздничной программы стало выступление пилотажной группы "Русские витязи". Истребители, с диким реактивным ревом кружащие над городом, на несколько дней стали главной темой обсуждения барнаульцев. А само их авиашоу вызвало небывалый ажиотаж.

Решение городских властей пригласить на праздник "Витязей" себя полностью оправдало: барнаульцы не скрывали эмоций. А летчики потом рассказали, что читали восторженные благодарности горожан в соцсетях целые сутки.

"Даже не обидно, что салюта нет. Это гораздо круче. Хорошо, что позвали "Витязей". Вот бы каждый год такое", – поделился горожанин, наблюдавший авиашоу в Нагорном парке.По данным администрации Барнаула, посмотреть на высшее искусство пилотажа пришли больше 150 тысяч человек. За выступлением пилотов наблюдали с набережной, из Нагорного парка и с той же Мало-Тобольской. Напомним, власти города неоднократно говорили, что туркластер создается, в том числе, для проведения массовых мероприятий. И минувший День города показал, насколько это решение верное и какой у туркластера большой потенциал.

При всем том ажиотаже, который был во время авиашоу, центр Барнаула остался доступен и для неспешных прогулок.

Фото: amic.ru

Не только центр

Шикарная праздничная программа была и в парке "Изумрудный". Здесь пели, плясали, водили хороводы, состязались в традиционных русских играх. А изюминкой стал фестиваль банного мастерства: возле пруда опытные парильщики выясняли, кто из них лучше. Ну а горожане получили возможность хорошенько попариться прямо в парке.

В общем, на день "Изумрудный" превратился в небольшой старорусский городок, где можно отдохнуть всей семьей.

"Мы сегодня здесь всей семьей гуляем. Очень красиво и весело. В "Изумрудном" на любой праздник здорово, мы сюда часто приезжаем. Завидуем тем, кто рядом живет", – поделилась одна из горожанок.Отремонтировав парк, краевые и городские власти получили прекрасную площадку, которая полюбилась жителям. Здесь регулярно проводят праздники и фестивали.

А ежегодный фестиваль национальных культур "Единой семьей в Барнауле живем" в этот раз провели в парке "Центральный", который тоже недавно отремонтировали и где тоже собралось много семей с детьми.

В Индустриальном районе Барнаула праздничной площадкой стал парк спорта А. Смертина, а вечерний концерт провели в "Лесной сказке". Жителей Октябрьского района торжественная программа ждала на площади им. Германа Титова. А в Ленинском – праздник организовали на площади Мира.

Фото: amic.ru

"Ожившие" барнаульские парки и приведенные в порядок площади значительно расширили количество территорий, где теперь можно устроить праздничные мероприятия. Власти города постарались сделать так, чтобы особенная атмосфера 31 августа царила не только в центре, а по всему Барнаулу. И барнаульцам такой формат приходится по душе.

"Мы на День города побывали в "Лесной сказке", в "Арлекино" и остались очень довольны. Раньше весь праздник проходил в центре, на площади Сахарова. А потом оттуда приходилось добираться по пробкам. Сейчас праздник проходит почти у дома. И это удобно", – говорит барнаулец Михаил."Праздник в шаговой доступности" – отличный подход, который снова прекрасно себя показал. Судя по комментариям в соцсетях, горожане остались очень довольны праздником, который "ощущался повсюду".