Семьи на Алтае вынуждены отдавать более половины дохода на "сильно выросшую" ипотеку

В крае размер ежемесячного платежа за год вырос немного, а вот размер кредита увеличился весьма значительно

05 ноября 2025, 11:44, ИА Амител

Алтайский край занял 58-е место из 85 (данные еще по четырем новым субъектам РФ отсутствуют) в рейтинге регионов России с самой доступной ипотекой (по ипотечным платежам), а Республика Алтай – 19-е, сообщает РИА Новости.

В качестве основного показателя, характеризующего доступность ипотеки, выступает соотношение среднего фактического ежемесячного платежа по ипотеке и средней чистой (за вычетом НДФЛ) региональной зарплаты двух работающих человек в регионе.

«В Алтайском крае отношение ипотечного платежа к средней заплате двух работающих – 59,1%. В целом по стране этот показатель 48,8%», – говорится в исследовании.

Размер ипотечного платежа в регионе в среднем составляет 61,7 тыс. рублей. Средний размер кредита – 3,5 млн рублей.

Стоит отметить, что за год в Алтайском крае размер ипотечного платежа вырос на 2,8 тыс. рублей (в прошлом ноябре было 58,9 тыс. рублей), а вот средний размер кредита увеличился на 700 тыс. рублей (было 2,8 млн рублей). Республика Алтай находится в рейтинге гораздо выше: на 19-м месте (в прошлом году – на 16-м месте). Здесь семья из двух человек отдает на ипотеку 46,4% дохода (год назад было 48%). Средний размер платежа составляет 55,3 тыс. рублей (было 47,9 тыс. рублей), а кредита – 3,1 млн рублей (было 2,3 млн рублей).

Среди регионов Сибири выше всего расположился Красноярский край (12-е место), где семья отдает на ипотеку 41% дохода, размер ежемесячного платежа – 71,5 тыс. рублей, а размер ипотеки – 4 млн рублей.

Лидером по минимальному соотношению платежа и дохода стал Чукотский автономный округ – 23,5% (28,8% в прошлом году). На последнем месте – Республика Калмыкия, где семья должна отдавать больше, чем зарабатывает, – 114,8% (129,3% год назад).

