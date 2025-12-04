НОВОСТИОбщество

Поезд Деда Мороза — 2025. Когда он приедет в Барнаул, как туда попасть и сколько это стоит

Зимний волшебник также остановится в Кулунде и Славгороде

04 декабря 2025, 07:15, ИА Амител

Поезд Деда Мороза / Фото: t.me/dedmoroztrain
Поезд Деда Мороза / Фото: t.me/dedmoroztrain

Российский Дед Мороз приедет в Барнаул впервые за три года. Он путешествует по России на своем поезде, и уже объездил немало городов. Первыми, кому он подарил праздник, стали жители Владивостока. Всего зимний волшебник планирует посетить 70 городов, в числе которых и столица Алтайского края.

О том, когда Дедушка Мороз прибудет в Барнаул, как попасть на его поезд и сколько это стоит, – в материале amic.ru.

Когда поезд Деда Мороза приедет в Барнаул?

8 декабря в 10:35 зимний волшебник прибудет в столицу Алтайского края. Дедушка Мороз обещает устроить для жителей Барнаула праздник с ярким и красочным представлением, спектаклем в кукольном театре, квестом, чаепитием и многими другими новогодними сюрпризами. А в 17:35 его поезд даст прощальный гудок и уедет дарить сказку в другие города.
Можно ли попасть на поезд Деда Мороза?

Да. Когда поезд остановится на станции, зимний волшебник вместе со Снегурочкой выйдут из вагона и поприветствуют гостей. Возле поезда они устроят волшебное представление для всех, кто пришел на праздник. А еще вместе с Дедом Морозом приедет Снежная Королева. Она будет ждать маленьких и взрослых зрителей в собственном вагоне, и попасть к ней можно совершенно бесплатно. Но впускать туда будут только по живой очереди, поэтому запаситесь терпением.

Еще можно вкусно поесть в вагоне-ресторане и вагоне-буфете, купить красивые сувениры из Великого Устюга и Костромы, а также устроить небольшую праздничную фотосессию в фотокупе. 

А вот увидеть поезд изнутри и посмотреть спектакль в вагоне – кукольном театре можно, если вы заранее купили билеты. Как убедился корреспондент amic.ru, в продаже их уже не осталось.

Вообще билет можно было приобрести за 2950 рублей для ребенка от 6 до 12 лет. 3450 рублей он стоил для ребенка (от трех до пяти лет) и сопровождающего взрослого. Если вы все же стали его счастливым обладателем, то в день прибытия поезда возьмите с собой паспорт и свидетельство о рождении ребенка. Без документов к Дедушке Морозу не пустят.

А в другие города и села Дед Мороз заглянет?

Да. 9 декабря жители Славгорода и Кулунды смогут поприветствовать зимнего волшебника и его помощников. К сожалению, здесь в поезде побывать не получится. Но без внимания Дедушка Мороз никого не оставит. Он приедет с праздничной программой, которая обязательно подарит новогоднее настроение маленьким и взрослым зрителям.

В Кулунде Дед Мороз будет с 09:00 до 10:30, а в Славгороде – с 11:45 до 13:15

Поезд Деда Мороза / Фото: t.me/dedmoroztrain

Стало известно, когда поезд Деда Мороза прибудет в Барнаул

Праздничное шествие начнется 19 ноября с Владивостока
Avatar Picture
Гость

09:47:49 04-12-2025

Дорогой нонче Дед Мороз:((((((

  -1 Нравится
Ответить
