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Плюс и солнце припекает. Какая погода будет на Алтае из-за аномального потепления?

В конце ноября в крае ожидается необычная для этого времени погода

18 ноября 2024, 13:11, ИА Амител

Теплая погода в Барнауле / Фото: amic.ru
Теплая погода в Барнауле / Фото: amic.ru

В Алтайском крае на этой неделе температура воздуха поднимется до +2 градусов. Об этом сообщает сервис "Яндекс.Погода".

"Во вторник днем, 19 ноября, ожидается +2 градуса, облачно с прояснениями. 20 ноября – 0 градусов, малооблачно. 21 ноября будет +1 градус. 22 ноября – 0 градусов. В субботу и воскресенье температура опустится незначительно: до -6 градусов", – говорится в прогнозе.

Погода в конце ноября в Алтайском крае

В целом, согласно представленным данным, оставшиеся дни ноября будут теплыми: примерно -5 градусов.

Прогноз Gismeteo также подтверждает, что в Алтайском крае ожидается теплая неделя и конец ноября. 

Напомним, руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что "колоссальная аномалия" накроет Сибирь, принеся необычайно теплую погоду.

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Комментарии 1

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ripoy

18:04:54 18-11-2024

как же весело на дорогах то будет

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