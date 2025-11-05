Семьи на Алтае вынуждены отдавать более половины дохода на "сильно выросшую" ипотеку
В крае размер ежемесячного платежа за год вырос немного, а вот размер кредита увеличился весьма значительно
05 ноября 2025, 11:44, ИА Амител
Алтайский край занял 58-е место из 85 (данные еще по четырем новым субъектам РФ отсутствуют) в рейтинге регионов России с самой доступной ипотекой (по ипотечным платежам), а Республика Алтай – 19-е, сообщает РИА Новости.
В качестве основного показателя, характеризующего доступность ипотеки, выступает соотношение среднего фактического ежемесячного платежа по ипотеке и средней чистой (за вычетом НДФЛ) региональной зарплаты двух работающих человек в регионе.
«В Алтайском крае отношение ипотечного платежа к средней заплате двух работающих – 59,1%. В целом по стране этот показатель 48,8%», – говорится в исследовании.
Размер ипотечного платежа в регионе в среднем составляет 61,7 тыс. рублей. Средний размер кредита – 3,5 млн рублей.
Стоит отметить, что за год в Алтайском крае размер ипотечного платежа вырос на 2,8 тыс. рублей (в прошлом ноябре было 58,9 тыс. рублей), а вот средний размер кредита увеличился на 700 тыс. рублей (было 2,8 млн рублей). Республика Алтай находится в рейтинге гораздо выше: на 19-м месте (в прошлом году – на 16-м месте). Здесь семья из двух человек отдает на ипотеку 46,4% дохода (год назад было 48%). Средний размер платежа составляет 55,3 тыс. рублей (было 47,9 тыс. рублей), а кредита – 3,1 млн рублей (было 2,3 млн рублей).
Среди регионов Сибири выше всего расположился Красноярский край (12-е место), где семья отдает на ипотеку 41% дохода, размер ежемесячного платежа – 71,5 тыс. рублей, а размер ипотеки – 4 млн рублей.
Лидером по минимальному соотношению платежа и дохода стал Чукотский автономный округ – 23,5% (28,8% в прошлом году). На последнем месте – Республика Калмыкия, где семья должна отдавать больше, чем зарабатывает, – 114,8% (129,3% год назад).
Ранее эксперты выяснили, что в Алтайском крае лишь 9% семей могут позволить себе квартиру в ипотеку.
Дал бог зайку , даст и лужайку
12:02:40 05-11-2025
Гость (11:56:44 05-11-2025) Дал бог зайку , даст и лужайку...
Бежит и тапочки небесные теряет!
12:09:19 05-11-2025
Гость (11:56:44 05-11-2025) Дал бог зайку , даст и лужайку... Два сапога в лес смотрят, работа не волк, явился не запылился.
12:06:47 05-11-2025
Почему двух? Или у нас все семьями живут? статистику то поднимите, сколько разводов.
12:11:03 05-11-2025
Если не ходить в магазин, а питаться святым духом, то инфляцию можно не заметить.
12:46:03 05-11-2025
Гость (12:11:03 05-11-2025) Если не ходить в магазин, а питаться святым духом, то инфля... Сейчас снег выпадет, проще будет закусывать. А топливо - в аптеке.
12:47:33 05-11-2025
Пусть живут с родителями, как это были при сов.власти(в 2х.комн.хрущёбе с проходной комнатой жили 3 поколения) или едут обратно к себе в деревню
12:55:05 05-11-2025
Гость (12:47:33 05-11-2025) Пусть живут с родителями, как это были при сов.власти(в 2... Чушь не неси, у меня родители из деревень в город молодые приехали без ничего , и государство квартиру выделило после рождения ребенка по нормативу , после второго поменяло на большую! Фантастика да ?
13:57:34 05-11-2025
Гость (12:55:05 05-11-2025) Чушь не неси, у меня родители из деревень в город молодые пр... Во во, тогда таких счмтаные единицы были, а сейчас весь колхоз в городе😃
16:53:12 05-11-2025
Гость (12:55:05 05-11-2025) Чушь не неси, у меня родители из деревень в город молодые пр... Не фантастика, а просто вранье, твое. Мои родители получили первую квартиру когда мне было 5 лет, а расширения после рождения еще дочки ждали целых 11. Вот это реальность была у большинства. А ты ври дальше.
