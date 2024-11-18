Плюс и солнце припекает. Какая погода будет на Алтае из-за аномального потепления?
В конце ноября в крае ожидается необычная для этого времени погода
18 ноября 2024, 13:11, ИА Амител
В Алтайском крае на этой неделе температура воздуха поднимется до +2 градусов. Об этом сообщает сервис "Яндекс.Погода".
"Во вторник днем, 19 ноября, ожидается +2 градуса, облачно с прояснениями. 20 ноября – 0 градусов, малооблачно. 21 ноября будет +1 градус. 22 ноября – 0 градусов. В субботу и воскресенье температура опустится незначительно: до -6 градусов", – говорится в прогнозе.
В целом, согласно представленным данным, оставшиеся дни ноября будут теплыми: примерно -5 градусов.
Прогноз Gismeteo также подтверждает, что в Алтайском крае ожидается теплая неделя и конец ноября.
Напомним, руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что "колоссальная аномалия" накроет Сибирь, принеся необычайно теплую погоду.
18:04:54 18-11-2024
как же весело на дорогах то будет