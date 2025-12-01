В Алтайском крае на первый взнос по ипотеке придется копить почти пять лет

А в Республике Алтай нужно откладывать еще дольше, поскольку рынок жилья там очень привлекательный, а зарплаты – весьма умеренные

01 декабря 2025, 12:15, ИА Амител

Семья в квартире / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Алтайский край занял 68-е место из 85 (данные еще по четырем новым субъектам РФ отсутствуют) в рейтинге регионов России по сроку накопления на первый взнос по ипотеке, а Республика Алтай – 76-е, сообщает РИА Новости.

Регионы ранжировались по количеству лет, необходимых для накопления первоначального взноса (30% от средней стоимости) для приобретения 60-метровой квартиры. Предполагается, что семья состоит из двух работающих взрослых и ребенка. Зарплата – медианная по региону. Ежемесячно откладывается 50% от свободных доходов (за вычетом прожиточных минимумов) на пополняемом банковском вкладе.

«В Алтайском крае срок накопления на первоначальный взнос по ипотеке – 4,31 года. Сумма первоначального взноса – 1,69 млн рублей», – говорится в исследовании.

В Республике Алтай на первоначальный взнос в размере 3,03 млн рублей придется копить 6,5 года.

Среди регионов Сибири выше всего расположился Красноярский край (12-е место), где жителям в течение 2,69 года придется копить 1,74 млн рублей. Далее идет Кемеровская область (13-е место): 2,72 года и 1,74 млн рублей.

Лидером рейтинга стал Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, где накопить необходимую сумму в размере 1,66 млн рублей можно за 1,68 года.

В конце рейтинга оказались Республика Крым (8,94 года и 2,76 млн рублей), Республика Дагестан (9 лет и 1,66 млн) и Чеченская Республика (9,08 года и 0,75 млн).

«Нахождение Крыма и Республики Алтай в последней десятке во многом объясняется высокой привлекательностью рынка жилья и, соответственно, высокими ценами на квартиры при умеренных зарплатах местного населения», – отметили аналитики.

Ранее эксперты выяснили, что в Алтайском крае лишь 9% семей могут позволить себе квартиру в ипотеку. Размер ежемесячного ипотечного платежа составляет 73,1 тыс. рублей.