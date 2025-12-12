Подростки Ленобласти получат сим-карту Yota вместе с первым паспортом

Со временем пилотный проект оператора распространится на все регионы страны

Смартфон. Фотография / Фото: пресс-служба компании "МегаФон"

В многофункциональных центрах Ленинградской области стартовал пилотный проект: подросткам будут выдавать сим-карты Yota* вместе с первым паспортом.

Сегодня 96% подростков 12–17 лет каждый день выходят в интернет со смартфона, общаются в соцсетях и мессенджерах, поэтому Yota предлагает для новых владельцев паспорта специальный тариф с большим объемом трафика.

В первые три месяца ребята будут получать по 50 Гб интернета и 2000 минут в месяц по единой льготной цене – 499 рублей за весь период. Затем каждый сможет сам собрать удобный набор услуг в конструкторе тарифов оператора.

Первый паспорт открывает новый этап взросления. В прошлом году этот шаг сделали около 20 тысяч подростков Ленинградской области, напомнил управляющий директор Yota Дмитрий Чудесников.

По его словам, сейчас к сим-карте, как правило, привязаны банковские профили, мессенджеры и аккаунты в соцсетях, поэтому она является своего рода вторым диджитал-паспортом человека.

Это первый подобный проект на российском телеком-рынке. Его реализуют в рамках соглашения между Yota и МФЦ Ленинградской области. В ближайшее время программа дойдет до многофункциональных центров Санкт-Петербурга, а затем распространится по другим регионам страны.

Совместный проект с МФЦ развивает и оператор "МегаФон". Партнерский формат помогает действующим и новым абонентам покупать сим-карты прямо на площадках МФЦ и экономить время на оформление договора.

С июня география услуги расширилась за счет регионов Сибири и Дальнего Востока. Сейчас сим-карты "МегаФона" доступны в сети МФЦ Республики Алтай, Республики Тыва, Томской и Иркутской областей, Республики Саха (Якутия) и Хабаровского края.

