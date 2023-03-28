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Почему и в каких городах отменили концерты Валерия Меладзе?

Концерты Валерия Меладзе продолжают отменять в Сибири

28 марта 2023, 18:13, ИА Амител

Кадр из видео: YouTube
Кадр из видео: YouTube

Концерты Валерия Меладзе, запланированные на предстоящий апрель, отменили в нескольких городах Сибири. При этом ранее в Telegram-каналах писали, что певец якобы собирается возобновить гастроли по России.

Где и почему отказались от выступлений исполнителя и что об этом говорят организаторы, разобрался amic.ru.

1

Где отменили апрельские концерты Валерия Меладзе?

Концерты Меладзе, намеченные на апрель, решили не проводить в Кемерове, Новосибирске и Барнауле. Об этом концертные организации рассказали РИА Новости.

"Концерты отменены на оба дня, возврат билетов возможен", – прокомментировали в ООО "Городские зрелищные кассы Новосибирск".

Изначально там обещали два концерта знаменитости – 26 и 30 апреля.

В Кемерове также опровергли информацию о возможном концерте 27 апреля. Никаких мероприятий с Меладзе в ближайшее время не планируют, сказала замдиректора спортивно-развлекательного комплекса "Арена" Елена Гермашева.

"У нас мероприятий никаких, связанных с концертом Валерия Меладзе, не запланировано", – подчеркнула она.

В барнаульской "Титов-Арене" опровергли информацию о концерте, который якобы должен был состояться 29 апреля.

"Какой Меладзе? Он запрещённый артист, никакого концерта не планируется. Вероятно, вы увидели какие-то старые афиши", – объяснили журналистам.

Напомним, ранее концерт Валерия Меладзе отменили в Иркутске. Он должен был пройти 4 мая.

2

Правда, что в Барнауле сначала возобновили, а потом отменили продажу билетов на Меладзе?

Да, правда. Amic.ru писал, что 26 марта в Барнауле возобновили продажу билетов на концерт артиста.

Некоторое время они были доступны на "Яндекс.Афише", но мероприятие быстро убрали из графика выступлений Меладзе.

Почему билеты появились в продаже, неизвестно. По одной из версий, могла произойти техническая ошибка.

На сайте "Кассы.ру" билеты на Валерия Меладзе не возвращали в продажу. Там пишут, что его концерт отменили.

Возможно, отмена выступлений связана со скандалом, в центре которого ранее оказался исполнитель.

3

Можно ли вернуть деньги за билет?

Да, можно вернуть деньги за билеты, купленные на отменённые концерты Меладзе. Способ возврата зависит от того, на какой площадке куплен билет. В некоторых случаях нужно написать заявление.

Деньги за билеты, приобретённые в интернете, как правило, возвращают на банковскую карту.

"Если концерт отменён, заменён или перенесён по инициативе организатора, клиент вправе вернуть 100% стоимость билета", – говорится в ст. 52.1 "Основы законодательства РФ о культуре".

4

Кто и почему предложил лишить Меладзе гражданства?

В Госдуме предложили лишить Валерия Меладзе всех почётных званий и гражданства.

На новогоднем корпоративе в Дубае Меладзе произнёс лозунг украинских националистов* (ОУН, запрещена в России).

Свой поступок он объяснил тем, что ни к кому не испытывает ненависти и хочет, чтобы "между близкими народами установилось согласие", добавляет РИА Новости.

5

А Валерия Меладзе могут признать иноагентом?

Да. Как сообщалось 21 марта, в ближайшее время Валерия Меладзе могут признать иноагентом. Об этом заявили источники в Министерстве юстиции (Минюсте).

Соответствующее заявление на имя генпрокурора якобы подал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

Концерт / Фото: amic.ru

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Комментарии 3

  • ну и хорошо! пусть к галушкам на Украину едет.
    28 марта, Гость   Ответить
  • Надо было громче заявить о своём несогласии. А то как-то вяленько.
    28 марта, Гость   Ответить
  • Зря отменили, пусть бы провели концерты, может закидали бы этого "подхалима" тухлыми яйцами или заставили петь гимн России весь концерт. Пусть дает концерты в Украине и Грузии.
    29 марта, Гость   Ответить
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