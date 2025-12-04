Да. Когда поезд остановится на станции, зимний волшебник вместе со Снегурочкой выйдут из вагона и поприветствуют гостей. Возле поезда они устроят волшебное представление для всех, кто пришел на праздник. А еще вместе с Дедом Морозом приедет Снежная Королева. Она будет ждать маленьких и взрослых зрителей в собственном вагоне, и попасть к ней можно совершенно бесплатно. Но впускать туда будут только по живой очереди, поэтому запаситесь терпением.

Еще можно вкусно поесть в вагоне-ресторане и вагоне-буфете, купить красивые сувениры из Великого Устюга и Костромы, а также устроить небольшую праздничную фотосессию в фотокупе.

А вот увидеть поезд изнутри и посмотреть спектакль в вагоне – кукольном театре можно, если вы заранее купили билеты. Как убедился корреспондент amic.ru, в продаже их уже не осталось.

Вообще билет можно было приобрести за 2950 рублей для ребенка от 6 до 12 лет. 3450 рублей он стоил для ребенка (от трех до пяти лет) и сопровождающего взрослого. Если вы все же стали его счастливым обладателем, то в день прибытия поезда возьмите с собой паспорт и свидетельство о рождении ребенка. Без документов к Дедушке Морозу не пустят.