18:05:21 05-11-2025
Гость (16:53:12 05-11-2025) Не фантастика, а просто вранье, твое. Мои родители получили ... это у вас такие родители значит. моим сразу дали двушку и поставили на очередь при рождении второго. знакомые разнополые дети - получили 4х комнатную. Все дело в родителях, насколько ценны специалисты, как активны, как вовремя подают документы. ваши сидели щелкали по-советски клювами. а теперь вы ноете и еще оголтело обвиняете людей, сами ничего не зная
13:00:28 05-11-2025
Гость (12:47:33 05-11-2025) Пусть живут с родителями, как это были при сов.власти(в 2... Аж мороз по коже от вашего предложения... Знаю одну такую пару 20 лет живущую с предками пенсионерами, жутко токсичные людишки...
12:48:50 05-11-2025
61 т в месяц ? Это ппц
14:01:12 05-11-2025
Гость (12:48:50 05-11-2025) 61 т в месяц ? Это ппц... Ну сейчас никто не хочет малосемейку или однуху, как было в совке, всем надо хоромы, чтоб потом до конца жизни ныть про большую коммуналку😄
16:24:09 05-11-2025
Гость (12:48:50 05-11-2025) 61 т в месяц ? Это ппц... Это очень мало. Размер ипотеки Москва-Питер на 1 к 30 квадратов квартиру без ремонта на 30 лет в районе 140 тыщ. в месяц и это прям за мкад. Средняя зарплата так же в районе 130-150 тыщ. У молодых специалистов если до 100 дотягивает то хорошо. Тк что не нойте.
16:45:03 05-11-2025
Гость (16:24:09 05-11-2025) Это очень мало. Размер ипотеки Москва-Питер на 1 к 30 квадр... Мне абсолютно наплевать на Москву и Питер и на твое нытье, я живу в Барнауле. У меня у жены ЗП в лучшие месяцы 50-55 т.р. А она работает главным бухгалтером в дочерней фирме крупнейшей IT фирмы нашего края, а не каким-то московским менеджером. И других нет зарплат по ее специальности, не предлагает рынок. И получается что ежемесячный взнос по ипотеке больше чем ее зарплата за месяц, замечательно просто.
17:05:57 05-11-2025
Гость (16:45:03 05-11-2025) Мне абсолютно наплевать на Москву и Питер и на твое нытье, я... капец вот я заелся, за 120 тысяч людей матом посылаю. А тут некоторые за 55 вкалывать готовы, балуете вы своего работодателя, ох балуете.
18:42:56 05-11-2025
Гость (17:05:57 05-11-2025) капец вот я заелся, за 120 тысяч людей матом посылаю. А тут ...
Оглянитесь вокруг!!!Кто-то моет подъезд, в котором Вы живете, кто-то убирает улицы, учит детей в школах и детских садах, выдает книги в библиотеке, готовит обеды в школах, убирает в больничных палатах, работает кондуктором.
Я могу назвать десятки специальностей, где о зарплате в 50 тыс. люди только мечтают. Странно, что Вы не видите мир вокруг себя(((
21:44:56 05-11-2025
Гость (18:42:56 05-11-2025) Оглянитесь вокруг!!!Кто-то моет подъезд, в котором Вы жи... Вот именно. Оглянись вокруг. Все профессии оцениваются по-разному. За выдачу книг 100 000 платить? Да кто будет? А почему инженер должен работать за сотку, когда можно книги выдавать? А чтобы у уборщицы подъезда 100 ка была - у тебя в квитанции в этой графе не 50 рублей должно стоять, а 500 - жаль тебе жена бухгалтер элементарную экономику объяснить не может. И во всем мире есть такое разделение - кто-то рябчиков ест, кто-то доширак. И, как верно, заметили - будь мужчиной. Найди решение - переезд, курсы ногтеточки оплати. Не надо сопли жевать...
23:58:53 05-11-2025
Гость (18:42:56 05-11-2025) Оглянитесь вокруг!!!Кто-то моет подъезд, в котором Вы жи... а зачем? у человека другая цель, иной социальный статус и класс. это вы не понимаете реалий. не могут люди с 50 чего то там желать, это НОНСЕНС
23:57:29 05-11-2025
Гость (17:05:57 05-11-2025) капец вот я заелся, за 120 тысяч людей матом посылаю. А тут ... у меня 300 где-то, я и то считаю что мало. частная школа, 3 квартиры, 2 машины, развлечения, загранка.. мне мало
06:18:19 06-11-2025
Гость (23:57:29 05-11-2025) у меня 300 где-то, я и то считаю что мало. частная школа, 3 ... Точно! Придешь домой из частной школы, пока уроки сделаешь... Потом начинаешь мечтать сколько денег надо для красивой жизни и на что их потратить. И к тремстам тысячам уже засыпаешь.. Попроси что бы в обычную школу перевели. Там нагрузка поменьше. Так и до пятисот тысяч "дорастешь".
