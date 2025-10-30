Поддержать династии. В Алтайском крае семейный бизнес наделили новым правовым статусом

Теперь это особая категория предпринимателей, которую будет поддерживать регион

30 октября 2025, 18:10, ИА Амител

Деньги: купюры и монеты / Фото: amic.ru

В Алтайском крае семейные предприятия стали особой категорией бизнеса. Новый правовой статус поможет им укрепить деловую репутацию и создать условия для развития. Такие поправки в закон "О развитии малого и среднего предпринимательства" приняли депутаты АКЗС 30 октября.

Законопроект разработали с целью установления понятия "семейное предприятие" и вовлечения жителей края в предпринимательскую деятельность через развитие семейного бизнеса.

Как отметил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае Андрей Осипов, семейные компании чаще других готовы развивать и продвигать бренды, поддерживая свою репутацию на внутреннем и внешнем рынках. Также он подчеркнул, что семейный бизнес – это фактор устойчивого экономического роста региона. Его сильные стороны – направленность на длительную работу, укрепление связей с сотрудниками и собственной репутации, а также долгосрочные инвестиции.

Чтобы таких семей было больше, в крае хотят закрепить комплексную систему поддержки. Так, власти могут включить их в приоритетные группы с пониженной процентной ставкой. Это будет распространяться на предоставление микрозаймов и поручительство алтайского фонда МСП. Среди нефинансовых мер – проведение конкурсов, встреч и других мероприятий.