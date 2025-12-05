Ставят блоки, меняют знаки. В Барнауле перекрыли площадь Свободы перед Новым годом

На площадке установят большую новогоднюю ель, построят масштабный городок с ледяной горкой и резиденцией Деда Мороза и Снегурочки

05 декабря 2025, 11:00, ИА Амител

В Барнауле ограничили движение на площади Свободы / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле в пятницу, 5 декабря, перекрыли движение на площади Свободы для подготовки к празднованию Нового года и Рождества. Напомним, в 2025-м площадка стала главной в городе для проведения торжественных мероприятий.

На площади установят большую новогоднюю ель, построят масштабный тематический городок с ледяной горкой и резиденцией Деда Мороза и Снегурочки, а также смонтируют 30 динамических световых инсталляций и множество световых фигур и праздничных объектов.

Напомним, торжественное открытие городской елки запланировано на 26 декабря. В этот день для барнаульцев пройдет праздничный концерт с участием местных творческих коллективов.

Работы по демонтажу новогоднего городка планируется начать 31 января и завершить к 4 февраля.