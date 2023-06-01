Подростка насмерть задавило бетонной плитой в заброшке перед Днём защиты детей

Гнилые балки перекрытия не выдержали, что привело к обрушению

01 июня 2023, 10:32, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Хабаровском селе Некрасовка перед Днём защиты детей произошла трагедия – погиб 15-летний подросток. Подробности сообщает Amur Mash.

Мальчик вместе с друзьями играл в недостроенном здании, разобраться с которым не могут уже 30 лет. В какой-то момент он прыгнул на перекрытие, деревянные опоры не выдержали и рухнули, а вместе с ним на школьника упала бетонная плита.

Местные отмечают, что на опасном объекте дети травмируются часто.

Праздничные мероприятия в селе отменили.