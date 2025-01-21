Плюсовая температура и метели. О погоде в Алтайском крае 21 января

Местами ожидается снег с дождем

21 января 2025, 06:00, ИА Амител

Снег. Метель. Ветер / Фото: amic.ru

Плюсовая температура опустится на Алтайский край днем 21 января. Об этом рассказали синоптики регионального Гидрометцентра.

По краю температура составит -1...+4 градуса. Ожидается небольшой, местами умеренный, мокрый снег, метели. Дороги местами скует гололедица.

Ветер подует юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

По югу края обещают и дождь, и снег. Синоптики опубликовали прогноз-консультацию о неблагоприятных условиях.

"В Алтайском крае в период с 21 по 23 января 2025 года ожидаются осадки в виде мокрого снега, снега, по югу с дождем", – сказано в сообщении.

В Барнауле столбики термометров покажут 0...+2 градуса. Синоптики также обещают небольшой мокрый снег. На дорогах местами гололедица.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с.