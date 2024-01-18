14 гаданий, которые сможет провести каждый и узнать свое будущее

18 января 2024, 09:35, ИА Амител

Гадания на Крещение

Крещенский сочельник – ночь с 18 на 19 января – с древности на Руси считается самым лучшим временем для магических ритуалов и гаданий. Согласно поверьям, в этот вечер открывается дверь в потусторонний мир, и можно узнать не только всю правду о своем будущем, но даже его немного подкорректировать. Так это или нет, мы точно не знаем. Но на всякий случай собрали самые интересные и доступные способы гадания на любовь, достаток и судьбу. Ворожить можно как в компании, так и в одиночестве. Погадайте и расскажите нам, что у вас получилось.

Как готовиться к гаданию:

В комнате не должно быть икон, домашних животных, громко тикающих часов и других отвлекающих предметов. Выключите все источники искусственного освещения и зажгите церковные свечи.

Снимите с себя серьги, браслеты, кольца, цепочки, ремни и т. д. Распустите волосы. Одежда должна быть свободная, без узлов, застежек, из натуральных тканей.

Гадание на будущее

Шесть стаканов

Для этого гадания нужно взять шесть стаканов. В один стакан положите немного соли, в другой – сахар, в третий – кольцо, в четвертый – спичку, в пятый – монету и в оставшийся – кусок хлеба.

Стаканы перемешивают и гадающий с завязанными глазами должен выбрать любой из них.

Если выберет хлеб, то его ждет добрый год;

монету – богатый год;

спичку – прибавление в семействе;

кольцо – новая любовь или свадьба;

соль – трудности;

сахар – удача и успех.

По монете

Возьмите три блюдца, поставьте их в ряд. Под одним спрячьте монетку. Гадающий с закрытыми глазами выбирает блюдце, под которым, как он думает, лежит монета. Если угадал – год будет богатым.

По теням

Скомкайте газету – в любой форме. Положите ее на металлический поднос, а сам поднос расположите у стены. Подожгите газету и следите, какую тень она отбрасывает на стену. Тени и расскажут вам о вашем будущем. Например, увидите сердце или кольцо – готовьтесь к свадьбе, коляску или ребенка – к пополнению семейства.

По воску

Возьмите чашу, налейте туда холодную чистую воду. Зажгите свечу и расплавленный воск капайте в чашу с водой. Он будет застывать причудливыми формами. Задача гадающих – понять, что это может означать. Буквы и цифры – это имена и даты. Если появится восковая фигурка ангела с крыльями, то ждет помощь и поддержка со стороны высших сил, образ паука – берегись хитрости и коварства. Крест из воска – неприятности, а звезда или подкова – к везению.

Для более точного гадания руку со свечой держите крепко и в одном положении.

Если гадаете в компании, у каждого из участников должна быть своя свеча. Гадания на Крещение

По книге или телевизору

Возьмите любую художественную книгу (часто берут произведения Пушкина). Сформулируйте и произнесите вопрос. Загадайте страницу и номер строки сверху или снизу. Прочтите предложение, которое вам выпало, – оно и будет ответом на вопрос.

Еще вариант такого гадания: задайте вопрос и включите телевизор или радио. Первые прозвучавшие реплики и будут вам ответом.

Увидеть во сне

Считается, что свою судьбу на Крещение можно увидеть во сне. Для этого, ложась спать, нужно сказать: "Святой Самсон, покажи вещий сон". После этого лечь, ни с кем не разговаривая. А утром вспоминайте, что снилось.

На желания

Со свечой

Для этого гадания возьмите глубокую чашу, налейте в нее воды. По краям чаши прикрепите небольшие бумажки с написанными желаниями. Опустите в чашу зажженную маленькую свечку и смотрите: к какому листочку подплывет свеча, то желание и сбудется.

По запискам

Перед сном возьмите 13 небольших листочков. На 12 напишите желания, а последний оставьте пустым. Перед сном положите листочки под подушку, а утром, не вставая с постели и ни с кем не разговаривая, достаньте одну из записок. Какое желание вытащите, то и исполнится. Если вам попался чистый лист, значит, год для вас будет непростым.

С помощью кошки

Позовите в 12 часов ночи на Крещение в комнату свою кошку. И смотрите, как она зайдет. Если переступит порог комнаты с левой лапы, то желание сбудется, если с правой – то нет.

По горящей бумаге

Напишите на листке бумаги свое затаенное желание, положите на поднос и подожгите. Если листок полностью сгорит, то желание исполнится.

Гадания на Крещение

На суженого

"Прыжок в сугроб"

Это гадание помогает узнать, какой характер будет у будущего мужа и когда готовиться к свадьбе.

Незамужняя девушка должна сесть в сугроб в ночь на Крещение. А утром пораньше нужно выскочить и посмотреть, какой получился след на снегу. Если гладкий – муж будет добрый и покладистый. Если след глубокий – девушке предстоит несколько раз выходить замуж. Если след замело – то готовьтесь к свадьбе уже в этом году, а если разметало – то замуж не скоро.

С помощью подслушивания

В ночь на Крещение выйдите на перекресток, встаньте у незнакомого окна или под дверью чужой квартиры. Если вы услышите смех и веселые разговоры, то брак будет счастливым. А если ругань и ссору, то счастья будет мало.

По расческе

Нужно взять любимую расческу, положить под подушку и вслух сказать: "Суженый-ряженый, приходи меня причесать". Во сне будущий муж придет и выполнит просьбу.

По зеркалу

Возьмите два зеркала, поставьте их друг напротив друга. По бокам разместить свечи.

Встаньте между зеркалами, произнесите: "Суженый мой ряженый, явись ко мне наряженный". И смотрите в зеркало, которое впереди. Там и появится ваш суженый. Сразу после этого погасите свечи, переверните или накройте зеркала. Считается, если этого не сделать, может произойти несчастье.