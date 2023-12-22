Почти 30 сел в Алтайском крае подключат к интернету в следующем году

Выборами населенных пунктов, включаемых в программу, занимаются сами жители края

22 декабря 2023, 08:32, ИА Амител

Фото: pxhere.com

28 сел Алтайского края подключат к интернету в следующем году. Это, например, Лютаево и Карпово в Солонешенском районе, Жаворонково – в Бийском, поселок Волга – в Первомайском районе и село Уржум – в Алейском, сообщает "Бизнес ФМ Барнаул".

Власти решили не назначать населенные пункты, которые оснастят связью, а проводить голосование среди самих жителей края. Оно завершилось 10 сентября, а накануне в региональном Минцифры подвели итоги.

"Для того чтобы сформировать планы на следующий год, участие в голосовании приняли 18 872 человека. При этом 10 тысяч – через портал "Госуслуги", 8,5 тысячи – по почте. Кто-то находится в городе и хочет, чтобы у родителей появилась связь, – можно голосовать. Кто-то ездит отдыхать в какую-то локацию, не хватает определенной услуги в том или ином населенном пункте – тоже можно. Поддержать друзей и родственников – это все только приветствуется", – рассказал руководитель ведомства Евгений Зрюмов.

Суммарно доступ к интернету благодаря программе получили уже более 60 тысяч жителей Алтайского края.