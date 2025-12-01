В Алтайском крае на первый взнос по ипотеке придется копить почти пять лет
А в Республике Алтай нужно откладывать еще дольше, поскольку рынок жилья там очень привлекательный, а зарплаты – весьма умеренные
01 декабря 2025, 12:15, ИА Амител
Алтайский край занял 68-е место из 85 (данные еще по четырем новым субъектам РФ отсутствуют) в рейтинге регионов России по сроку накопления на первый взнос по ипотеке, а Республика Алтай – 76-е, сообщает РИА Новости.
Регионы ранжировались по количеству лет, необходимых для накопления первоначального взноса (30% от средней стоимости) для приобретения 60-метровой квартиры. Предполагается, что семья состоит из двух работающих взрослых и ребенка. Зарплата – медианная по региону. Ежемесячно откладывается 50% от свободных доходов (за вычетом прожиточных минимумов) на пополняемом банковском вкладе.
«В Алтайском крае срок накопления на первоначальный взнос по ипотеке – 4,31 года. Сумма первоначального взноса – 1,69 млн рублей», – говорится в исследовании.
В Республике Алтай на первоначальный взнос в размере 3,03 млн рублей придется копить 6,5 года.
Среди регионов Сибири выше всего расположился Красноярский край (12-е место), где жителям в течение 2,69 года придется копить 1,74 млн рублей. Далее идет Кемеровская область (13-е место): 2,72 года и 1,74 млн рублей.
Лидером рейтинга стал Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, где накопить необходимую сумму в размере 1,66 млн рублей можно за 1,68 года.
В конце рейтинга оказались Республика Крым (8,94 года и 2,76 млн рублей), Республика Дагестан (9 лет и 1,66 млн) и Чеченская Республика (9,08 года и 0,75 млн).
«Нахождение Крыма и Республики Алтай в последней десятке во многом объясняется высокой привлекательностью рынка жилья и, соответственно, высокими ценами на квартиры при умеренных зарплатах местного населения», – отметили аналитики.
Ранее эксперты выяснили, что в Алтайском крае лишь 9% семей могут позволить себе квартиру в ипотеку. Размер ежемесячного ипотечного платежа составляет 73,1 тыс. рублей.
12:59:30 01-12-2025
И 5 лет назад так же было. Только накопления долгоносик сожрал.
13:55:21 01-12-2025
Получается ближе всего к приобретению квартиры семьи без детей, с двумя работающими мужиками.
14:27:04 01-12-2025
А еще лучше с тремя раз пошла такая пьянка)))
14:39:18 01-12-2025
Пока они 5 лет копить будут -деньги обесценятся и морковка отъедет подальше. Так можно всю жизнь за морковкой гонятся и не догнать.
15:43:45 01-12-2025
В Алтайском крае срок накопления на ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВЗНОС по ипотеке – 4,31 года.
В Алтайском крае лишь 9% семей могут позволить себе квартиру в ипотеку.
И что делать молодым? Копить пять лет на первый взнос? А вы уверены, что через пять лет эта сумма не изменится?
15:53:36 01-12-2025
А власти края в курсе этой ситуации?
Ведь нас постоянно убеждают в росте зарплат. А тут такая картина. ...На первый взнос пять лет копить(((
09:57:02 02-12-2025
Гость (15:53:36 01-12-2025) А власти края в курсе этой ситуации? Ведь нас постоянно ... А власти края нарисовали себе дутую красивую цифру, которая вообще ничего не отражает в реальности, красиво отчитались в центре и дальше груши околачивают