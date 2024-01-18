В одном из них даже будет работать полевая кухня с кашей и чаем

18 января 2024, 09:00, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

19 января православные отметят Крещение Господне. В течение всего дня в храмы потянутся люди с банками, канистрами, бутылями, чтобы набрать святую воду. В Барнауле раздача начнется практически одновременно во всех районах города. Подробнее – в материале amic.ru.

Где можно набрать святую воду в Барнауле на Крещение в 2024 году?

Раздавать святую воду в Барнауле будут 18 и 19 января. Набрать ее можно с утра до вечера в следующих храмах:

Покровский кафедральный собор, улица Никитина, 137;

Александро-Невский собор, улица Антона Петрова, 221;

Свято-Никольская церковь, проспект Ленина, 36;

Знаменский храм, улица Большая Олонская, 24;

Иоанно-Богословская церковь, улица Шумакова, 25а;

храм Святого Димитрия Ростовского, площадь Спартака, 10;

церковь Иверской иконы Божией Матери при Епархиальном управлении, переулок Ядринцева, 66;

храм Иоанна Предтечи, улица Мамонтова, 18;

храм Антония Киево-Печерского, проспект Ленина, 149а, к. 2.

Как рассказал барнаульский священник Александр Микушин, 19 января в Покровском кафедральном соборе на улице Никитина, 137, будет работать полевая кухня. Верующие смогут отведать горячую кашу и ароматный чай на горных травах.

Он добавил, что, по церковным канонам, первый раз чин великого освящения воды совершается именно 18 января, накануне праздника, а во второй раз – уже в день Крещения, 19 января. Этой традиции уже почти 400 лет.

"Существует поверье, что 18-го числа вода менее святая. Но это не более чем домыслы. Молитвы читаются одни и те же", – подчеркнул священник.

Напомним, праздник Крещения Господня пройдет 19 января. В Барнауле он начнется с крестного хода, который стартует от Знаменского женского монастыря и завершится вблизи площади Баварина. Затем на Оби возле Речного вокзала по традиции состоится великое освящение воды – его проведет митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий. Окунуться в купели смогут все желающие.