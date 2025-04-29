Поезд "Эшелон Победы" прибудет в Барнаул 4 мая
Состав возглавит легендарный паровоз серии Л-620
29 апреля 2025, 14:45, ИА Амител
4 мая в рамках празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Барнаул прибудет "Эшелон Победы". Его возглавит легендарный паровоз серии Л-620. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Алтайского края.
Кроме того, в состав поезда войдут вагон-теплушка и платформы.
Также на привокзальной площади в этот день будут работать интерактивные площадки: выставка ретротехники, фотозоны, мастер-классы и полевая кухня, а волонтеры раздадут барнаульцам копии выпуска газеты "Гудок" 1945 года.
Тематические площадки начнут работать в 10:00, встреча состава пройдет с 10:30 до 11:00. До 14:00 жители и гости Барнаула смогут сфотографироваться с "Эшелоном Победы".
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