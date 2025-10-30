Поддержать династии. В Алтайском крае семейный бизнес наделили новым правовым статусом
Теперь это особая категория предпринимателей, которую будет поддерживать регион
30 октября 2025, 18:10, ИА Амител
В Алтайском крае семейные предприятия стали особой категорией бизнеса. Новый правовой статус поможет им укрепить деловую репутацию и создать условия для развития. Такие поправки в закон "О развитии малого и среднего предпринимательства" приняли депутаты АКЗС 30 октября.
Законопроект разработали с целью установления понятия "семейное предприятие" и вовлечения жителей края в предпринимательскую деятельность через развитие семейного бизнеса.
Как отметил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае Андрей Осипов, семейные компании чаще других готовы развивать и продвигать бренды, поддерживая свою репутацию на внутреннем и внешнем рынках. Также он подчеркнул, что семейный бизнес – это фактор устойчивого экономического роста региона. Его сильные стороны – направленность на длительную работу, укрепление связей с сотрудниками и собственной репутации, а также долгосрочные инвестиции.
Чтобы таких семей было больше, в крае хотят закрепить комплексную систему поддержки. Так, власти могут включить их в приоритетные группы с пониженной процентной ставкой. Это будет распространяться на предоставление микрозаймов и поручительство алтайского фонда МСП. Среди нефинансовых мер – проведение конкурсов, встреч и других мероприятий.
семейный бизнес - это малый бизнес ?!
У Ракшина семейный бизнес ?
19:13:38 30-10-2025
Шинник (18:27:53 30-10-2025) семейный бизнес - это малый бизнес ?!У Ракшина семейный ... Его и так поддерживают)
18:32:38 30-10-2025
КЛАСС. очень много компаний семейных знаю и все - богатые, творческие, успешные. обожаю. обязательно нужно выделять и поддерживать такой бизнес!!
19:14:25 30-10-2025
Всё правильно. Богатые должны становиться ещё богаче
23:42:57 30-10-2025
И на госслужбу распространить.
06:47:25 31-10-2025
Под ракшиных что ли сделали?
11:17:56 31-10-2025
Слов нет. Будем поддерживать варюг и расхитителй 90-х,которые незаконно прихватизировали за копейки предприятия, а трудяг из малого бизнеса будем гнатить. Россия страна возможностей,вопрос для чьих?Хотя чему я удивляюсь)