17:34:34 05-11-2025
Гость (16:45:03 05-11-2025) Мне абсолютно наплевать на Москву и Питер и на твое нытье, я... Три года назад работая в Барнауле не главным бухгалтером и не в лучший месяц получала 55-70. С премией могло до 100 дойти. Вот уж не нойте. Возраст 35 лет. Все в ваших руках.
17:43:36 05-11-2025
Гость (17:34:34 05-11-2025) Три года назад работая в Барнауле не главным бухгалтером и н... Три года назад в Барнауле знакомая работала в одном из управлений краевой администрации главным специалистом, на руки 33тр. Возраст в районе 40, профильное образование, опыт, грамота от мэра.
17:53:16 05-11-2025
Гость (17:43:36 05-11-2025) Три года назад в Барнауле знакомая работала в одном из управ... Вот-Вот! "Всё в ваших руках!" - как пишут некоторые)))
17:38:15 05-11-2025
Гость (16:45:03 05-11-2025) Мне абсолютно наплевать на Москву и Питер и на твое нытье, я... Вам пытаются донести, и не ноют, что везде в России так. Не только в Барнауле. 55 это НИЩЕТА. В бюджете у нашего главбуха больше 100 выходит., у рядового бухгалтера 55-60. Не там работает у вас супруга.
18:07:26 05-11-2025
Гость (17:38:15 05-11-2025) Вам пытаются донести, и не ноют, что везде в России так. Не ... вы ее нормально то устройте. и при чем тут ваша жена?? ВЫ должны зарабатывать, вы же мужчина!!! я в шоке....
18:10:51 05-11-2025
Гость (17:38:15 05-11-2025) Вам пытаются донести, и не ноют, что везде в России так. Не ... Странно,почему тогда Алтайский край практически в конце таблице по зарплатам? Врут эксперты?
Среди регионов Сибири выше всего расположился Красноярский край (12-е место), где семья отдает на ипотеку 41% дохода.В Алтайском крае отношение ипотечного платежа к средней заплате двух работающих – 59,1%. НАМ ВРУТ ИЛИ КАК ВАС ПОНИМАТЬ?
18:11:42 05-11-2025
Гость (17:38:15 05-11-2025) Вам пытаются донести, и не ноют, что везде в России так. Не ... все верно с 1 января 2026 года мрот 27000 рублей. Т.е. люди, работающие за 50 тысяч получают чуть меньше 2х МРОТов)))
19:20:04 05-11-2025
Гость (16:45:03 05-11-2025) Мне абсолютно наплевать на Москву и Питер и на твое нытье, я... Сам на работу устроиться не пробовал?
13:15:47 05-11-2025
За такие деньги и семья одну квартиру себе купит, ещё и банку две квартиры купит.
13:47:29 05-11-2025
В СССР квартиры ВЫДАВАЛИ.
Население хотело свободы, и развалило СССР.
Население получило свободу жить вместе тремя поколениями в одной хрущёвке, которую выдал СССР.
14:06:03 05-11-2025
Гость (13:47:29 05-11-2025) В СССР квартиры ВЫДАВАЛИ.Население хотело свободы, и раз... Ну кто ж думал-то, что квартиры перестанут выдавать с приходом свободы! Никто такую подлянку и не ожидал
14:18:03 05-11-2025
Гость (13:47:29 05-11-2025) В СССР квартиры ВЫДАВАЛИ.Население хотело свободы, и раз... Не передергивайте) Был период, когда ставки по ипотеке были вполне приемлемы, инфляция не зашкаливала и люди могли себе позволить жить более-менее нормально, в том числе и покупая квартиры. Но потом выяснилось, что наши люди жить не могут без движухи, и понеслось...
16:55:13 05-11-2025
Гость (13:47:29 05-11-2025) В СССР квартиры ВЫДАВАЛИ.Население хотело свободы, и раз... Население на референдуме 91 года как раз проголосовало за сохранение СССР, а вот сгнившая верхушка захотела пожить царями, забила на этот референдум и сделала как им было выгодно, вот и итог.
18:03:06 05-11-2025
Гость (13:47:29 05-11-2025) В СССР квартиры ВЫДАВАЛИ.Население хотело свободы, и раз... вовсе нет. я купила уже 12 квартир, за честно заработанные, умом, деньги!! нужно уметь учиться и работать, получать уникальные знания.
