Поддержать династии. В Алтайском крае семейный бизнес наделили новым правовым статусом

Теперь это особая категория предпринимателей, которую будет поддерживать регион

30 октября 2025, 18:10, ИА Амител

Деньги: купюры и монеты / Фото: amic.ru

В Алтайском крае семейные предприятия стали особой категорией бизнеса. Новый правовой статус поможет им укрепить деловую репутацию и создать условия для развития. Такие поправки в закон "О развитии малого и среднего предпринимательства" приняли депутаты АКЗС 30 октября.

Законопроект разработали с целью установления понятия "семейное предприятие" и вовлечения жителей края в предпринимательскую деятельность через развитие семейного бизнеса. 

Как отметил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае Андрей Осипов, семейные компании чаще других готовы развивать и продвигать бренды, поддерживая свою репутацию на внутреннем и внешнем рынках. Также он подчеркнул, что семейный бизнес – это фактор устойчивого экономического роста региона. Его сильные стороны – направленность на длительную работу, укрепление связей с сотрудниками и собственной репутации, а также долгосрочные инвестиции.

Чтобы таких семей было больше, в крае хотят закрепить комплексную систему поддержки. Так, власти могут включить их в приоритетные группы с пониженной процентной ставкой. Это будет распространяться на предоставление микрозаймов и поручительство алтайского фонда МСП. Среди нефинансовых мер – проведение конкурсов, встреч и других мероприятий.

Российские деньги / Фото: amic.ru / Алина Богомолова

Комментарии 7

Avatar Picture
Шинник

18:27:53 30-10-2025

семейный бизнес - это малый бизнес ?!
У Ракшина семейный бизнес ?

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:13:38 30-10-2025

Шинник (18:27:53 30-10-2025) семейный бизнес - это малый бизнес ?!У Ракшина семейный ... Его и так поддерживают)

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:32:38 30-10-2025

КЛАСС. очень много компаний семейных знаю и все - богатые, творческие, успешные. обожаю. обязательно нужно выделять и поддерживать такой бизнес!!

  -17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:14:25 30-10-2025

Всё правильно. Богатые должны становиться ещё богаче

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

23:42:57 30-10-2025

И на госслужбу распространить.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:47:25 31-10-2025

Под ракшиных что ли сделали?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:17:56 31-10-2025

Слов нет. Будем поддерживать варюг и расхитителй 90-х,которые незаконно прихватизировали за копейки предприятия, а трудяг из малого бизнеса будем гнатить. Россия страна возможностей,вопрос для чьих?Хотя чему я удивляюсь)

  0 Нравится
Ответить
