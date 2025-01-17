Почему в барнаульском парке "Изумрудный" еще не появился каток и откроется ли он вообще?

Выбранный арендатор пункта проката отказался подписать документы, теперь это право есть у компании, занявшей второе место

17 января 2025, 12:20, Антон Дегтярев

Застывший пруд в парке "Изумрудный" / Фото: amic.ru

Победитель декабрьского аукциона на право годовой аренды пункта проката не стал подписывать договор и заходить на объект. Теперь стать арендатором может компания, занявшая второе место в конкурсе, ей дается на подписание всех документов десять дней. Если фирма этого не сделает, то катка в "Изумрудном" в этом сезоне уже не будет. Об этом amic.ru рассказал руководитель парка Владислав Вакаев.

Для запуска катка нужно было найти арендатора пункта проката и точки общепита на 12 месяцев. Для этого парк провел аукцион, желающие подавали заявки с 6 по 25 декабря 2024 года. Начальная цена лота была всего 49,5 тысячи рублей. Торги состоялись 27 декабря, на них победило акционерное общество "Колос", которое предложило 381,5 тысячи рублей за год аренды. Второе место занял ИП Сергей Максимцов, который выставил чуть меньшую сумму – 379 тысяч рублей. Всего было пять участников, третий и четвертый предложили 262,5 и 247,7 тысячи рублей соответственно.

Для того чтобы зайти на объект, фирма должна была подписать соответствующий договор, однако за назначенные десять дней (до 16 января) она этого не сделала, сообщил Вакаев. Теперь эта возможность переходит к занявшему второе место предпринимателю Сергею Максимцову. И если он не подпишет документы, торги будут признаны несостоявшимися, потребуется проводить новый аукцион на право аренды пункта проката, и тогда катка в этом сезоне в парке уже не будет, пояснил Вакаев.

"Выбранный арендатор документы не подписал, почему – неизвестно. Будем предлагать это сделать тому, кто занял второе место на торгах. У него будут те же десять дней на принятие решения. Если и он откажется, тогда должен проводиться новый аукцион, и можно будет сказать, что катка в этом сезоне не будет точно, потому что процедура займет около полутора месяцев и закончится к началу марта. Поэтому ждем еще десять дней, 27 января это будет известно", – отметил Вакаев.

По словам Вакаева, сами арендаторы на связь не выходили и после окончания торгов у руководства парка "не было понимания их позиции".

При этом каток сейчас работает совсем рядом с парком "Изумрудный" – на стадионе "Клевченя" (бульвар 9 Января, 29а), он открылся там 7 декабря 2024 года. Всего в Барнауле зимой 2024-2025 года работает более 20 катков.

Напомним, что осенью 2024 года в парке "Изумрудный" почистили пруд. Из него полностью слили воду, декоративных карпов перевезли на зимовку в искусственный пруд в Калманском районе края. Мальков карасей, которыми неизвестные зарыбили водоем в 2023 году, отпустили в Обь. В ноябре 2024 года пруд снова залили. Очищали его затем, чтобы решить проблемы с качеством воды. Пруд загрязнился отходами жизнедеятельности, несанкционированно выпущенными мальками и биологическими отходами (листьями, пыльцой и пухом).