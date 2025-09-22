Почти два набора. Алтай оказался среди регионов с минимальными медианными зарплатами
Отношение чистого медианного дохода к фиксированному набору товаров и услуг - 1,9
22 сентября 2025, 12:15, ИА Амител
Алтайский край занял 77-е место из 85 (данные еще по четырем новым субъектам РФ отсутствуют) в рейтинге регионов России по ситуации на рынке труда, а Республика Алтай – 73-е, сообщает РИА Новости.
Для оценки эксперты рассчитали соотношение средних медианных зарплат и стоимости фиксированного потребительского набора товаров и услуг. Регионы ранжированы по покупательной способности зарплаты.
«В Алтайском крае чистая медианная зарплата за II квартал 2025 года - 47 442 рубля. Отношение чистой медианной зарплаты к фиксированному набору товаров и услуг - 1,9. Отношение чистой медианной зарплаты к значению по РФ - 0,7», - говорится в исследовании.
В Республике Алтай медианная зарплата за апрель - июнь достигло 53 195 рублей, что сопоставимо с двумя "корзинами".
Среди регионов Сибири выше всего расположилась Иркутская область (10-е место), где на чистую медианную зарплату в размере 70 705 рублей можно приобрести три фиксированных потребительских набора товаров и услуг.
Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ (148 643 рубля, или 5,1 "набора"). Далее идут Чукотский автономный округ (171 195 рублей, или 4,3 "набора") и Ненецкий автономный округ (116 888 рублей, или 4,0 "набора").
В писке аутсайдеров оказались Республика Ингушетия (32 038 рублей, или 1,4 "набора"), Чеченская Республика (31 837 рубля, или 1,4 "набора"), Кабардино-Балкарская Республика (37 942 рубля, или 1,6 "набора").
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае лишь 11% работающих получают зарплату выше средней по стране.
Кавказским республикам гораздо меньше надо. У них нет зимы (на теплую одежду тратиться не надо), да много что растет само, почти бесплатно. Так что, по все раскладам самые нищие- это мы. Да еще в Сибири!!!!!
Гость (14:18:25 22-09-2025) Кавказским республикам гораздо меньше надо. У них нет зимы (... Плак плак) Там почти вся экономика серая
Каждый месяц выходит эта новостная консерва и капает на мозги жителям АК бредовым рейтингом. По нему даже Тыва на 30-м месте. А поезжайте поезжайте,поживите в Кызыле. Посмотрим через сколько вас там ограбят богатеи
По сути - если вы получаете 37 000-57 000 руб вы - средний алтайский класс, если больше - зажиточный гражданин. Если меньше 37 000 - вы бедняк, а если меньше - 27 000 руб - нищий. Но чтобы быть в среднем классе по Росси вам нужно получать 57 000- 77 000 руб. И с каждым годом эта разница все больше и больше. И даже те, кто считает, что он прилично получает на Алтае - скоро будут считаться бедными и даже нищими по меркам России. Например, в Москве - медианная зарплата 128 429 руб и граница бедности для Москвы начинается там, где у нас зажиточные граждане.
Гость (17:22:17 22-09-2025) По сути - если вы получаете 37 000-57 000 руб вы - средний а... Может просто надо работу работать в 17.22 буднего дня,а не извергать комменты о тяжкой жизни в АК на амике?
дж (20:27:46 22-09-2025) Может просто надо работу работать в 17.22 буднего дня,а не и... Болезный,по вашему ,здесь ,у нас ,в крае ,одни бездельники собрались?
Гость (17:22:17 22-09-2025) По сути - если вы получаете 37 000-57 000 руб вы - средний а... Средний класс - это не те, кто получает по-среднему )))