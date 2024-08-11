Поддубный рассказал, как получил ранение при атаке украинского дрона

Он признался, что очень хотел жить

11 августа 2024, 21:59, ИА Амител

Фото : Поддубный. Военный корреспондент/ВКонтакте

Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный поделился воспоминаниями о дне, когда получил ранение при атаке украинского дрона. Об этом он рассказал в интервью журналисту Евгению Попову на телеканале "Россия 1".

"Помню, что в машине был огонь. Помню, что по машине стреляли. Помню, что отчаянно хотел жить", — сказал военкор.

Вечером 7 августа 2024 года российские СМИ и телеграм-каналы сообщили о смерти военкора ВГТРК Евгения Поддубного. Однако после врио главы Курской области АЛексей Смирнов заявил, что Поддубный жив, но получил травмы. Его перевезли на лечение в Москву.