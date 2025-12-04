Поезд Деда Мороза — 2025. Когда он приедет в Барнаул, как туда попасть и сколько это стоит
Зимний волшебник также остановится в Кулунде и Славгороде
04 декабря 2025, 07:15, ИА Амител
Российский Дед Мороз приедет в Барнаул впервые за три года. Он путешествует по России на своем поезде, и уже объездил немало городов. Первыми, кому он подарил праздник, стали жители Владивостока. Всего зимний волшебник планирует посетить 70 городов, в числе которых и столица Алтайского края.
О том, когда Дедушка Мороз прибудет в Барнаул, как попасть на его поезд и сколько это стоит, – в материале amic.ru.
Когда поезд Деда Мороза приедет в Барнаул?
Можно ли попасть на поезд Деда Мороза?
Да. Когда поезд остановится на станции, зимний волшебник вместе со Снегурочкой выйдут из вагона и поприветствуют гостей. Возле поезда они устроят волшебное представление для всех, кто пришел на праздник. А еще вместе с Дедом Морозом приедет Снежная Королева. Она будет ждать маленьких и взрослых зрителей в собственном вагоне, и попасть к ней можно совершенно бесплатно. Но впускать туда будут только по живой очереди, поэтому запаситесь терпением.
Еще можно вкусно поесть в вагоне-ресторане и вагоне-буфете, купить красивые сувениры из Великого Устюга и Костромы, а также устроить небольшую праздничную фотосессию в фотокупе.
А вот увидеть поезд изнутри и посмотреть спектакль в вагоне – кукольном театре можно, если вы заранее купили билеты. Как убедился корреспондент amic.ru, в продаже их уже не осталось.
Вообще билет можно было приобрести за 2950 рублей для ребенка от 6 до 12 лет. 3450 рублей он стоил для ребенка (от трех до пяти лет) и сопровождающего взрослого. Если вы все же стали его счастливым обладателем, то в день прибытия поезда возьмите с собой паспорт и свидетельство о рождении ребенка. Без документов к Дедушке Морозу не пустят.
А в другие города и села Дед Мороз заглянет?
В Кулунде Дед Мороз будет с 09:00 до 10:30, а в Славгороде – с 11:45 до 13:15.
Дорогой нонче Дед Мороз:((((((