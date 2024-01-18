Где в Барнауле набрать святую воду на Крещение-2024: список храмов
В одном из них даже будет работать полевая кухня с кашей и чаем
18 января 2024, 09:00, ИА Амител
19 января православные отметят Крещение Господне. В течение всего дня в храмы потянутся люди с банками, канистрами, бутылями, чтобы набрать святую воду. В Барнауле раздача начнется практически одновременно во всех районах города. Подробнее – в материале amic.ru.
Где можно набрать святую воду в Барнауле на Крещение в 2024 году?
Раздавать святую воду в Барнауле будут 18 и 19 января. Набрать ее можно с утра до вечера в следующих храмах:
- Покровский кафедральный собор, улица Никитина, 137;
- Александро-Невский собор, улица Антона Петрова, 221;
- Свято-Никольская церковь, проспект Ленина, 36;
- Знаменский храм, улица Большая Олонская, 24;
- Иоанно-Богословская церковь, улица Шумакова, 25а;
- храм Святого Димитрия Ростовского, площадь Спартака, 10;
- церковь Иверской иконы Божией Матери при Епархиальном управлении, переулок Ядринцева, 66;
- храм Иоанна Предтечи, улица Мамонтова, 18;
- храм Антония Киево-Печерского, проспект Ленина, 149а, к. 2.
Как рассказал барнаульский священник Александр Микушин, 19 января в Покровском кафедральном соборе на улице Никитина, 137, будет работать полевая кухня. Верующие смогут отведать горячую кашу и ароматный чай на горных травах.
Он добавил, что, по церковным канонам, первый раз чин великого освящения воды совершается именно 18 января, накануне праздника, а во второй раз – уже в день Крещения, 19 января. Этой традиции уже почти 400 лет.
"Существует поверье, что 18-го числа вода менее святая. Но это не более чем домыслы. Молитвы читаются одни и те же", – подчеркнул священник.
Напомним, праздник Крещения Господня пройдет 19 января. В Барнауле он начнется с крестного хода, который стартует от Знаменского женского монастыря и завершится вблизи площади Баварина. Затем на Оби возле Речного вокзала по традиции состоится великое освящение воды – его проведет митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий. Окунуться в купели смогут все желающие.
09:04:53 18-01-2024
Вода везде одинаковая с крана налейте.
09:44:22 18-01-2024
В крещение без разницы Бог всю воду везде крестит ,поэтому да ,из крана в точь такая же вода идёт.
12:20:18 18-01-2024
гость (09:44:22 18-01-2024) В крещение без разницы Бог всю воду везде крестит ,поэтому д... Бог, в этом мракобесии не принимает участие. Сатана и демоны, которых Бог изгнал на землю в смычке с попами творят такие "чудеса". Это написано не в двух книжках по десять страниц каждая, а в Божьем Писание. Так что Гость, ты с кем с Богом или с Сатаной, демонами и примкнувшими к ним, попами?
11:02:22 18-01-2024
В России дураков на сто лет припасено.
12:06:47 18-01-2024
И чего разгунделись-то? Даже если вы веруете исключительно в оглоблю, то крещенское водосвятие - это одна из очень красивых и древних традиций, доставшихся нам от предков. Не хотите - не участвуйте, но зачем же плеваться в своих предков, в свой народ и в свою историю? Только чтоб покрасоваться - вот, дескать, я весь из себя ученый-просвещенный (аж две книжки за всю жизнь прочитал, по десять страниц каждая), а вы там все мракобесы средневековые? Как-то это... мелко и смешно, господа!
13:22:53 18-01-2024
Уже толпами сегодня прутся.
14:29:48 18-01-2024
Как на упырей святая вода действует, аж прям от злости кипят
15:07:51 18-01-2024
Странно, нас, агностиков, считают гордецами, и на основании своих заблуждений, порицают. Сами же, гордясь своей "правильной" верой в "правильного" бога, ведя "правильный" образ жизни и трубя на каждом углу о своей праведности, кто вы, если не те самые гордецы?