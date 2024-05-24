По северу грозы. О погоде в Алтайском крае днем 24 мая
В утренние часы местами туман
24 мая 2024, 06:01, ИА Амител
Разряд молнии / Фото: unsplash.com
От +23 до +28 градусов ожидается в Алтайском крае днем 24 мая. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.
По северу будет холоднее – от +17 до +22 градусов. Преимущественно без осадков, местами по северу кратковременные дожди, грозы. В утренние часы местами туман. Ветер южный, 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с.
В Барнауле от +24 до +26 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с.
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