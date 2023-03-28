Почему и в каких городах отменили концерты Валерия Меладзе?
Концерты Валерия Меладзе продолжают отменять в Сибири
28 марта 2023, 18:13, ИА Амител
Концерты Валерия Меладзе, запланированные на предстоящий апрель, отменили в нескольких городах Сибири. При этом ранее в Telegram-каналах писали, что певец якобы собирается возобновить гастроли по России.
Где и почему отказались от выступлений исполнителя и что об этом говорят организаторы, разобрался amic.ru.
Где отменили апрельские концерты Валерия Меладзе?
Концерты Меладзе, намеченные на апрель, решили не проводить в Кемерове, Новосибирске и Барнауле. Об этом концертные организации рассказали РИА Новости.
"Концерты отменены на оба дня, возврат билетов возможен", – прокомментировали в ООО "Городские зрелищные кассы Новосибирск".
Изначально там обещали два концерта знаменитости – 26 и 30 апреля.
В Кемерове также опровергли информацию о возможном концерте 27 апреля. Никаких мероприятий с Меладзе в ближайшее время не планируют, сказала замдиректора спортивно-развлекательного комплекса "Арена" Елена Гермашева.
"У нас мероприятий никаких, связанных с концертом Валерия Меладзе, не запланировано", – подчеркнула она.
В барнаульской "Титов-Арене" опровергли информацию о концерте, который якобы должен был состояться 29 апреля.
"Какой Меладзе? Он запрещённый артист, никакого концерта не планируется. Вероятно, вы увидели какие-то старые афиши", – объяснили журналистам.
Напомним, ранее концерт Валерия Меладзе отменили в Иркутске. Он должен был пройти 4 мая.
Правда, что в Барнауле сначала возобновили, а потом отменили продажу билетов на Меладзе?
Да, правда. Amic.ru писал, что 26 марта в Барнауле возобновили продажу билетов на концерт артиста.
Некоторое время они были доступны на "Яндекс.Афише", но мероприятие быстро убрали из графика выступлений Меладзе.
Почему билеты появились в продаже, неизвестно. По одной из версий, могла произойти техническая ошибка.
На сайте "Кассы.ру" билеты на Валерия Меладзе не возвращали в продажу. Там пишут, что его концерт отменили.
Возможно, отмена выступлений связана со скандалом, в центре которого ранее оказался исполнитель.
Можно ли вернуть деньги за билет?
Да, можно вернуть деньги за билеты, купленные на отменённые концерты Меладзе. Способ возврата зависит от того, на какой площадке куплен билет. В некоторых случаях нужно написать заявление.
Деньги за билеты, приобретённые в интернете, как правило, возвращают на банковскую карту.
"Если концерт отменён, заменён или перенесён по инициативе организатора, клиент вправе вернуть 100% стоимость билета", – говорится в ст. 52.1 "Основы законодательства РФ о культуре".
Кто и почему предложил лишить Меладзе гражданства?
В Госдуме предложили лишить Валерия Меладзе всех почётных званий и гражданства.
На новогоднем корпоративе в Дубае Меладзе произнёс лозунг украинских националистов* (ОУН, запрещена в России).
Свой поступок он объяснил тем, что ни к кому не испытывает ненависти и хочет, чтобы "между близкими народами установилось согласие", добавляет РИА Новости.
А Валерия Меладзе могут признать иноагентом?
Да. Как сообщалось 21 марта, в ближайшее время Валерия Меладзе могут признать иноагентом. Об этом заявили источники в Министерстве юстиции (Минюсте).
Соответствующее заявление на имя генпрокурора якобы подал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.
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