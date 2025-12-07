Поезд Деда Мороза сделает остановку в Барнауле 8 декабря

Дед Мороз и Снегурочка выйдут на платформу, чтобы поприветствовать гостей

07 декабря 2025, 16:00, ИА Амител

Поезд Деда Мороза / Фото: t.me/dedmoroztrain

Поезд Деда Мороза прибудет на станцию Барнаул 8 декабря. Город станет одной из трех остановок новогоднего состава на территории Алтайского края.

Как сообщили в региональном Минсоцзащиты, поезд прибудет в краевую столицу в 10:35. Все билеты на посещение состава в Барнауле давно раскуплены, однако в некоторые вагоны можно будет попасть по живой очереди. Посещение будет ограничено по времени, но без билетов откроют доступ в вагон-ресторан, сувенирный вагон и вагон Снежной Королевы. За полчаса до прибытия на перроне состоится развлекательная программа. Дед Мороз и Снегурочка выйдут на платформу, чтобы поприветствовать гостей.

После Барнаула поезд проследует в Кулунду и Славгород – там он остановится 9 декабря. На этих станциях подняться в вагоны не получится, однако зрителей ждет концертная программа с участием самого Деда Мороза.

Ранее сообщалось, что в Барнауле в пятницу, 5 декабря, перекрыли движение на площади Свободы для подготовки к празднованию Нового года и Рождества. Напомним, в 2025-м площадка стала главной в городе для проведения торжественных мероприятий.