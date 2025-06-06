Стали известны первые мероприятия, которые пройдут в День города 2025 в Барнауле

На выставку "Барнаул туристский" и фестиваль национальных культур власти города собираются потратить более 4 млн рублей

06 июня 2025, 12:00, ИА Амител

Фестиваль национальных культур "Единой семьей в Барнауле живем" / Фото: amic.ru

В День города в 2025 году в Барнауле собираются провести традиционную ярмарку-выставку "Барнаул туристский" и фестиваль национальных культур "Единой семьей в Барнауле живем". На первое мероприятие мэрия собирается потратить 3,1 млн рублей, а на второе – 1,1 млн рублей. Оба лота размещены на портале госзакупок 6 июня 2025 года.

"Барнаул туристский"

Закупка на 3,1 млн рублей включает в себя ярмарку, а также выставку "Барнаул туристский", которая пройдет на пешеходной улице Мало-Тобольской. Длиться мероприятие будет не менее 12 часов – с 10:00 до 22:00.

Исполнитель обеспечит работу зоны торговли, на которой расположится не менее 24 выставочных павильонов из дерева, они должны вмещать не менее трех человек. Также будет несколько площадок: питания, торговли уличной едой, кулинарных мастер-классов с дегустациями и для проведения детской анимационной программы и розыгрышей.

Ярмарка "Барнаул туристский" / Фото: amic.ru

Подрядчик создаст фирменный стиль выставки, основываясь на разработанном логотипе и концепции празднования Дня города Барнаула. Будет использован советский стиль, погружающий в культурную среду второй половины XX века и имитирующий образ жизни граждан Советского Союза.

Вести мероприятие будет один ведущий, также там выступит не менее четырех музыкальных групп и не менее пяти танцевальных коллективов.

Планируется выставка-продажа сувенирных изделий, игры (в том числе дворовые), двадцатиминутное песчаное шоу, где художник песком нарисует пейзажи Барнаула, шоу мыльных пузырей, аквагрим, также аниматоры будут создавать фигуры из воздушных шаров. Не обойдется без мастер-классов: по созданию картин изо мха, по гончарному мастерству, по мозаике из разноцветных осколков, по росписи на деревянных спилах и по плетению браслетов из бисера. Можно будет поучаствовать в квесте по исторической части города и Нагорному парку.

Подрядчик организует и несколько фотозон: "Барнаул-295" с воздушными шарами и хлопушкой, "День города", а также фотозону в советском стиле с атрибутикой и предметами второй половины XX века. Будут и интерактивные зоны, где можно сфотографироваться или снять короткое видео.

На Мало-Тобольской можно будет встретить и двух аниматоров, одетых в костюмы почтальона и пионера. Также в "Монетном аттракционе" предоставят возможность чеканить монеты с символикой Дня города "Барнаул-295".

День города на ул. Мало-Тобольской / Фото:amic.ru

"Единой семьей в Барнауле живем"

В парке "Центральный" состоится фестиваль "Единой семьей в Барнауле живем". Длиться он будет около четырех часов. Его частью станет карнавал-шествие национально-культурных объединений краевой столицы от проспекта Ленина по ул. Мало-Тобольской до парка. Завершится фестиваль у сцены парка.

На сцене 25 национально-культурных объединений и творческих коллективов представят по два творческих номера, отражающих национальный колорит участников. Концерт будут вести двое ведущих в сценической эстрадной одежде. Сцену подрядчик оформит гирляндами и воздушными шарами. На светодиодном экране будет транслироваться видеоряд концертной программы. Участникам фестиваля вручат подарки.

Подрядчик должен предоставить 21 баннер, стилизованный под национальные жилища, таблички, металлические конструкции для них и так далее. Также он организует выставку предметов национального быта, ремесла и искусства в каждом стилизованном национальном жилище.

Фестиваль национальных культур "Единой семьей в Барнауле живем" / Фото: amic.ru

Когда пройдут мероприятия?

Оба мероприятия должны состояться до 30 сентября 2025 года. В документации сказано, что мероприятия должны пройти с 25 августа по 25 сентября 2025 года. Соответственно, День города должны провести до этой даты. Конкретный день проведения праздника власти Барнаула пока не объявляли, однако обычно он проходит как раз в конце августа – начале сентября.

Контракты будут действовать до 30 ноября 2025 года. Заявки на обе закупки желающие смогут подать до 18 июня 2025 года, их итоги подведут 20 июня.