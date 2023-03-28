Концерты Меладзе, намеченные на апрель, решили не проводить в Кемерове, Новосибирске и Барнауле. Об этом концертные организации рассказали РИА Новости.

"Концерты отменены на оба дня, возврат билетов возможен", – прокомментировали в ООО "Городские зрелищные кассы Новосибирск".

Изначально там обещали два концерта знаменитости – 26 и 30 апреля.

В Кемерове также опровергли информацию о возможном концерте 27 апреля. Никаких мероприятий с Меладзе в ближайшее время не планируют, сказала замдиректора спортивно-развлекательного комплекса "Арена" Елена Гермашева.

"У нас мероприятий никаких, связанных с концертом Валерия Меладзе, не запланировано", – подчеркнула она.

В барнаульской "Титов-Арене" опровергли информацию о концерте, который якобы должен был состояться 29 апреля.

"Какой Меладзе? Он запрещённый артист, никакого концерта не планируется. Вероятно, вы увидели какие-то старые афиши", – объяснили журналистам.

Напомним, ранее концерт Валерия Меладзе отменили в Иркутске. Он должен был пройти 4 мая.