18:21:03 05-11-2025
Гость (18:03:06 05-11-2025) вовсе нет. я купила уже 12 квартир, за честно заработанные, ... Много вас таких, уникальных?
18:25:06 05-11-2025
Гость (18:03:06 05-11-2025) вовсе нет. я купила уже 12 квартир, за честно заработанные, ... А я купила 12334234 квартир! Без знаний вообще. И без бошки!
18:33:28 05-11-2025
Гость (18:03:06 05-11-2025) вовсе нет. я купила уже 12 квартир, за честно заработанные, ... Некоторые благодаря уникальным знаниям в 90-е занимались палёнкой, приобретали недвижимость, сдавали, на доход ещё покупали квартир. Ныне не работают, сами живут на аренду, дети и внуки.
19:29:30 05-11-2025
Гость (18:03:06 05-11-2025) вовсе нет. я купила уже 12 квартир, за честно заработанные, ... Вот потому у многих нет квартир, что у кого-то их 12 штук.
19:43:01 05-11-2025
Гость (18:03:06 05-11-2025) вовсе нет. я купила уже 12 квартир, за честно заработанные, ... Просто удивительно. С таким счастьем и на свободе!
00:02:11 06-11-2025
Гость (19:43:01 05-11-2025) Просто удивительно. С таким счастьем и на свободе!... завистников тут просто склад. ну и нарооод
02:59:14 06-11-2025
Гость (18:03:06 05-11-2025) вовсе нет. я купила уже 12 квартир, за честно заработанные, ... И врать перестать😂
08:51:52 06-11-2025
Гость (18:03:06 05-11-2025) вовсе нет. я купила уже 12 квартир, за честно заработанные, ... У тебя же пару комментариев назад было 3 квартиры и 2 машины. Ты пока сидела тут строчила еще 9 докупила? Я в шоке...
14:57:49 05-11-2025
помнится году в 1987 я в Нерюнгри прилетел. Аэропорт был хороший, новый, большой. До города минут сорок а до поселков за Нерюнгри часа три на автобусе. Так вот я там примерно треть поселка сам наблюдал жили в фанерных вагончиках два с полтиной метра на три с полтиной метра. Молодежь строители БАМа. Женились остались рожали в вагончике детей. Надеялись получить жилье но в СССР квартиры давали не всем. Возможности всем построить не было. Так и жили по 30 лет в вагончике
16:39:37 05-11-2025
Холмс (14:57:49 05-11-2025) помнится году в 1987 я в Нерюнгри прилетел. Аэропорт был хор... Да, было такое, мои родители работали на БКЗ, жили со мной в общаге около моста, лет 5 наверное. Потом только квартиру смогли какую-то получить. После рождения сестры в 1980 году встали снова на очередь, но квартиру смогли получить только через 11 лет, в 1991 году, почти перед развалом Союза. Так что сказки кто рассказывает про обеспеченность квартирами в Союзе, оставьте их при себе, было плохо все с ними, как и сейчас.
16:46:35 05-11-2025
В СССР, в разных местах, я получил четыре квартиры. В девяностые годы наша фирма помогала построить коттедж в Белгородской области, но Божья благодать без поповских советов, от вела от этого шага. Сейчас там кошмар, вражеские обломки БПЛа, наши Кабы случайно падают. Привел Бог, в такое место, где нет военных заводов, люди более менее не грешат против Бога, но есть которые подбрасывают дровишки на жерло войны, за это судьба накажет. Сейчас без всяких ипотек, ибо ипотека после агрессивной рекламы полностью лишает людей разума, живу в своем доме все пятеро детей живут в своих квартирах и домах. Иисус Христос, этих растовщиков дрыном гнал из Божьего Храма.
17:16:20 05-11-2025
Гость (16:46:35 05-11-2025) В СССР, в разных местах, я получил четыре квартиры. В девяно... хотите остаться чистеньким в стороне и при домах и бабаках пока страна воюет в окопах?
не получится
Белгородская область как и Курская это хорошая земля. И Харьковщина тоже. Только вот надо бандеровцев замочить всех и живи радуйся скоко хошь.
09:04:42 06-11-2025
Гость (18:11:42 05-11-2025) все верно с 1 января 2026 года мрот 27000 рублей. Т.е. люди,... А вот пенсия 15т у инвалида 2гр и на работу не куда не берут и как жизнь?