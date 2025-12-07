Поезд Деда Мороза сделает остановку в Барнауле 8 декабря
Дед Мороз и Снегурочка выйдут на платформу, чтобы поприветствовать гостей
Поезд Деда Мороза прибудет на станцию Барнаул 8 декабря. Город станет одной из трех остановок новогоднего состава на территории Алтайского края.
Как сообщили в региональном Минсоцзащиты, поезд прибудет в краевую столицу в 10:35. Все билеты на посещение состава в Барнауле давно раскуплены, однако в некоторые вагоны можно будет попасть по живой очереди. Посещение будет ограничено по времени, но без билетов откроют доступ в вагон-ресторан, сувенирный вагон и вагон Снежной Королевы. За полчаса до прибытия на перроне состоится развлекательная программа. Дед Мороз и Снегурочка выйдут на платформу, чтобы поприветствовать гостей.
После Барнаула поезд проследует в Кулунду и Славгород – там он остановится 9 декабря. На этих станциях подняться в вагоны не получится, однако зрителей ждет концертная программа с участием самого Деда Мороза.
Ранее сообщалось, что в Барнауле в пятницу, 5 декабря, перекрыли движение на площади Свободы для подготовки к празднованию Нового года и Рождества. Напомним, в 2025-м площадка стала главной в городе для проведения торжественных мероприятий.
17:03:06 07-12-2025
В понедельник. В рабочее время. Огонь
19:40:39 07-12-2025
Гость (17:03:06 07-12-2025) В понедельник. В рабочее время. Огонь... Для всех городов России откуда столько выходных взять ?
19:43:09 07-12-2025
Гость (17:03:06 07-12-2025) В понедельник. В рабочее время. Огонь... а вам-то что? это для нормальных людей, которые заранее позаботились, отпросились, купили билеты, чтобы зайтив поезд и прочее. поэтому не дергайте себя за пальцы тут зря
17:39:10 07-12-2025
А как же пресловутая безопасность?
19:43:35 07-12-2025
Гость (17:39:10 07-12-2025) А как же пресловутая безопасность? ... при чем тут поезд? вы о чем вообще?!