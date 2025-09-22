Почти два набора. Алтай оказался среди регионов с минимальными медианными зарплатами

Отношение чистого медианного дохода к фиксированному набору товаров и услуг - 1,9

22 сентября 2025, 12:15, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Алтайский край занял 77-е место из 85 (данные еще по четырем новым субъектам РФ отсутствуют) в рейтинге регионов России по ситуации на рынке труда, а Республика Алтай – 73-е, сообщает РИА Новости.

Для оценки эксперты рассчитали соотношение средних медианных зарплат и стоимости фиксированного потребительского набора товаров и услуг. Регионы ранжированы по покупательной способности зарплаты.

«В Алтайском крае чистая медианная зарплата за II квартал 2025 года - 47 442 рубля. Отношение чистой медианной зарплаты к фиксированному набору товаров и услуг - 1,9. Отношение чистой медианной зарплаты к значению по РФ - 0,7», - говорится в исследовании.

В Республике Алтай медианная зарплата за апрель - июнь достигло 53 195 рублей, что сопоставимо с двумя "корзинами".

Среди регионов Сибири выше всего расположилась Иркутская область (10-е место), где на чистую медианную зарплату в размере 70 705 рублей можно приобрести три фиксированных потребительских набора товаров и услуг.

Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ (148 643 рубля, или 5,1 "набора"). Далее идут Чукотский автономный округ (171 195 рублей, или 4,3 "набора") и Ненецкий автономный округ (116 888 рублей, или 4,0 "набора").

В писке аутсайдеров оказались Республика Ингушетия (32 038 рублей, или 1,4 "набора"), Чеченская Республика (31 837 рубля, или 1,4 "набора"), Кабардино-Балкарская Республика (37 942 рубля, или 1,6 "набора").

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае лишь 11% работающих получают зарплату выше средней по стране.